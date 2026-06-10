Avec son S99H, Samsung livre l’un de ses OLED les plus aboutis du moment. La dalle QD-OLED franchit un vrai cap en luminosité, tout en conservant ce qui fait la force de cette technologie : un contraste pixel par pixel, une excellente richesse colorimétrique et une image HDR à la fois dense, lumineuse et très précise. Le téléviseur impressionne surtout par sa capacité à produire des hautes lumières très intenses sans perdre trop de la matière de l’image.



Le S99H n’est pas seulement un excellent téléviseur cinéma. C’est aussi un modèle très polyvalent, à l’aise en pièce lumineuse grâce à son traitement antireflet, très solide en gaming avec ses quatre HDMI 2.1 et sa compatibilité 4K 165 Hz, et plus assumé que jamais côté design. Son cadre métallique et son accès au mode Art lui donnent une vraie personnalité, même si cette approche plus décorative ne plaira pas à tout le monde.



Quelques limites demeurent : l’absence de Dolby Vision, même si ce n'est évidemment pas une surprise, reste difficile à accepter sur un modèle aussi premium, l’audio intégré mérite d’être épaulé par une barre de son, et le boîtier One Connect sans fil aurait gagné à être fourni de série. Mais dans l’ensemble, le Samsung 55S99H s’impose comme l’un des OLED les plus impressionnants du moment, aussi spectaculaire par son image que cohérent dans son usage quotidien.