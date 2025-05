Comme pour ses modèles OLED, Panasonic a maintenant définitivement fait table rase de son interface MyHomeScreen et opte pour Fire TV sur tous ses modèles de 2025 (sauf sur certaines séries très entrée de gamme). Ce choix permet une expérience connectée riche et cohérente : commandes vocales Alexa, mode Ambiant avec widgets, compatibilité Apple AirPlay 2 et HomeKit, ainsi qu’un vaste catalogue d’applications.



Le constructeur ajoute à cette interface la compatibilité Calman Ready sur les modèles W95B et W93B – une première sous Fire OS – ainsi que le Penta Tuner, qui regroupe TNT, satellite, câble, IPTV et TV over IP, pour une flexibilité de réception maximale.