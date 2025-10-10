La promesse d’Intel tient en un sigle : MFG. Là où la frame generation « classique » intercale une image synthétique entre deux images rendues, la multi‑frame generation peut en insérer jusqu’à trois. En pratique, un titre qui « tourne » à 50 img/sec peut s’afficher comme un 150–200 img/sec perçu selon le mode activé, avec une sensation de fluidité renforcée dans les panoramiques, les jeux de course et les shooters compétitifs. L’intérêt, vous l’avez compris, est maximal sur les scènes limitées par le processeur, ou sur des GPU Arc récents des gammes Alchemist/Battlemage déjà familières des technologies d’upscaling.

Intel indique étendre la MFG à tous les jeux déjà compatibles XeSS 2 — une liste qui s’allonge régulièrement et que vous pouvez confronter aux grandes sorties de la rentrée, alors que DLSS 4 s’invite massivement et que le plugin DLSS 4 pour Unreal Engine 5 facilite l’adoption côté studios.