Le Sony Bravia Theatre Trio réussit un pari qui aurait pu sembler bancal : déconstruire la barre de son pour mieux en dépasser les limites. En séparant la voie centrale des canaux gauche et droit, Sony obtient une scène frontale beaucoup plus large, mieux aérée et plus cohérente avec les grands téléviseurs modernes.



Seul, le Trio est déjà une très belle solution. Il offre des dialogues solides, une spatialisation convaincante, une vraie ampleur cinéma et une musicalité supérieure à beaucoup de barres de son. Il ne remplace pas totalement un système surround complet, mais il fait clairement mieux qu’une barre classique sur l’ouverture et la sensation d’espace.



L’ajout du Bravia Theatre Sub 8 et des Bravia Theatre Rear 9 fait toutefois franchir un cap évident. Le grave gagne en autorité, l’arrière de la pièce s’anime, et l’ensemble devient beaucoup plus immersif. Ce n’est pas la seule configuration compatible avec le Trio, mais celle que nous avons testée montre bien l’intérêt de l’écosystème Sony : partir d’une excellente base frontale, puis construire progressivement un système home cinéma sans fil plus ambitieux.



Le principal frein reste le prix. Le Trio est déjà cher, et le système complet l’est encore davantage. Mais pour qui cherche une solution élégante, simple à installer, très immersive et parfaitement adaptée aux grands téléviseurs, Sony tient ici une proposition vraiment convaincante.