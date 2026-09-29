Annoncé sans crier gare, dans la torpeur du mois d’août, le Mac mini M6 constitue une mise à jour mineure du petit ordinateur de bureau d’Apple. Le châssis compact du précédent modèle est conservé, à l’identique, mais il y a quand même un gros changement à l’intérieur de cette petite boîte en aluminium.
Entièrement repensé en 2024 avec l’arrivée du Mac mini M4, l’ordinateur de bureau (hyper) compact d’Apple trône en majesté sur le marché des mini-PC depuis deux ans. Puissant et abordable, le modèle M4 avait toutefois été victime de son succès, au point de souffrir d’importants problèmes d’approvisionnement, suivis d’une cruelle hausse de prix dans un contexte de pénurie mondiale de mémoire vive et de stockage.
Une dure réalité à laquelle le nouveau Mac mini M6 n’échappe malheureusement pas. En version de base, l’appareil est en effet commercialisé 350 euros plus cher que son prédécesseur. De quoi réduire nettement l’appétence du grand public pour ce nouveau modèle… Qui pourrait toutefois trouver un fan club ailleurs, Apple ciblant plus franchement qu’avant les « power user » et les amateurs d’IA locale avec ce produit.
Meilleurs prix
- Un Mac toujours aussi compact et bien construit
- La puce M6, tout simplement impressionnante
- Pas de chauffe, pas de bruit
- Rapport performances/consommation grisant
- Le nouveau prix crève-cœur
- Le Wi-Fi 7 tronqué
- Bouton de démarrage toujours mal placé
- Le SSD modulaire n’est plus
Nous allons voir ensemble si la nouvelle puce M6 est suffisamment costaude pour trouver grâce aux yeux de cet auditoire, mais avant toute chose, voici le détail du Mac mini M6 qu’Apple France nous a aimablement fait parvenir en prêt :
Fiche technique Apple Mac mini M6
Résumé
|Processeur
|Apple Silicon M6
|Taille de la mémoire
|24 Go
|Carte graphique
|12 cœurs
|Bluetooth
|Oui
|Wi-Fi
|Oui
Informations générales
|Système d'exploitation
|macOS Golden Gate
Processeur
|Processeur
|Apple Silicon M6
|Type de processeur
|12 cœurs
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|24 Go
|Type de mémoire
|DDR5
Graphismes
|Carte graphique
|12 cœurs
Stockage
|Configuration disque
|512 Go
Connectique
|Connecteurs panneau avant
|USB‑C x2 Jack audio x1
|Connecteurs panneau arrière
|Thunderbolt 4 x3 HDMI x1 Ethernet x1
Réseau sans-fil
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.4
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|7
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|5cm
|Largeur
|12.7cm
|Profondeur
|12.7cm
|Poids
|670g
Dans cette configuration M6, 24 Go de mémoire unifiée (170 Go/s de bande passante mémoire) et 512 Go de stockage, le Mac mini est affiché à 1489 euros en France. La mouture la plus abordable de l’appareil débute toujours avec 16 Go de RAM (limitée à 153 Go/s de bande passante mémoire) et 256 Go de stockage, mais à un prix de 1049 euros sous nos latitudes. Le Mac mini millésime 2026 peut aussi s’équiper d’une puissante puce M5 Pro en option, mais à un tarif de départ cette fois fixé à 1999 euros.
Design : compact, délicieusement compact…
Même châssis, mêmes mensurations, même système de dissipation, mêmes connectiques… Vous l’avez compris, Apple ne change rien au design de son nouveau Mac mini. Et à une ou deux exceptions près, c’est tant mieux. L’appareil conserve ainsi son format hyper compact de 12,7 cm de côté pour 5 cm d’épaisseur, et son poids de 670 grammes. Cette petite boîte en aluminium (partiellement) recyclé se loge donc à nouveau très facilement sous un écran, et s’oublie avec tout autant de facilité sur un coin de bureau.
On y retrouve toujours deux ports USB-C avec prise en charge USB 3 (jusqu’à 10 Gbit/s) et une prise casque Jack 3,5 mm en façade, complétés par un port 2,5 Gigabit Ethernet (configurable avec 10 Gigabit Ethernet), une sortie HDMI et trois ports Thunderbolt 4 en USB-C à l’arrière. Le seul changement à mentionner ici est relatif à la légère montée en gamme proposée par le port Ethernet, qui gagne un tout petit peu en vitesse (1 Gigabit sur le M4 contre 2,5 Gigabits de série sur le nouveau modèle M6). Une broutille toujours bonne à prendre.
Ces différents ports permettent de gérer cette fois encore jusqu’à deux écrans 6K/60Hz ou 4K/165Hz, assortis d’un troisième au besoin, mais en 5K/60Hz ou 4K/60Hz, précise Apple : pas de changement ici, la marque n’ayant à vrai dire pas tellement besoin de revoir sa copie en la matière. La vaste majorité des besoins est couverte, tandis que le Mac Studio prendra le relais pour ceux qui ont besoin d’aller encore plus loin côté affichage.
Apple passe par contre à un modem plus performant, laissant de côté le combo Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 que l’on trouvait il y a deux ans sur le Mac mini M4. Le Mac mini M6 passe en effet à un tandem Wi-Fi 7 / Bluetooth 6… mais sur ce point, le diable se cache dans les détails, avec un Wi-Fi 7 tronqué. Une habitude désormais chez Apple, qui nous limite dans les faits à une plage 160 MHz au lieu des 320 MHz normalement permis par cette norme. Dommage, surtout pour une machine qui drague désormais des utilisateurs plus exigeants.
Au rang des petites déconvenues, le Mac mini M6 s’en tient toujours à un bouton de mise sous tension caché sous son châssis. Il faut donc à chaque démarrage le chercher à tâtons, ce qui peut vite s’avérer pénible si vous éteignez votre appareil tous les soirs. Apple abandonne par ailleurs l’approche modulaire étonnamment privilégiée en 2024 pour le SSD de l’ancien Mac mini M4. Ici, la firme ressort le fer à souder en optant pour des modules NAND solidaires de la carte mère. Le Mac mini M6 régresse donc sur le terrain de l’évolutivité, même si le SSD modulaire de son prédécesseur s’appuyait sur un design propriétaire et non sur le standard M.2 généralement utilisé par ses concurrents.
Difficile cela dit de bouder notre plaisir : le Mac mini reste à ce stade l’un des ordinateurs de bureau les plus compacts et les plus élégants du marché… Tout en étant, aussi et surtout, l’un des plus performants dans sa catégorie.
Performances : puissance, j’écris ton nom !
Pas de doute, Apple passe un nouveau cap avec sa nouvelle puce M6. Les ingénieurs menés par Johny Srouji réussissent une nouvelle fois à gagner nettement en performances sans perdre en efficacité énergétique, et ce avec une constance assez désarmante — du moins pour la concurrence. Comment font-ils ? Une partie de la réponse réside cette année dans la transition très opportune à une toute nouvelle finesse de gravure, avec le procédé 2 nm de TSMC, qu’Apple est parmi les premiers à pouvoir utiliser à grande échelle. Et en l’occurrence, elle donne des ailes à notre Mac mini 2026, premier modèle à s’équiper d’une puce M6 dans le catalogue (touffu) du géant de Cupertino.
L’appareil gagne considérablement en puissance CPU par rapport à son prédécesseur (normal, nous direz-vous, deux générations de puces Apple Silicon les séparent) et s’installe paisiblement en tête des mini-PC les plus puissants du marché, en parvenant à offrir des performances supérieures à ce que les meilleures solutions haut de gamme d’Intel, AMD et Qualcomm parviennent à proposer en cette année 2026.
Avant de vous en parler plus en détail, voici la fiche technique du Mac mini M6 qu’Apple France nous a fait parvenir en prêt :
- Processeur Apple M6 avec partie CPU à 12 cœurs — avec 2 Super cœurs, 4 cœurs à hautes performances et 6 cœurs à haute efficacité énergétique —, partie GPU 12 cœurs, Neural Engine à 16 cœurs et 170 Go/s de bande passante mémoire
- 24 Go de mémoire vive unifiée (LPDDR5 fabriquée par Samsung)
- 512 Go de stockage (modules NAND désormais soudés)
Sur Cinebench R24, qui nous sert pour tester les performances CPU des principales puces mobiles sur PC portables, le Mac mini M6 marque sans vergogne 210 points en calculs single-Core et 1442 points en calculs multi-Core.
Faute d’avoir suffisamment de données « maison » sur Cinebench R24 pour comparer l’appareil aux meilleurs mini-PC de la concurrence, nous nous rabattons sur les meilleurs PC portables de 2025/2026 sous processeurs Qualcomm Snapdragon X2 Elite / X2 Elite Extreme, AMD Strix Halo et Intel Panther Lake. Des puces mobiles que l’on retrouve pratiquement à l’identique sur les mini-PC modernes… Et qui envoient du lourd. De quoi nous donner des points de comparaison intéressants.
Comme vous pouvez vous en apercevoir sur ce tableau, le Mac mini M6 affiche environ 15 % de performances en plus que le Mac mini M4 en single-Core et près de 56 % de puissance en plus en calculs multi-Core.
Au petit jeu des chiffres, le Mac Studio M4 Max (16 cœurs) est d’ailleurs battu par notre Mac mini M6 pour ce qui est des calculs sur un seul cœur, tandis que la puce M5 du dernier MacBook Pro s’incline sur les deux terrains. La montée en puissance CPU d’une génération à l’autre est bien palpable, et la promesse de gains en single-Core à nouveau tenue, Apple régnant en majesté sur ce domaine.
Avec sa nouvelle puce M6, la firme surclasse en effet toutes les solutions concurrentes actuelles en single-Core, avec 40 % de performances en plus face aux nouvelles solutions Snapdragon X2 Elite / X2 Elite Extreme, 61 % d’écart face aux Core Ultra X9 388H d’Intel (le plus puissant de la gamme Panther Lake lancée en début d’année) et 81 % d’avance vis-à-vis du Ryzen AI Max+ 395 d’AMD — toujours sur un seul cœur.
Les solutions ARM et x86 concurrentes tirent par contre profit de leurs cœurs plus nombreux (la puce M6 se limitant à 12 cœurs « seulement » contre 16 à 18 cœurs en face) pour maintenir au cas par cas une avance sur les calculs réalisés en multi-Core, mais d’un point de vue technologique, on sent bien qu’Apple maintient une force de frappe écrasante cette année encore. Et tout ça, au service du petit Mac mini M6… un ordinateur à peine plus volumineux — autorisons-nous une analogie très franchouillarde — qu’une barquette de camembert.
Sur le plan graphique, la montée en gamme est également palpable, même si elle nous paraît tout de même plus incrémentale pour ce qui est du gaming. Apple a, cette année encore, surtout musclé le jeu de son iGPU en termes de prise en charge locale des grands modèles de langage, avec l’ajout d’un accélérateur neuronal sur chacun des 12 cœurs GPU de la puce M6. Cela se fait en complément du NPU, qui évolue aussi, Apple misant désormais sur un double Neural Engine à 16 cœurs. Nous reviendrons plus loin sur les performances de la puce en IA.
Ce que l’on constate d’abord côté gaming, c’est que jouer en Full HD avec les meilleurs réglages (hors ray tracing) devient maintenant une formalité, y compris avec un framerate élevé.
Cela nous autorise à envisager la définition QHD plus souvent qu’auparavant, avec des réglages élevés dans la plupart des cas et une fluidité satisfaisante sur certains titres. En QHD / Ultra, nous obtenons par exemple une bonne quarantaine de FPS sur Shadow of the Tomb Raider, tandis que Cyberpunk 2077, bien plus gourmand, s’en tient pour sa part à une petite trentaine de FPS toussoteuse avec des réglages moyens mais sans le moindre supersampling actif. De quoi vous donner une idée. Le GPU de la puce M6 en a donc sous la pédale.
Cette impression se confirme lorsqu’on compare la nouvelle puce d’Apple aux solutions concurrentes sous Geekbench 6. On vous laisse vous faire un avis avec le tableau affiché au-dessus, mais ce que l’on constate globalement, c’est que les meilleures solutions de Qualcomm sont battues et que le puissant Arc B390 des Core X7 et X9 Panther Lake est légèrement surpassé. Bien joué Apple.
Sur le plan des vitesses du SSD, Apple progresse aussi, ou plutôt rattrape son retard. Les modules NAND de 512 Go soudés à la carte mère de notre modèle de prêt tiennent les 6 Go/s en lecture comme en écriture. De quoi assurer une excellente réactivité du système, mais aussi soutenir les efforts de la puce M6 dans tous les usages avancés.
On en vient, enfin, aux performances de l’Apple M6 sur la gestion des IA locales. Une activité avec laquelle notre modèle de prêt et ses 24 Go de mémoire unifiée s’en sortent plutôt bien, même si, en l’absence d’une plus grande quantité de mémoire vive, on vise principalement ici les modèles de petite et moyenne taille.
Pour voir ce que donne notre petit Mac mini en la matière, nous avons quoi qu’il en soit installé Ollama et une poignée de modèles allant de 3 milliards à 24 milliards de paramètres. Voici les résultats que nous avons mesurés, exprimés en tokens obtenus par seconde.
Consommation & dissipation : Apple s’en tient à son triptyque
Silence, fraîcheur et maîtrise : en matière de consommation et de refroidissement, voilà le triptyque privilégié depuis deux ans par Apple pour le Mac mini. Une approche que la firme parvient à conserver sur le Mac mini M6, principalement grâce à l’efficacité énergétique de sa nouvelle puce M6. Cette dernière reste d’ailleurs refroidie par le même système de dissipation que sur la précédente génération de Mac mini.
On retrouve donc un ventilateur unique de type « blower », auquel Apple adjoint un petit radiateur en arc de cercle, dont la densité augmente sur la mouture M5 Pro de l’appareil. L’air frais est de nouveau aspiré à l’avant du boîtier, l’air chaud rejeté par l’arrière, près des connectiques, mais tout se passe en dessous du châssis, au niveau du petit piédestal en plastique.
Les températures, quant à elles, restent basses : 36 à 37 °C sur le dessus du châssis lors d’une forte charge CPU / GPU, et un maximum de 58 °C au niveau de la grille d’extraction de l’air chaud… Et ce, pour une nuisance sonore très modérée, limitée dans le pire des cas à un simple souffle, que les bruits environnants suffisent souvent à couvrir.
En termes de consommation enfin, voici ce que nous avons relevé lors de notre semaine de test. Comme vous pouvez le constater, elle varie pas mal en fonction des usages, mais reste, par essence, très contenue. Rares sont les machines capables d’en faire autant.
- 2 à 3 W en idle
- 2 à 4 W en streaming vidéo
- 5 à 8 W en traitement local d’IA
- 12 à 15 W en utilisation bureautique avec plusieurs applications ouvertes (Slack, Notion, Safari, Pages, Claude…)
- Jusqu’à 44 W en gaming sur Shadow of the Tomb Raider (définition QHD / Réglages ultra)
- 40 à 45 W en charge CPU à 100 % sous Cinebench R24
Apple Mac mini M6 : l’avis de Clubic
Franc coup de cœur il y a deux ans, le Mac mini prend cette année des airs de crève-cœur. Derrière les calembours, un constat qui interpelle. Apple a déconstruit, avec ce nouveau modèle, ce qu’il avait réussi à élaborer deux ans plus tôt : un Mac mini abordable, grand public ; une porte d’entrée vers l’univers macOS, comme l’est devenu par la suite le sympathique MacBook Neo.
Avec son nouveau prix, le Mac mini M6 n’est plus un produit à même d’évangéliser les masses aux délices de macOS. Dans le contexte de la hausse délirante des prix de la mémoire vive et du stockage, ce changement de paradigme était attendu, mais tout cela n’en reste pas moins frustrant pour le consommateur, qui paye beaucoup plus cher une machine qui, fondamentalement, change peu.
Ce constat morose ne doit toutefois pas vous tromper : le Mac mini M6 est un grand cru sur le plan technologique. Sa puce M6 surpasse nos attentes sur à peu près tous les tableaux, laissant une nouvelle fois la concurrence directe mordre la poussière. Stellaire côté CPU, mais aussi très capable d'un point de vue graphique ou en gestion locale de l’IA, le nouveau processeur d’Apple fait tout cela en restant tout aussi économe en énergie que son prédécesseur. Un tour de force qui, il faut bien l’admettre, épate.
- Un Mac toujours aussi compact et bien construit
- La puce M6, tout simplement impressionnante
- Pas de chauffe, pas de bruit
- Rapport performances/consommation grisant
- Le nouveau prix crève-cœur
- Le Wi-Fi 7 tronqué
- Bouton de démarrage toujours mal placé
- Le SSD modulaire n’est plus
Concurrence : quelles alternatives au Mac mini M6 ?
- Bonnes performances globales
- Jolies finitions du châssis
- Connectique riche et variée
- Format compact et très pratique
- Puissance du Core Ultra 7 256V
- Polyvalence : CPU, GPU, NPU
- Qualité de fabrication, finitions
- Des performances CPU intéressantes
- Discrétion de la ventilation
- Puissance globale du Ryzen 9
- Riche connectique (2x USB4...)
- Châssis en métal, design réussi