Pendant plusieurs jours, nous avons marché sans compter, d’un hall à l’autre, le regard saturé d’écrans et l’esprit bombardé de slogans. Démonstrations millimétrées, discours parfaitement rodés, innovations annoncées comme autant de promesses sans lendemain… Le CES sait vendre le futur comme les casinos savent vendre le rêve. Et, comme à Las Vegas, il y a toujours deux réalités qui cohabitent : d’un côté, des idées réellement excitantes ; de l’autre, une mise en scène frôlant le ridicule.

Cette année, l’IA est partout. Mais derrière le mot magique et après une petite semaine pour digérer, on a surtout vu une industrie en quête de cas d’usage : PC dopés aux NPU, TV plus malines, promesses de santé préventive et domotique qui essaie enfin d’être moins pénible. Un futur, oui, mais un futur qui doit prouver qu’il sert à quelque chose.