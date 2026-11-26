La deuxième génération d'AirTag reprend la recette qui a fait le succès de la première : on l'accroche à ses clés, à son portefeuille ou à sa valise, puis on la retrouve grâce au réseau Localiser d'Apple ou à son signal sonore, après une configuration qui se fait d'un simple geste avec un iPhone ou un iPad. Nous avons détaillé ce qui change dans notre test de l'AirTag 2, qui vous aidera à savoir s'il faut remplacer un ancien modèle. Le lot de quatre est le plus intéressant, puisqu'à 84,99 € au lieu de 119 €, chaque balise revient à environ 21,25 €, moins cher que l'AirTag 2 vendu à l'unité, de quoi équiper toute la famille ou glisser quelques balises dans les chaussettes de Noël.