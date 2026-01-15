Choses promises, choses dues comme dit le proverbe et après avoir présenté son DLSS 4.5 en prélude au CES 2026 de Las Vegas, NVIDIA le fait sortir de son statut de bêta pour être déployé chez tout un chacun.

Pour ce faire, NVIDIA vient de lancer la version 11.0.6.379 de sa NVIDIA App et, ce faisant, permet de profiter de DLSS 4.5 et de toutes ses subtilités. À la clé, il est bien sûr question des améliorations sur le Super Resolution avec l'arrivée de deux nouveaux pré-réglages pour optimiser les choses en fonction du mode DLSS retenu. Pour schématiser, voilà ce que cela donnait.

Pré-réglage J : introduit par DLSS 4, il est proche du K et n'est à employer que pour corriger un éventuel ghosting, au prix de risques de scintillements.

introduit par DLSS 4, il est proche du K et n'est à employer que pour corriger un éventuel ghosting, au prix de risques de scintillements. Pré-réglage K : introduit par DLSS 4, il est le pré-réglage de choix pour les modes DLAA, Qualité et Équilibré. Il a moins d'impact côté latence et mémoire utilisée que les deux suivants.

introduit par DLSS 4, il est le pré-réglage de choix pour les modes DLAA, Qualité et Équilibré. Il a moins d'impact côté latence et mémoire utilisée que les deux suivants. Pré-réglage L : introduit par DLSS 4.5, il est le pré-réglage de choix pour le mode Ultra-performance. Il est particulièrement optimisé pour l'utilisation de DLSS 4K Ultra-performance avec un impact sur la latence et la mémoire vidéo.

introduit par DLSS 4.5, il est le pré-réglage de choix pour le mode Ultra-performance. Il est particulièrement optimisé pour l'utilisation de DLSS 4K Ultra-performance avec un impact sur la latence et la mémoire vidéo. Pré-réglage M : introduit par DLSS 4.5, il est le pré-réglage de choix pour le mode Performance. Il introduit de nombreux correctifs pensés pour le mode Performance avec un impact moindre sur la latence et la mémoire vidéo.

Le choix de ce pré-réglage impliquait toutefois de se familiariser un peu avec les différents termes utilisés par NVIDIA. Afin de simplifier les choses, la firme de Jensen Huang avait aussi mis en place une option « les plus récents » qui n'était hélas pas forcément très claire.