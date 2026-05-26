Les scènes sombres sont plus intéressantes à analyser. Le contraste perçu est très solide pour un LCD, et le local dimming parvient souvent à donner de la profondeur aux noirs sans sacrifier trop brutalement les détails dans les ombres. Sur une grande partie des contenus, le résultat est convaincant, avec une image qui ne donne pas l’impression de flotter sur un voile gris. Les séquences nocturnes gagnent en relief, surtout lorsque l’image combine zones sombres et sources lumineuses intenses.



Mais le LCD conserve toutefois ses limites. Dans les scènes les plus difficiles, notamment avec un objet très lumineux sur fond noir, le blooming reste perceptible. Il ne se manifeste pas toujours comme sur un MiniLED classique : avec ce rétroéclairage RGB, certains halos peuvent prendre une légère coloration, ce qui les rend parfois plus visibles que prévu. En revanche, la perception du blooming est quasi inexistante face au téléviseur. C'est en se déplaçant sur les angles qu'il devient vraiment visible.