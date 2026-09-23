Apple ressort le fer à souder. Contrairement au Mac mini M4, les derniers Mac Mini M5 Pro et M6 sont à nouveau équipés de modules NAND soudés à leur carte mère. Adieu donc la barrette modulaire qui avait, sur l’ancien modèle, bien plu aux bidouilleurs.
Modulaire et donc remplaçable sur le Mac mini M4, en dépit de quelques complications dont Apple a le secret, le SSD est désormais soudé sur les nouveaux Mac mini M5 Pro et M6. Ces derniers se parent en effet de modules NAND solidaires de la carte mère, avec quand même un gros avantage à la clé : une nette montée en performances du stockage, marquée par des débits plus que doublés en lecture, comme en écriture.
Fini la modularité, mais on a de quoi se consoler
Comme le précisent nos confrères de MacGeneration, les Mac mini M5 Pro et M6 ne profitent pas pour autant du nouveau standard PCIe Gen 6, contrairement à ce qu’un petit imbroglio laissait entendre dans les premiers communiqués d’Apple. On gagne toutefois sérieusement en vitesse comme le prouvent nos premiers tests, menés sur un Mac mini M6 512 Go.
Nous y relevons des débits d’environ 6 Go/s en lecture et en écriture. Pour comparaison, le SSD modulaire de 256 Go du Mac mini M4 que nous avons testé début 2025 s’en tenait pour sa part à 2 683 Mo/s en lecture et seulement 1 636 Mo/s en écriture.
Les deux configurations ne sont certes pas à comparer sur un même pied d’égalité, mais elles nous donnent quand même une petite idée de la montée en gamme dont on profite cette année. De quoi faire passer la pilule que constitue cette absence de SSD modulaire sur les nouveaux Mac mini… En dépit d’une hausse de prix spectaculaire qui s’avère, pour sa part, bien plus difficile à digérer.
Quid du Mac Studio ?
Reste la question des Mac Studio M5 Max / M5 Ultra, annoncés par Apple en même temps que sa nouvelle génération de Mac mini. Eux, conservent leurs SSD modulaires, sous forme de barrettes… Pouvant donc être remplacées facilement en cas de défaillance ou pour accroître la capacité totale de stockage après achat.
Ces barrettes PCI-Express 5.0 ne répondent toutefois pas au standard M.2. Elles rempilent avec le format propriétaire d’Apple. Pour gagner en stockage, il faudra donc passer par des modules spécifiques, vendus par des équipementiers ou des structures spécialisées.