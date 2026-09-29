On y retrouve toujours deux ports USB-C avec prise en charge USB 3 (jusqu’à 10 Gbit/s) et une prise casque Jack 3,5 mm en façade, complétés par un port 2,5 Gigabit Ethernet (configurable avec 10 Gigabit Ethernet), une sortie HDMI et trois ports Thunderbolt 4 en USB-C à l’arrière. Le seul changement à mentionner ici est relatif à la légère montée en gamme proposée par le port Ethernet, qui gagne un tout petit peu en vitesse (1 Gigabit sur le M4 contre 2,5 Gigabits de série sur le nouveau modèle M6). Une broutille toujours bonne à prendre.

Ces différents ports permettent de gérer cette fois encore jusqu’à deux écrans 6K/60Hz ou 4K/165Hz, assortis d’un troisième au besoin, mais en 5K/60Hz ou 4K/60Hz, précise Apple : pas de changement ici, la marque n’ayant à vrai dire pas tellement besoin de revoir sa copie en la matière. La vaste majorité des besoins est couverte, tandis que le Mac Studio prendra le relais pour ceux qui ont besoin d’aller encore plus loin côté affichage.

Apple passe par contre à un modem plus performant, laissant de côté le combo Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 que l’on trouvait il y a deux ans sur le Mac mini M4. Le Mac mini M6 passe en effet à un tandem Wi-Fi 7 / Bluetooth 6… mais sur ce point, le diable se cache dans les détails, avec un Wi-Fi 7 tronqué. Une habitude désormais chez Apple, qui nous limite dans les faits à une plage 160 MHz au lieu des 320 MHz normalement permis par cette norme. Dommage, surtout pour une machine qui drague désormais des utilisateurs plus exigeants.