Sony ne signe pas ici une barre de son de plus, mais une proposition beaucoup plus atypique. Avec le Bravia Theatre Trio, le constructeur japonais éclate la scène frontale en trois éléments distincts : une voie centrale et deux enceintes gauche/droite séparées avec pour objectif d'offrir plus d’ampleur qu’une barre classique, tout en conservant la simplicité d’un système pensé pour le salon.
La barre de son s’est imposée comme la solution la plus simple pour améliorer le son d’un téléviseur. Un seul bloc, quelques câbles, une installation rapide, et l’affaire est réglée. Mais cette formule a aussi ses limites, surtout lorsque l’écran prend de l’ampleur. Sur les très grands téléviseurs, la scène sonore peut vite sembler trop étroite, comme si l’image avait grandi plus vite que le son.
Sony tente ici une autre approche. Le Bravia Theatre Trio reprend l’idée de simplicité d’une barre de son, mais en répartissant les canaux frontaux dans trois enceintes séparées. Une petite “barre” centrale vient se placer sous l’écran, tandis que deux enceintes plus hautes prennent place de chaque côté du téléviseur. Le tout fonctionne sans fil entre les éléments, avec calibration automatique et traitement spatial maison.
Sur le papier, l’idée est séduisante. Reste à savoir si cette barre de son déconstruite parvient vraiment à faire mieux qu’une barre premium classique, et si l’ajout du caisson Sub 8 et des enceintes arrière Rear 9 transforme réellement l’expérience.
- Scène frontale très large et bien structurée
- Dialogues bien centrés
- Belle cohérence entre les trois éléments
- Installation et calibration soignées
- Très bon rendu Atmos pour un système frontal
- Musicalité supérieure à beaucoup de barres de son
- Grosse montée en gamme possible avec caisson et enceintes arrière
- Tarif élevé (et le système complet devient franchement coûteux)
- Pas d’afficheur intégré
- Le Trio seul reste surtout une solution frontale
- Plusieurs câbles d’alimentation à prévoir
Le Bravia Theatre Trio peut fonctionner seul, et c’est bien ainsi que nous l’avons d’abord testé. Sony nous a également fourni le caisson Bravia Theatre Sub 8 et les enceintes arrière Bravia Theatre Rear 9, afin d’évaluer ce que le système gagne lorsqu’il est complété. Une précision importante : ce ne sont pas les seuls éléments compatibles avec le Trio, mais bien la configuration que nous avons pu écouter.
Une barre de son déconstruite, mais pas une idée absurde
Le Bravia Theatre Trio part d’un constat assez juste : les téléviseurs grandissent, mais les barres de son restent souvent coincées sous l’écran. Sur un 55 pouces, cela peut encore fonctionner. Sur un 75, 85 ou 98 pouces, l’image prend une ampleur que l’audio peine parfois à suivre.
Sony répond à ce problème avec une configuration en trois parties. La voie centrale prend place sous le téléviseur, à la manière d’une petite barre de son. Les deux enceintes frontales, elles, se positionnent de chaque côté de l’écran. Elles apportent la largeur, l’ouverture stéréo et les effets verticaux grâce à leurs haut-parleurs orientés vers le plafond.
Ce choix a un avantage évident : les sons ne semblent plus comprimés dans un seul bloc. Les effets gagnent en espace, les musiques respirent davantage, et les dialogues restent fermement ancrés au centre de l’image. C’est précisément ce qui manque parfois aux systèmes plus “virtuels”, capables de créer une scène large, mais moins convaincants lorsqu’il s’agit de garder une vraie focalisation centrale.
Le Trio n’est donc pas une barre de son au sens strict. C’est plutôt une solution hybride, entre barre premium et système home cinéma sans fil simplifié. Et c’est ce positionnement qui le rend intéressant.
Design et installation : plus d’éléments, mais pas plus de complexité
Le Bravia Theatre Trio demande évidemment un peu plus de place qu’une barre de son classique. Il faut installer le module central sous le téléviseur, puis placer les deux enceintes gauche et droite de part et d’autre de l’écran. Chaque élément nécessite sa propre alimentation, ce qui impose de réfléchir un minimum au passage des câbles.
Pour autant, Sony a bien travaillé l’expérience d’installation. Les enceintes peuvent être posées sur un meuble ou fixées au mur, et le système ne réclame pas une symétrie parfaite pour fonctionner correctement. C’est un point important : le Trio est conçu pour un salon, pas pour une salle dédiée.
L’application Bravia Connect guide l’utilisateur étape par étape, avec une procédure de calibration simple, mais assez complète. Sony fournit un micro USB-C dédié, à brancher au smartphone, afin de mesurer la position d’écoute et d’ajuster le rendu selon la pièce. Le système prend aussi en compte la position et la hauteur des enceintes, ce qui permet de compenser certains placements imparfaits.
L’expérience est donc plus ambitieuse qu’avec une barre de son traditionnelle, mais elle reste très accessible. On branche, on place, on calibre, et le système se charge du reste. Les possesseurs de téléviseurs Bravia compatibles profitent en plus d’une intégration plus poussée dans l’interface du téléviseur.
Seule vraie limite pratique : l’absence d’afficheur. Sony se contente de petites LED d’état sur les enceintes. Pour les réglages détaillés, il faut donc passer par l’application ou par l’interface du téléviseur compatible. Ce n’est pas dramatique, mais sur un produit de ce prix, un minimum d’information visible directement aurait été appréciable.
Le Trio seul : une vraie alternative aux barres de son haut de gamme
C’est évidemment dans sa configuration de base que le Bravia Theatre Trio doit d’abord être jugé. Et dans cet usage, le système Sony remplit très bien sa mission : il remplace avantageusement une barre de son haut de gamme.
La première chose qui frappe, c’est la largeur de la scène sonore. Les effets ne restent pas collés au centre de l’image, ni confinés à la zone située sous le téléviseur. Ils s’étendent largement sur les côtés, avec une sensation d’espace plus naturelle que sur beaucoup de barres de son classiques. La séparation physique des canaux gauche et droit fait ici une vraie différence.
La voie centrale joue aussi très bien son rôle. Les dialogues restent bien placés, clairement associés à l’écran, sans donner l’impression de flotter dans la pièce ou de provenir d’un côté. Les effets Atmos sont également convaincants pour un système frontal. Les enceintes gauche et droite intègrent des haut-parleurs orientés vers le plafond, et le traitement spatial de Sony travaille pour créer une bulle sonore plus haute et plus enveloppante. On ne confondra évidemment pas cela avec une installation Atmos complète équipée d’enceintes au plafond, mais le résultat dépasse ce que l’on obtient souvent avec une barre unique.
Le Trio donne surtout une impression d’ampleur. Les bandes-son respirent, les ambiances remplissent mieux la pièce, les scènes d’action offrent une meilleure immersion. C’est particulièrement pertinent avec un grand téléviseur, où l’audio doit suivre la taille de l’image. Sur ce point, la proposition de Sony est cohérente.
Il faut toutefois poser une limite : seul, le Trio reste avant tout un système frontal. Il élargit très bien la scène devant l’auditeur, donne de la hauteur et crée des effets latéraux crédibles, mais il ne peut pas faire apparaître de vraies enceintes derrière le canapé. Les traitements virtuels font beaucoup, mais pas de miracles. L’immersion est donc déjà très bonne, sans atteindre celle d’un système équipé de véritables enceintes arrière.
Une bonne surprise aussi pour la musique
Les barres de son sont rarement les meilleures amies de la musique. Elles savent souvent faire beaucoup de bruit, parfois beaucoup de grave, mais elles peinent à proposer une vraie image stéréo. Le Bravia Theatre Trio part avec un avantage évident : ses enceintes gauche et droite sont réellement séparées.
En écoute musicale, le système se montre donc plus crédible que la plupart des barres de son traditionnelles. La scène stéréo est mieux dessinée, les voix trouvent plus naturellement leur place, et les instruments respirent davantage. On ne remplace pas une vraie paire d’enceintes hi-fi bien choisies, mais le Trio se défend très bien pour un système home cinéma lifestyle.
C’est l’un des points forts de cette approche "éclatée". Sony ne gagne pas seulement en immersion cinéma ; il gagne aussi en cohérence musicale. Pour un utilisateur qui regarde des films, des séries, des concerts et écoute de la musique en streaming, c’est un argument non négligeable.
Sub 8 et Rear 9 : le Trio peut aller beaucoup plus loin
Le Bravia Theatre Trio peut fonctionner seul, et il le fait déjà très bien. Mais Sony l’a aussi pensé comme une base évolutive. Il est possible de lui associer différents accessoires compatibles, notamment plusieurs caissons de basses et enceintes arrière de la marque.
Dans notre cas, Sony nous a fourni le Bravia Theatre Sub 8 et les Bravia Theatre Rear 9. Ce n’est donc pas la seule configuration possible, mais c’est celle que nous avons testée. Et elle montre assez clairement ce que le Trio gagne lorsqu’on décide de compléter l’installation.
L’apport du Sub 8 est immédiat. Il ne se contente pas d’ajouter du grave pour faire trembler le canapé. Il donne surtout plus d’assise à l’ensemble. Les impacts sont plus physiques, les ambiances gagnent en profondeur, les explosions prennent du poids, et les bandes-son paraissent plus pleines. Le Trio respire aussi davantage, puisqu’il n’a plus à porter seul les fréquences les plus exigeantes.
Les Rear 9 ont un rôle encore plus évident sur l’immersion. Avec le Trio seul, la scène sonore est large, haute et déjà assez spectaculaire, mais elle reste majoritairement devant l’auditeur. Avec les enceintes arrière, la bulle se referme. Les effets circulent enfin autour de la position d’écoute, les ambiances remplissent mieux l’arrière de la pièce, et les scènes Atmos gagnent en continuité.
C’est là que le système change de catégorie. Le Trio seul est une excellente alternative aux barres de son premium. Avec le Sub 8 et les Rear 9, il se rapproche beaucoup plus d’un vrai système home cinéma sans fil. On conserve la simplicité d’un écosystème moderne, mais avec une immersion nettement plus complète.
Cette configuration a aussi le mérite de corriger certaines limites naturelles du Trio seul. Le caisson apporte la base physique qui manque forcément un peu à trois enceintes frontales compactes, tandis que les Rear 9 donnent une présence arrière que le traitement virtuel ne peut pas entièrement recréer. Ce ne sont donc pas des accessoires anecdotiques : ils prolongent très logiquement le concept.
Une montée en gamme séduisante, mais chère
Par contre, s'il y a bien un sujet qui fâche, c'est celui du prix. Le Bravia Theatre Trio est déjà un produit premium. Il s’adresse à ceux qui cherchent mieux qu’une barre de son classique, et qui acceptent de payer plus cher pour un système plus ambitieux, plus large et plus évolutif.
Mais avec un caisson et des enceintes arrière, la facture grimpe vite. On ne parle plus d’un simple accessoire pour améliorer le son du téléviseur, mais d’un véritable investissement home cinéma. À ce niveau de prix, la concurrence devient sérieuse, avec des barres de son complètes, des packs surround très performants, ou même certaines installations plus traditionnelles.
La proposition de Sony reste toutefois assez unique. Le Trio est plus élégant et plus simple à intégrer qu’un système home cinéma classique, mais plus ample et plus naturel qu’une barre de son monobloc. Il vise un entre-deux très précis : l’utilisateur qui veut une vraie montée en gamme audio, sans multiplier les amplis, les câbles d’enceintes et les réglages complexes.
C’est aussi pour cela qu’il faut bien distinguer les deux usages. Le Trio seul doit être jugé comme une solution complète et déjà convaincante. Le pack avec Sub 8 et Rear 9, lui, montre ce que le système peut devenir si l’on accepte d’aller plus loin. Ce n’est pas indispensable pour apprécier le produit, mais c’est clairement la configuration qui exploite le mieux son potentiel.
Sony Bravia Trio Theatre : l’avis de Clubic
Le Sony Bravia Theatre Trio réussit un pari qui aurait pu sembler bancal : déconstruire la barre de son pour mieux en dépasser les limites. En séparant la voie centrale des canaux gauche et droit, Sony obtient une scène frontale beaucoup plus large, mieux aérée et plus cohérente avec les grands téléviseurs modernes.
Seul, le Trio est déjà une très belle solution. Il offre des dialogues solides, une spatialisation convaincante, une vraie ampleur cinéma et une musicalité supérieure à beaucoup de barres de son. Il ne remplace pas totalement un système surround complet, mais il fait clairement mieux qu’une barre classique sur l’ouverture et la sensation d’espace.
L’ajout du Bravia Theatre Sub 8 et des Bravia Theatre Rear 9 fait toutefois franchir un cap évident. Le grave gagne en autorité, l’arrière de la pièce s’anime, et l’ensemble devient beaucoup plus immersif. Ce n’est pas la seule configuration compatible avec le Trio, mais celle que nous avons testée montre bien l’intérêt de l’écosystème Sony : partir d’une excellente base frontale, puis construire progressivement un système home cinéma sans fil plus ambitieux.
Le principal frein reste le prix. Le Trio est déjà cher, et le système complet l’est encore davantage. Mais pour qui cherche une solution élégante, simple à installer, très immersive et parfaitement adaptée aux grands téléviseurs, Sony tient ici une proposition vraiment convaincante.
- Scène frontale très large et bien structurée
- Dialogues bien centrés
- Belle cohérence entre les trois éléments
- Installation et calibration soignées
- Très bon rendu Atmos pour un système frontal
- Musicalité supérieure à beaucoup de barres de son
- Grosse montée en gamme possible avec caisson et enceintes arrière
- Tarif élevé (et le système complet devient franchement coûteux)
- Pas d’afficheur intégré
- Le Trio seul reste surtout une solution frontale
- Plusieurs câbles d’alimentation à prévoir
Fiche technique Sony BRAVIA Theatre Trio
Résumé
|Nombre de haut-parleurs
|9
|Entrée audio
|HDMI, Prise casque - Jack 3.5mm
|Kit d'enceinte
|3.0.2
|Format(s) audio supportés
|DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, IMAX Enhanced, LPCM
|Son surround virtuel
|360 Spatial Sound Mapping
|Puissance admissible
|405W
|Wi-Fi
|Oui
Caractéristiques techniques
|Nombre de haut-parleurs
|9
|Entrée audio
|HDMI, Prise casque - Jack 3.5mm
Performances
|Kit d'enceinte
|3.0.2
|Format(s) audio supportés
|DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, IMAX Enhanced, LPCM
|Son surround virtuel
|360 Spatial Sound Mapping
|Puissance admissible
|405W
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|Wi-Fi 6
|Bluetooth
|Oui
|Bluetooth Version
|6.0
|AirPlay
|AirPlay
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|64mm
|Largeur
|589mm
|Profondeur
|165mm
|Poids
|3.2kg
Consommation électrique
|Consommation électrique approximative
|31 W
|Consommation électrique en veille
|0.5 W