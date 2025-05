Le téléviseur intègre naturellement le processeur HCX Pro AI MK II, qui apporte un traitement adaptatif de l’image basé sur le type de contenu, et inaugure la fonction “Precision Detail” pour le Dolby Vision. Le tout est complété par un système audio 5.1.2 "360° Soundscape Pro" avec enceintes multidirectionnelles et caisson de basses intégré de 30 W (170 W au total), pour une immersion sonore rare sur un téléviseur, sans doute encore un peu plus que sur ses prédécesseurs, comme le Panasonic Z95A, ou le Panasonic MZ2000.



Côté connectique, on retrouve deux ports HDMI 2.1 (plus deux HDMI 2.0), compatibles 4K à 144 Hz, avec prise en charge des technologies VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync. L’expérience gaming est complétée par un mode "True Game" calibré et la présence du Game Control Board.