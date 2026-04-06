Privilégiant la fidélité sonore au nomadisme absolu, l’enceinte Bluetooth Rockster Cross 2 mise sur un rendu puissant et équilibré. Un modèle robuste, adapté aussi bien au domicile qu’aux sorties en extérieur.
Attention, petite bombe sonore en vue. La Teufel Rockster Cross 2 ne cherche même pas à rivaliser avec ces mini-enceintes sexy et compactes qui font illusion deux ou trois morceaux avant de s’écrouler. Avec ses 39 cm de long, ses 15 cm de haut, ses 13 cm de profondeur et ses 2,4 kg sur la balance, la Cross 2 assume un format plus transportable que véritablement portable. Et c’est précisément ce refus du compromis total sur la miniaturisation qui lui permet d’envoyer un son autrement plus sérieux que la moyenne.
Dès les premières écoutes, on découvre rapidement qu’il ne s’agit pas d’une enceinte Bluetooth d’appoint, mais d’un vrai produit audio, pensé pour sonoriser un salon, un balcon, un jardin ou une soirée qui finit par durer un peu plus longtemps que prévu.
Déballage et mise en route
Dès le déballage, la Rockster Cross 2 inspire confiance. La finition respire le sérieux, avec cette sensation immédiate d’avoir affaire à un objet solide (à défaut d’être design), conçu pour durer. Teufel fournit une sangle avec des mousquetons ainsi qu’un cordon USB Type-C bien épais. En revanche, aucun chargeur n’est inclus, ce que la marque précise noir sur blanc dans son guide de démarrage rapide et sur son site Internet. Ceinture et bretelles du côté du fabricant berlinois !
La sangle, elle, remplit correctement son rôle, sans dégager tout à fait le même sentiment de qualité que le reste de l’enceinte. C’est un détail, certes, mais un détail visible sur un produit justement pensé pour être emmené partout
Premier vrai bon point au quotidien : l’ergonomie. En positionnant toutes les commandes sur le dessus de l’enceinte, Teufel ne révolutionne certes pas le genre. En revanche, protégés contre les projections d’eau, les boutons respirent la robustesse. Ceux-ci sont naturellement bien placés et suffisamment volumineux, ce qui fait toute la différence une fois le produit posé au sol ou utilisé en extérieur, surtout quand il fait froid.
Les pieds en caoutchouc assurent une bonne stabilité. L’enceinte est certifiée IPX5, et son port USB-C est protégé par un cache en caoutchouc à l’arrière. Cette petite protection paraît un peu moins qualitative que le reste de l’enceinte et ressemble plus à un ajout de dernière minute qu’autre chose.
Ce qui saute aussi aux yeux, c’est l’équilibre trouvé par Teufel entre compacité et volume utile. La Rockster Cross 2 n’est pas une enceinte que l’on glissera machinalement dans un sac (à la limite, un sac de sport), mais celle-ci reste suffisamment contenue pour passer facilement d’une pièce à une autre ou sortir prendre l’air sans donner l’impression de transporter une demi-chaîne hi-fi voire un ghetto-blaster.
En gros, avec la Cross 2, on a une enceinte sans fil un peu moins nomade, mais avec beaucoup plus de coffre. Et vu le résultat à l’écoute, le compromis paraît franchement bien vu.
La sangle de l'enceinte et son robuste système de fixation. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Au quotidien
En effet, la Rockster Cross 2 a du coffre, mais surtout de la maîtrise. Le rendu est équilibré, ample, propre, sans céder à cette inflation de basses boursouflées qui sert trop souvent de cache-misère sur les enceintes Bluetooth. Ici, sans jouer avec l’égaliseur de bandes, les graves sont bien présents, mais ils ne mangent jamais le reste du spectre. Le médium reste lisible, les aigus ne deviennent pas agressifs, et l’ensemble conserve une vraie cohérence, même quand le volume grimpe
Les commandes et la trappe des connecteurs mini-jack et USB-C sont protégées à grand renfort de caoutchouc. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Sur le rock ou le blues, le résultat fait mouche. Pink Floyd respire, Johnny Cash conserve toute sa matière, et l’enceinte donne envie d’enchaîner les albums plutôt que de zapper d’un extrait à l’autre pour vérifier si elle tient la route.
Mais la vraie bonne surprise, c’est qu’elle ne se limite pas du tout à ces registres. La musique électronique passe elle aussi remarquablement bien, qu’il s’agisse du souffle un peu rétro de Blue Monday de New Order, de nappes plus modernes à la Kavinsky ou, encore, de The Weeknd remixé par Daft Punk.
En clair, cette Rockster Cross 2 sait tout jouer ou presque : une vraie petite bombinette 4x4, capable de changer de terrain sans perdre son coffre ni sa tenue.
Son système de pied permet de positionner aussi bien la Cross 2 à plat qu’en position inclinée. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Cette bonne surprise n’a rien d’un hasard. Teufel annonce une architecture deux voies avec deux tweeters (20 mm), un woofer (120 mm) et deux membranes passives, ainsi que sa technologie Dynamore destinée à élargir la scène sonore. Derrière ce terme marketing, il y a surtout une vraie sensation d’espace et une présence sonore peu commune sur une enceinte de ce type. Dommage, en revanche, qu’il soit impossible de désactiver cette fonction afin d’apprécier la véritable qualité sonore du produit, sans cet artifice algorithmique.
Autre détail malin : la possibilité d’incliner légèrement l’enceinte lorsqu’elle est posée au sol. Cela peut sembler anecdotique, mais cela améliore réellement la diffusion, en intérieur comme en extérieur. Le mode Outdoor va dans le même sens, en ouvrant le son pour conserver de la clarté quand l’environnement devient plus compliqué.
Cette enceinte tient aussi bien la route en intérieur qu’en extérieur, et pas uniquement sur une terrasse ou dans un jardin. Solidement fixée au châssis, la sangle permet de transporter la Cross 2 sans trop de peine. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Attention toutefois : inclinée, la Cross 2 a tendance à se déplacer sur les surfaces très lisses dès que les basses se montrent un peu trop démonstratives (typiquement sur un parquet vitrifié bien plat). Si vous aimez écouter les Beastie Boys à fond, mieux vaut donc la poser à plat (elle ne bougera plus du tout) ou la surveiller du coin de l’œil. Rien de dramatique, mais la preuve que sous son allure relativement compacte, cette enceinte envoie vraiment.
Autre qualité appréciable : la Rockster Cross 2 sait rester simple sans tomber dans le simplisme. L’application Teufel Go permet d’ajuster l’égaliseur et d’affiner le rendu selon ses préférences. C’est un vrai plus, d’autant que le réglage par défaut est déjà très convaincant. Autrement dit, l’application sert surtout à personnaliser le son de l’enceinte, pas à corriger un défaut précis.
Et pour ceux qui veulent aller au-delà du Bluetooth (5.3), la fonction carte son via le port USB-C mérite d’être saluée. Branchée à un PC ou à un Mac, l’enceinte gagne en stabilité et en polyvalence.
Tout n’est pas irréprochable pour autant. Notons en effet l’absence de Wi-Fi, et donc de compatibilité AirPlay et Google Cast. Sur une enceinte aussi convaincante, l’absence de ce type de liaison se fait clairement sentir. Même constat du côté des codecs, Teufel met en avant l’AAC, mais pas l’aptX.
L’interface minimaliste de l’appli Teufel Go. À noter la compatibilité Bluetooth AAC et Google Fast Pair pour l’appairage Android. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Signalons que l’enceinte peut être appairée à d’autres modèles Teufel compatibles, jusqu’à 100 unités en mode Party Link. Cela peut paraître excessif, mais c’est plutôt une bonne option pour qui voudrait sonoriser une petite salle voire la terrasse d’un restaurant ou d’un bar à moindre coût.
Les différents modes d’écoute disponibles. Le réglage neutre est largement suffisant pour une écoute en intérieur. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Mais avant de conclure, revenons à l’application Teufel Go. En plus du niveau sonore, de l’indicateur d’autonomie, de l’activation du Party Link, du choix des sources et de l’égaliseur très basique (six réglages rapides et un mode personnalisé - aigus et graves -), elle permet d’activer un mode extérieur, pratique pour sonoriser un environnement bruyant ou très ouvert.
Un préréglage éco est également de la partie pour prolonger l’endurance de la Cross 2, au prix d’une nette baisse de ses performances. À moins de vouloir sonoriser un salon de thé, mieux vaut sans doute partir en quête d’une prise électrique pour récupérer un peu de jus…
Mon avis sur cette enceinte portable
La Teufel Rockster Cross 2 est, tout simplement, l'une des meilleures enceintes transportables que j'aie eu l'occasion d'apprécier dans cette catégorie. Oui, elle est davantage transportable que véritablement portable. Oui, l'absence de Wi-Fi et d'aptX l'empêche de frôler le sans-faute. Oui, la sangle pourrait être un peu plus flatteuse et le cache arrière un peu mieux fini.
Mais face à cela, l'essentiel s'impose très vite : cette enceinte sonne juste, sonne fort, et sonne bien. Elle a du coffre sans lourdeur, du détail sans sécheresse, et suffisamment d'intelligence dans sa conception pour se montrer aussi à l'aise dans un salon que dehors, sur une terrasse ou dans un jardin. Sur le papier, Teufel annonce jusqu'à 38 heures d'autonomie à volume modéré. En pratique, elle semble tout simplement ne jamais vouloir s’arrêter. À l'écoute, on retient surtout autre chose : c'est une enceinte avec laquelle on a envie de passer du temps.
- Une enceinte portable qui a vraiment du coffre
- Un rendu sonore très équilibré
- Résistance aux éclaboussures et aux chocs
- Format inclinable (presque) bien pensé
- Autonomie XXL et fonction powerbank
- Pas d'AirPlay ni Google Cast, faute de Wi-Fi
- Aucun chargeur fourni
- Peut se déplacer seule en position inclinée
- Sangle assez quelconque
Fiche technique Teufel Rockster Cross 2
Résumé
|Type d'enceintes
|2.1
|Puissance nominale
|39W
|Norme Bluetooth
|5.3
|Autonomie
|38h
Performances
|Type d'enceintes
|2.1
|Puissance nominale
|39W
|Réponse en fréquence
|50 - 20000 Hz
|Nombre de haut-parleurs
|3
|Taille des haut-parleurs
|20mm
Connectivité
|Norme Bluetooth
|5.3
|Codecs Bluetooth
|AAC
|Wi-Fi
|Non
|Portée
|15m
|NFC
|Non
|Certification DLNA
|Non
|Tuner FM
|Non
|Mode Stéréo
|Oui
Connectiques
|Entrée Jack 3.5 mm
|Oui
Batterie
|Autonomie
|38h
|Câble d'alimentation
|USB-C
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|15cm
|Largeur
|39cm
|Profondeur
|13cm
|Poids
|2.4kg
|Certification IP
|IPX5
Les alternatives à la Rockster Cross 2
- Son équilibré et assez détaillé
- Bonne extension dans les basses, sans excès
- Compatibilité LE Audio/Auracast
- Transportable aisément
- Résiste aux projections d'eau
- Bandes lumineuses jolies avec effets lumineux IA
- Un look toujours aussi rock
- Son puissant sans distorsion
- Autonomie titanesque de 50 heures