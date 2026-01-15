Jusqu'à présent en version bêta sur la NVIDIA App, DLSS 4.5 passe aujourd'hui en « version finale » même si, comme toujours, il évoluera avec le temps.
Jusqu'à présent, pour profiter de DLSS 4.5 sur sa plateforme, il fallait se rendre dans les options de la NVIDIA App et activer ce que la firme baptise « accès anticipé » afin de débloquer toutes les fonctionnalités expérimentales liées à sa carte graphique GeForce. Ce n'est plus le cas.
Quatre pré-réglages pour DLSS 4.5
Choses promises, choses dues comme dit le proverbe et après avoir présenté son DLSS 4.5 en prélude au CES 2026 de Las Vegas, NVIDIA le fait sortir de son statut de bêta pour être déployé chez tout un chacun.
Pour ce faire, NVIDIA vient de lancer la version 11.0.6.379 de sa NVIDIA App et, ce faisant, permet de profiter de DLSS 4.5 et de toutes ses subtilités. À la clé, il est bien sûr question des améliorations sur le Super Resolution avec l'arrivée de deux nouveaux pré-réglages pour optimiser les choses en fonction du mode DLSS retenu. Pour schématiser, voilà ce que cela donnait.
- Pré-réglage J : introduit par DLSS 4, il est proche du K et n'est à employer que pour corriger un éventuel ghosting, au prix de risques de scintillements.
- Pré-réglage K : introduit par DLSS 4, il est le pré-réglage de choix pour les modes DLAA, Qualité et Équilibré. Il a moins d'impact côté latence et mémoire utilisée que les deux suivants.
- Pré-réglage L : introduit par DLSS 4.5, il est le pré-réglage de choix pour le mode Ultra-performance. Il est particulièrement optimisé pour l'utilisation de DLSS 4K Ultra-performance avec un impact sur la latence et la mémoire vidéo.
- Pré-réglage M : introduit par DLSS 4.5, il est le pré-réglage de choix pour le mode Performance. Il introduit de nombreux correctifs pensés pour le mode Performance avec un impact moindre sur la latence et la mémoire vidéo.
Le choix de ce pré-réglage impliquait toutefois de se familiariser un peu avec les différents termes utilisés par NVIDIA. Afin de simplifier les choses, la firme de Jensen Huang avait aussi mis en place une option « les plus récents » qui n'était hélas pas forcément très claire.
Une option « Recommandé » plus claire
Sans doute NVIDIA a-t-elle remarqué que les usagers n'étaient pas forcément raccords avec cette option « Les plus récents » et la sortie de la NVIDIA App en version 11.0.6.379 est donc l'occasion d'un changement, pour clarifier.
Dans les options de « Remplacement DLSS - Paramètres prédéfinis du modèle », et ce, que ce soit au niveau des pilotes ou des jeux pris au cas par cas, il n'est donc plus question d'avoir ce « les plus récents ». Trois options sont à présent disponibles avec, pour chacune d'elles un terme moins sibyllin.
- « Utiliser le paramètre d'application 3D (Par défaut) » : le réglage n'est plus effectué de manière globale, mais dans l'application concernée.
- « Recommandé » : le pré-réglage le plus adapté est utilisé.
- « Personnalisé(e/s) » : l'utilisateur est libre de ses choix.
Vous l'aurez compris, c'est la seconde option qui remplace le « les plus récents » et, ce faisant, vient clarifier les choses. Il n'est plus nécessairement question de prendre le pré-réglage le plus récent, mais d'opter pour le plus adapté. Attention cependant, « le plus adapté » selon NVIDIA et vous pourriez en pas être d'accord : c'est d'ialleurs pour cela que le « Personnalisé(e/s) » reste de mise.
En effet, NVIDIA précise que le « Recommandé » est lié au mode DLSS retenu par l'usage. Ainsi, le pré-réglage L est conçu pour le mode Ultra-performance, tandis que le pré-réglage M l'est pour le mode Performance. Enfin, le pré-réglage K se destine à tous les autres modes, DLAA, Qualité et Équilibré. Ce K n'est autre que le pré-réglage par défaut sur DLSS 4.
Il est d'ailleurs bon de souligner que NVIDIA confirme les exigences matérielles des nouveaux pré-réglages L et M, considérés comme trop gourmands pour les GeForce RTX série 20 et 30. On peut supposer que l'option « Recommandé » se limite au seul pré-réglage K sur ces cartes, mais la chose n'est pas clairement indiquée par NVIDIA… Pour le moment.