Trois petites lignes de code à ajouter à la base de registre de Windows 11 : suffisant pour nettement augmenter les performances des SSD NVMe. Une opération qui n'est toutefois pas sans risque.
Débrider les performances de vos SSD NVMe est possible alors que Microsoft a, jusqu'à présent, fait preuve d'une bonne dose de paresse en ne créant pas de pilote spécifique à la prise en charge de ces unités de stockage. Explications.
Une histoire de pilotes « SCSI »
Avant toute chose, il convient de clarifier un point important : la modification des entrées de la base de registre de Windows 11 n'est pas un acte anodin et il peut rapidement entraîner l'instabilité du système.
De fait, la modification qui est évoquée depuis quelques sur le Net est à utiliser en connaissance de cause. Le plus important est sans doute de tester cela sans aucune donnée importante non sauvegardée sur votre système : ce serait trop bête de tout perdre à cause d'une modification en apparence minimaliste, pensez donc, seulement trois petites lignes à ajouter au registre de Windows 11 et un bête redémarrage du système.
Mais que sont ces lignes au juste et pourquoi les ajouter au registre ? En effet, il faut savoir que, de base, Windows 11 ne dispose pas de pilote spécifique pour les SSD exploitant le protocole NVMe. Pour exploiter de telles unités, Microsoft use d'une espèce de traduction des commandes NVMe depuis un bon vieux pilote SCSI pour obtenir des performances très correctes… mais malgré tout pas en phase avec les capacités réelles des unités NVMe.
Problème pour Microsoft, avec les évolutions récentes des SSD – le passage au PCIe Gen 4 puis PCIe Gen 5 et la conception de contrôleurs plus modernes – cette astuce SCSI se voit de plus en plus et les performances obtenues ne sont plus en phase avec le potentiel de ces SSD. Un nouveau pilote a donc finalement été déployé par Microsoft… mais seulement pour Windows Server 2025 !
Trois lignes dans le registre de Windows
Pourquoi ne pas le proposer dès à présent sur Windows 11 ? Le mystère reste entier, mais la question n'est pas vraiment là aujourd'hui. En effet, les moddeurs de DeskModders se sont rendus compte qu'il était facile d'activer tout ça sur un simple Windows 11, sans installer quoi que ce soit.
C'est à ce niveau que la base de registre du système de Microsoft intervient et, avec elle, le risque de faire planter sa configuration. Les moddeurs ont fouiné dans la base de registre de Windows 11 et ont remarqué qu'il était possible de forcer l'activation du nouveau pilote Windows Server 2025. Mieux, la chose est finalement assez simple puisqu'il « suffit » d'ajouter trois commandes au registre et de redémarrer le PC pour booster son SSD NVMe.
Les trois lignes à ajouter au registre sont les suivantes.
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 735209102 /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 156965516 /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 1853569164 /t REG_DWORD /d 1 /f
Une fois ces lignes ajoutées, il faut encore redémarrer la machine pour que les modifications soient prises en compte par le système. Au retour sur le bureau de Windows, en se rendant sur le gestionnaire de périphériques, les SSD ne devraient plus être vus en « Lecteurs de disques », mais en « Disques de stockage » confirmant la réussite de l'opération. Il ne reste plus alors qu'à vérifier l'augmentation des performances.
Performances avant/après modification sur un Micro 3400 de 512 Go. ©Notebookcheck
Performances avant/après modification sur un Micro 3400 de 1 To. ©Notebookcheck
Nos confrères de Notebookcheck ont ainsi réalisé deux séries de mesures sur deux SSD différents, des Micron 3400, un modèle à la norme PCIe Gen 4. Ils ont utilisé deux variantes : la première en 512 Go de capacité et la seconde, deux fois plus importante, à 1 To. Dans les deux cas les performances progressent assez nettement que l'on parle de lecture depuis le SSD ou d'écriture vers le SSD, en séquentiel comme en aléatoire.
Pour l'heure, la chose est donc encore « expérimentale », mais gageons que Microsoft ne tardera pas trop à la déployer pour toutes et tous… enfin, ça reste à espérer car nous ne savons pas pourquoi l'entreprise co-fondée par Bill Gates n'a jusqu'à présent pas souhaité la proposer.