Le Panasonic Z95B n’est pas un téléviseur spectaculaire au sens marketing du terme. Il ne cherche pas à battre des records pour le simple plaisir d’afficher un chiffre plus élevé que son voisin. En revanche, il donne le sentiment d’être un produit abouti et pensé dans sa globalité.



L’image respire la maîtrise, tandis que le son Technics apporte une cohérence rare dans l’univers des téléviseurs premium. Le gaming est solide, même s’il n’est pas irréprochable. Et malgré quelques concessions logicielles liées à Fire TV ou certaines limites matérielles comme les deux HDMI 2.1, l’ensemble tient remarquablement bien la route.



Dans le contexte actuel, c’est surtout ce qu’il représente qui intrigue. Maintenu au catalogue de Panasonic pour 2026, le Z95B est le témoin du virage engagé par la marque avec son partenaire industriel Skyworth. Alors que la promesse que "les téléviseurs Panasonic resteront Panasonic", on se demande tout de même si ce Z95B n'est pas le dernier modèle d'une époque, entièrement façonné dans une logique plus concentrée, plus traditionnelle, avant que la nouvelle organisation ne produise pleinement ses effets ? Peut-être. Peut-être pas.



Ce qui est certain, en revanche, c’est que le Z95B incarne une certaine idée du téléviseur haut de gamme : une approche où la fidélité prime et où l’équilibre semble être le maitre mot des ingénieurs de la marque. Bref, ce qui est sûr, c'est que la suite sera déterminante. Si Panasonic parvient à préserver cette exigence tout en gagnant en présence et en volume grâce à son nouveau partenariat, alors cette bascule industrielle pourrait marquer un nouveau départ plutôt qu’une fin de cycle. Le Z95B, lui, restera comme un repère. Un modèle charnière, solide, mature… et peut-être le dernier grand cru d’une époque.