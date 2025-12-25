Avant toute chose, il convient de clarifier un point important : la modification des entrées de la base de registre de Windows 11 n'est pas un acte anodin et il peut rapidement entraîner l'instabilité du système.

De fait, la modification qui est évoquée depuis quelques sur le Net est à utiliser en connaissance de cause. Le plus important est sans doute de tester cela sans aucune donnée importante non sauvegardée sur votre système : ce serait trop bête de tout perdre à cause d'une modification en apparence minimaliste, pensez donc, seulement trois petites lignes à ajouter au registre de Windows 11 et un bête redémarrage du système.

Mais que sont ces lignes au juste et pourquoi les ajouter au registre ? En effet, il faut savoir que, de base, Windows 11 ne dispose pas de pilote spécifique pour les SSD exploitant le protocole NVMe. Pour exploiter de telles unités, Microsoft use d'une espèce de traduction des commandes NVMe depuis un bon vieux pilote SCSI pour obtenir des performances très correctes… mais malgré tout pas en phase avec les capacités réelles des unités NVMe.

Problème pour Microsoft, avec les évolutions récentes des SSD – le passage au PCIe Gen 4 puis PCIe Gen 5 et la conception de contrôleurs plus modernes – cette astuce SCSI se voit de plus en plus et les performances obtenues ne sont plus en phase avec le potentiel de ces SSD. Un nouveau pilote a donc finalement été déployé par Microsoft… mais seulement pour Windows Server 2025 !