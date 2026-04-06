Attention, petite bombe sonore en vue. La Teufel Rockster Cross 2 ne cherche même pas à rivaliser avec ces mini-enceintes sexy et compactes qui font illusion deux ou trois morceaux avant de s’écrouler. Avec ses 39 cm de long, ses 15 cm de haut, ses 13 cm de profondeur et ses 2,4 kg sur la balance, la Cross 2 assume un format plus transportable que véritablement portable. Et c’est précisément ce refus du compromis total sur la miniaturisation qui lui permet d’envoyer un son autrement plus sérieux que la moyenne.

Dès les premières écoutes, on découvre rapidement qu’il ne s’agit pas d’une enceinte Bluetooth d’appoint, mais d’un vrai produit audio, pensé pour sonoriser un salon, un balcon, un jardin ou une soirée qui finit par durer un peu plus longtemps que prévu.