À la faveur du CES de Las Vegas a donc lancé la nouvelle version de son fameux Deep Learning Super Sampling ou DLSS qui passe en 4.5. À la clé, l'arrivée de la seconde génération du modèle transformer pour le Super Resolution d'un côté et l'introduction de la Dynamic Multi-Frame Generation ainsi que la nouvelle 6x Multi-Frame Generation.

Autant d'éléments qui sont évidemment là pour, au moins sur le papier, apporter un rendu visuel de meilleure qualité quel que soit le réglage retenu : le rendu ultra-performance ne serait donc plus tabou. De plus, la Multi-Frame Generation (MFG) se dote d'outils pour être à la fois plus en phase avec votre configuration et aussi plus puissante, pour une vitesse d'animation toujours plus élevée.