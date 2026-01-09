Au CES 2026, ECOVACS ne se contente pas d’élargir son catalogue : le spécialiste de la robotique domestique affine surtout sa vision du ménage autonome. Avec le nouveau DEEBOT X12 OmniCyclone, la marque entend franchir un nouveau cap sur le terrain du nettoyage premium, là où tout se joue sur les détails.
Après le Deebot X11 OmniCyclone l'année dernière, un aspirateur robot qui marquaut une nouvelle page dans l'histoire de la marque, Ecovacs fait le choix cette année de la continuité. C'est durant le CES de Las Vegas que le constructeur nous a présentés son modèle X12, un nouvel aspirateur robot qui se présente davantage comme une mise à jour technique. Son design et la plupart de ses caractéristiques restent les mêmes, à un (gros) détail près.
Deebot X12 : un X11 amélioré avec pulvérisation de solution détergente
Le DEEBOT X12 OmniCyclone s’appuie sur les bases posées par son prédécesseur, mais affine chaque étape du nettoyage. ECOVACS introduit notamment une technologie baptisée FocusJet Stain Pre-Dissolving, pensée pour cibler et prétraiter les taches avant le passage du rouleau. L’objectif est clair : améliorer l’efficacité sur les salissures tenaces, sans intervention manuelle.
Le système de lavage évolue lui aussi avec un rouleau de serpillière plus long, capable de se nettoyer sous pression directement dans la station, tout en restant protégé par un Mop Roller Smart Cover. À cela s’ajoute une gestion anti-emmêlement renforcée, destinée à mieux traiter les cheveux et poils d’animaux, ainsi qu’une intelligence de nettoyage des bords plus fine pour longer murs et plinthes avec précision.
Enfin, ECOVACS propose toujours son système de recharge très rapide (6% en trois minutes chrono) qui nous avait impessionnés lors du test du Deebort X11. Le X12 OmniCyclone peut ainsi reprendre son cycle plus vite, même après un nettoyage intensif, renforçant l’idée d’un robot réellement capable de fonctionner en totale autonomie au quotidien.
Une gamme élargie avec l'arrivée du premier robot piscine de la marque
Avant d’élargir le regard à l’ensemble de sa gamme, Ecovacs a aussi profité du CES pour lever le voile sur le Deebot T90 Pro OMNI, un modèle qui illustre bien la stratégie actuelle de la marque. Ce nouveau robot, plus accessible, profite d'un design de la station retravaillé, tout en rondeurs, pour se glisser plus facilement dans le décor, une fois posé au sol dans la maison. Ecovacs intègre aussi la technologie de recharge rapide à ce modèle, à l'instar du X12. Il récupère en outre le rouleau serpillère OZMO ROLLER, qui ne reste plus cantonné aux aspirateurs premium de la marque.
Côté vitres, le WINBOT W3 OMNI incarne la version la plus aboutie du laveur de fenêtres ECOVACS. La principale nouveauté provient de la station OMNI, qui lave désormais les patins toute seule, sans intervention manuelle, contrairement au modèle précédent qui exigeait un nettoyage manuel à l'eau claire et à la lessive.
À l’extérieur, la gamme GOAT LiDAR PRO poursuit la même ambition pour le jardin. Grâce à la cartographie 3D HoloScope 360 et à l’intégration d’un TruEdge™ Trimmer, ECOVACS cherche à rapprocher la tonte autonome d’un résultat digne d’un entretien manuel, sans installation complexe ni câbles périphériques.
Enfin, Ecovacs a dévoilé son premier robot de piscine, Ultramrine C1, qui intègre les principales technologies de la marque pour la reconnaissance des objets et des surfaces, ici appliquées aux bassins, avec AIVI 3D et TruEdge pour le nettoyage des bords. Quatre brosses viennent récupérer les débris dans l'eau et sur les parois.
Ces différents produits seront disponibles dans le courant de l'année 2026, probablement au printemps prochain. On vous en dit plus dès que l'on a du nouveau, notamment les prix des appareils.