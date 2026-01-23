Ces deux implémentations illustrent parfaitement la plasticité, mais aussi la fragilité, du standard Flex Connect. TCL privilégie une approche téléviseur-centrée, simple et maîtrisée, mais peu ouverte. LG, à l’inverse, construit une plateforme audio modulaire, fortement pilotée par le logiciel, plus ambitieuse, mais aussi plus dense, plus complexe et potentiellement plus coûteuse.



Dans les deux cas, la promesse d’interopérabilité entre marques reste largement théorique. Chaque constructeur interprète aujourd’hui Flex Connect selon ses propres contraintes techniques et ses stratégies produit. Pour l’utilisateur, le choix relève donc davantage d’un écosystème que d’un véritable standard universel.



Ces premières solutions ne visent ni les audiophiles purs ni les installations dédiées. Elles s’adressent avant tout à des utilisateurs exigeants sur l’immersion, mais réticents aux contraintes traditionnelles du home cinéma : câblage, encombrement, complexité d’installation et rigidité du placement.



L’approche TCL séduira ceux qui souhaitent améliorer progressivement le son de leur téléviseur sans multiplier les équipements ni complexifier leur installation. La proposition LG, plus ambitieuse, vise un public prêt à investir dans un système évolutif, capable de s’adapter à différents usages, volumes de pièce et scénarios d’écoute.



Dans les deux cas, Flex Connect marque une étape intéressante : celle d’un home cinéma qui devient enfin compatible avec les réalités des intérieurs modernes et des usages connectés. Reste à voir si cette première génération saura dépasser le stade des écosystèmes fermés pour s’imposer comme un véritable socle industriel partagé… condition indispensable pour que la promesse du sans-fil immersif prenne réellement corps à grande échelle.