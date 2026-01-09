Le système de lavage évolue lui aussi avec un rouleau de serpillière plus long, capable de se nettoyer sous pression directement dans la station, tout en restant protégé par un Mop Roller Smart Cover. À cela s’ajoute une gestion anti-emmêlement renforcée, destinée à mieux traiter les cheveux et poils d’animaux, ainsi qu’une intelligence de nettoyage des bords plus fine pour longer murs et plinthes avec précision.

Enfin, ECOVACS propose toujours son système de recharge très rapide (6% en trois minutes chrono) qui nous avait impessionnés lors du test du Deebort X11. Le X12 OmniCyclone peut ainsi reprendre son cycle plus vite, même après un nettoyage intensif, renforçant l’idée d’un robot réellement capable de fonctionner en totale autonomie au quotidien.