Le Black Friday tombe officiellement ce vendredi 27 novembre, mais Amazon n'a pas attendu le jour J et ses offres courront jusqu'au Cyber Monday, le lundi 30 novembre. Les produits Apple baissent rarement de façon spectaculaire, et c'est souvent pendant cette période que les remises sont les plus intéressantes, en particulier sur les Mac et les montres connectées.
Pour ce Black Friday, Amazon baisse les prix d'une large partie de la gamme Apple, et nous avons retenu les onze promotions les plus intéressantes, de l'AirTag 2 vendu par lot de quatre au MacBook Pro M6, en passant par les AirPods Pro 3, l'Apple Watch Series 12 ou le Mac mini M6.
Les meilleures offres Apple du Black Friday :
- Apple AirTag 2 (lot de 4) à 84,99 € au lieu de 119 € (-29 %)
- Apple AirPods 5 à 129 € au lieu de 149 € (-13 %)
- Apple AirPods Pro 3 à 188 € au lieu de 249 € (-24 %)
- Apple Watch SE 3 GPS 44 mm à 265 € au lieu de 299 € (-11 %)
- Apple Watch Series 12 GPS 42 mm à 369 € au lieu de 449 € (-18 %)
- Apple iPad Air 13 pouces M4 à 852,24 € au lieu de 1 019 € (-16 %)
- MacBook Air 13 pouces M5 à 1 189 € au lieu de 1 399 € (-15 %)
- MacBook Pro 14 pouces M6 à 2 089 € au lieu de 2 299 € (-9 %)
- Mac mini M6 16 Go / 256 Go à 889 € au lieu de 1 049 € (-15 %)
- iMac 24 pouces M4 16 Go / 256 Go à 1 559 € au lieu de 1 679 € (-7 %)
- Apple Magic Mouse USB-C à 59,99 € au lieu de 85 € (-29 %)
Apple AirTag 2 : le lot de 4 ramène chaque balise à 21 € pour le Black Friday
La deuxième génération d'AirTag reprend la recette qui a fait le succès de la première : on l'accroche à ses clés, à son portefeuille ou à sa valise, puis on la retrouve grâce au réseau Localiser d'Apple ou à son signal sonore, après une configuration qui se fait d'un simple geste avec un iPhone ou un iPad. Nous avons détaillé ce qui change dans notre test de l'AirTag 2, qui vous aidera à savoir s'il faut remplacer un ancien modèle. Le lot de quatre est le plus intéressant, puisqu'à 84,99 € au lieu de 119 €, chaque balise revient à environ 21,25 €, moins cher que l'AirTag 2 vendu à l'unité, de quoi équiper toute la famille ou glisser quelques balises dans les chaussettes de Noël.
✅ Le produit en bref :
- Localisation précise via le réseau Localiser d'Apple, avec un signal sonore pour retrouver l'objet à proximité
- Configuration d'un simple geste avec un iPhone ou un iPad
- Lot de quatre balises, soit environ 21,25 € pièce, numéro un des ventes de sa catégorie sur Amazon
AirPods 5 : les écouteurs ouverts d'Apple avec réduction de bruit passent à 129 €
Les AirPods 5 restent fidèles au format ouvert, sans embout en silicone, qui fait le succès de la gamme auprès de ceux qui ne supportent pas les intra-auriculaires classiques, tout en embarquant une réduction active du bruit, la traduction en direct et un boîtier de charge USB-C. Dans notre test des AirPods 5, nous les avons jugés toujours en tête des écouteurs ouverts, même si Apple n'a pas pris beaucoup de risques. À 129 € au lieu de 149 €, ils s'adressent aux utilisateurs d'iPhone qui veulent des écouteurs confortables pour le quotidien, sans aller jusqu'aux AirPods Pro.
✅ Le produit en bref :
- Format ouvert sans embouts, avec réduction active du bruit
- Traduction en direct intégrée, pilotée depuis l'iPhone
- Boîtier de charge USB-C, 4,6/5 sur plus de 500 avis
AirPods Pro 3 : la réduction de bruit et le suivi cardiaque d'Apple à 188 €
Les AirPods Pro 3 sont les écouteurs les plus complets d'Apple : réduction active du bruit retravaillée, audio spatial, et une fonction que l'on ne trouvait jusqu'ici que sur l'Apple Watch, la mesure de la fréquence cardiaque pendant l'effort. Nous les avons confrontés à la génération précédente dans notre test des AirPods Pro 3. Proposés à 188 € au lieu de 249 €, soit 61 € d'économie, ils figurent parmi les produits Apple les plus achetés du moment sur Amazon, avec plus de 5 000 ventes le mois dernier.
✅ Le produit en bref :
- Réduction active du bruit et audio spatial, pour la musique comme pour les appels
- Mesure de la fréquence cardiaque pendant le sport, directement depuis les écouteurs
- Recharge USB-C, 4,6/5 sur plus de 12 600 avis
Apple Watch SE 3 : la montre qu'on recommande les yeux fermés descend à 265 €
L'Apple Watch SE 3 est la porte d'entrée de la gamme, mais elle n'a rien d'une montre au rabais : suivi de l'activité, du sommeil, du cycle et de la fréquence cardiaque, sans oublier les fonctions de sécurité d'Apple comme la détection des chutes. Notre test de l'Apple Watch SE 3 en a fait un véritable coup de cœur, et c'est le modèle que nous conseillons à la plupart des utilisateurs d'iPhone. Cette version GPS à boîtier aluminium de 44 mm, couleur minuit avec bracelet sport bleu marine, passe à 265 € au lieu de 299 €, au même prix en taille S/M comme en M/L.
✅ Le produit en bref :
- Boîtier aluminium de 44 mm, version GPS, bracelet sport en S/M ou M/L
- Suivi complet de l'activité, du sommeil, du cycle et de la fréquence cardiaque
- Fonctions de sécurité d'Apple et note de 4,7/5 sur plus de 450 avis
Apple Watch Series 12 : notée 9/10 dans notre test, elle passe à 369 €
C'est la montre la plus aboutie de la gamme principale d'Apple, et notre test de l'Apple Watch Series 12 lui a attribué la note de 9/10, en saluant surtout les progrès du suivi cardiaque, même si les fonctions d'intelligence artificielle se font encore attendre. Cette version GPS à boîtier aluminium gris sidéral de 42 mm perd 80 € et descend à 369 € au lieu de 449 €. Elle est toutefois temporairement en rupture de stock chez Amazon : la commande reste possible et vous serez prévenu dès qu'une date de livraison sera connue, ce qui en fait un pari plus risqué si elle doit arriver avant Noël.
✅ Le produit en bref :
- Boîtier aluminium de 42 mm, version GPS, bracelet sport bleu marine S/M
- Suivi santé avancé : fréquence cardiaque, sommeil, forme et fonctions de sécurité
- Notée 9/10 dans notre test, actuellement en rupture de stock mais commandable
iPad Air 13 pouces M4 : 166 € de remise sur la grande tablette d'Apple
L'iPad Air 13 pouces offre un grand écran Liquid Retina, idéal pour dessiner, travailler sur deux applications côte à côte ou regarder des films, sans atteindre le prix d'un iPad Pro. Sa puce M4 lui donne une réserve de puissance confortable, comme nous l'avons constaté dans notre test de l'iPad Air M4, et il gagne au passage le Wi-Fi 7 grâce à la puce Apple N1. Cette version 128 Go Wi-Fi, coloris lumière stellaire, passe à 852,24 € au lieu de 1 019 €, mais les stocks semblent tendus : Amazon n'affichait plus qu'un exemplaire disponible au moment de la rédaction, d'autres étant en cours d'acheminement.
✅ Le produit en bref :
- Écran Liquid Retina de 13 pouces et puce M4
- Wi-Fi 7 avec puce Apple N1, caméras avant et arrière de 12 Mpx, Touch ID
- 128 Go de stockage, autonomie annoncée d'une journée
MacBook Air M5 : le best-seller d'Amazon perd 210 € avec 512 Go de stockage
Le MacBook Air reste le Mac portable que nous conseillons au plus grand nombre, et la puce M5 renforce encore ses arguments. Notre test du MacBook Air M5 le décrit comme plus puissant et mieux équipé, sans rien perdre de sa sobriété ni de son silence, puisqu'il se passe toujours de ventilateur. Cette configuration 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD, coloris ciel, est la plus équilibrée de la gamme : elle descend à 1 189 € au lieu de 1 399 € et se classe numéro un des ventes d'ordinateurs portables sur Amazon.
✅ Le produit en bref :
- Écran Liquid Retina de 13,6 pouces et puce M5
- 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD, une configuration taillée pour durer
- Caméra Center Stage de 12 Mpx, Touch ID et Wi-Fi 7
MacBook Pro 14 pouces M6 : 1 To de stockage et 210 € de remise
Pour ceux qui retouchent des photos, montent des vidéos ou compilent du code, le MacBook Pro 14 pouces reste la référence chez Apple. Cette version récente, équipée de la puce M6 avec CPU et GPU à 12 cœurs, embarque 16 Go de mémoire unifiée et un SSD de 1 To qui évite de jongler avec un disque externe, et elle passe à 2 089 € au lieu de 2 299 €. La remise est plus modeste que sur le reste de la sélection, mais elle reste appréciable sur une machine de ce calibre, qui affiche en prime un indice de réparabilité de 7,4/10. Les configurations 24 Go et 32 Go profitent aussi de la baisse, à 2 309 € et 2 529 €.
✅ Le produit en bref :
- Puce M6 avec CPU et GPU à 12 cœurs, 16 Go de mémoire unifiée
- SSD de 1 To, coloris noir sidéral
- Indice de réparabilité de 7,4/10, le meilleur des Mac de cette sélection
Mac mini M6 : la puissance qui fascine chute à 889 €
C'est le Mac le plus abordable pour qui possède déjà un écran, un clavier et une souris, et aussi l'un des plus surprenants. Notre test du Mac mini M6 a salué des performances impressionnantes dans un boîtier minuscule, tout en pointant un tarif en hausse, et c'est justement ce que corrige cette offre : la version 16 Go et 256 Go, avec CPU et GPU à 12 cœurs, passe à 889 € au lieu de 1 049 €. Son excellente note de 4,9/5 et ses plus de 200 ventes le mois dernier confirment l'intérêt du public, et la version 512 Go descend à 1 099 € pour ceux qui manquent de place.
✅ Le produit en bref :
- Puce M6 avec CPU et GPU à 12 cœurs, 16 Go de mémoire unifiée
- SSD de 256 Go, version 512 Go également en promotion
- Format ultra-compact, à brancher sur l'écran, le clavier et la souris de son choix
iMac 24 pouces M4 : le tout-en-un d'Apple passe sous les 1 600 €
L'iMac reste la solution la plus simple pour installer un Mac à la maison : on le sort du carton, on le branche à une seule prise, et l'écran, l'ordinateur, le clavier et la souris sont livrés ensemble. Ce modèle vert réunit un écran Retina de 24 pouces, la puce M4 avec CPU et GPU à 8 cœurs, 16 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage. Avec 120 € de remise, il passe à 1 559 € au lieu de 1 679 €, une baisse modeste qui fera néanmoins plaisir à ceux qui cherchent un ordinateur familial élégant et facile à prendre en main.
✅ Le produit en bref :
- Écran Retina de 24 pouces et puce M4 avec CPU et GPU à 8 cœurs
- 16 Go de mémoire unifiée et 256 Go de SSD
- Clavier et souris assortis livrés dans la boîte
Magic Mouse USB-C : la souris d'Apple tombe à 59,99 €
La Magic Mouse est l'accessoire qui accompagne naturellement un Mac mini ou un MacBook utilisé au bureau. Sa surface Multi-Touch permet de faire défiler les pages et de naviguer entre les applications d'un simple glissement de doigt, et sa recharge passe désormais par l'USB-C. À 59,99 € au lieu de 85 €, la version blanche affiche l'une des plus fortes remises de la sélection et reste très appréciée, avec 4,5/5 sur près de 3 900 avis. La version noire est elle aussi en promotion, à 84 € au lieu de 119 €.
✅ Le produit en bref :
- Surface Multi-Touch pour le défilement et les gestes de navigation
- Recharge USB-C, coloris blanc (noir également en promotion)
- Plus de 1 000 ventes le mois dernier, 4,5/5 sur près de 3 900 avis
Black Friday Apple : faut-il acheter maintenant ou attendre ?
Apple ne participe pas directement au Black Friday sur sa propre boutique : les remises viennent des revendeurs, Amazon en tête, et elles varient beaucoup d'un jour à l'autre en fonction des stocks. Les produits les plus demandés, comme les AirPods ou les Apple Watch, peuvent changer de prix plusieurs fois au cours de la semaine, voire se retrouver en rupture comme c'est déjà le cas pour certaines montres, si bien qu'attendre le dernier jour expose surtout au risque de voir la meilleure offre disparaître.
Pour un cadeau de Noël, le plus sûr consiste à vérifier le délai de livraison affiché avant de commander, puis à profiter des retours prolongés jusqu'au 15 janvier pour changer d'avis si besoin. Pour suivre les offres au fil de la journée, notre direct Black Friday est mis à jour en continu, et notre page dédiée au Black Friday rassemble les meilleures promotions par catégorie.
Quel produit Apple choisir selon son usage ?
Côté audio, les AirPods 5 conviennent à ceux qui privilégient le confort d'un format ouvert, alors que les AirPods Pro 3 s'adressent à ceux qui veulent la meilleure isolation possible dans les transports et un suivi sportif plus poussé. La logique est la même pour les montres : l'Apple Watch SE 3 couvre l'essentiel des besoins pour un prix contenu, tandis que la Series 12 apporte un suivi de santé plus avancé et un écran plus abouti.
Pour l'ordinateur, tout dépend de l'usage et de l'équipement que l'on possède déjà. Le MacBook Air M5 suffit largement pour la bureautique, les études et la retouche photo légère, le MacBook Pro M6 se justifie pour les travaux créatifs exigeants, le Mac mini M6 représente le choix le plus économique si l'on dispose déjà d'un écran, et l'iMac reste la solution la plus simple pour un poste familial prêt à l'emploi.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- CyberGhost VPN à 1,59€/mois + 4 mois offerts (-87%)
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pack 3en1 à vie à 579€ au lieu de 1 517€
- ExpressVPN à 3,49 €/mois 2 ans + 4 mois offerts (-76%)
- Offre spéciale -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Forfait REDbySFR 250Go 5G Voyage à 12,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 6,01 €, + 3 mois offerts
- Intego ONE Complete à 2,71 €/mois pendant 2 ans (-50 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 40 $
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.