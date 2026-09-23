Comme le précisent nos confrères de MacGeneration, les Mac mini M5 Pro et M6 ne profitent pas pour autant du nouveau standard PCIe Gen 6, contrairement à ce qu’un petit imbroglio laissait entendre dans les premiers communiqués d’Apple. On gagne toutefois sérieusement en vitesse comme le prouvent nos premiers tests, menés sur un Mac mini M6 512 Go.

Nous y relevons des débits d’environ 6 Go/s en lecture et en écriture. Pour comparaison, le SSD modulaire de 256 Go du Mac mini M4 que nous avons testé début 2025 s’en tenait pour sa part à 2 683 Mo/s en lecture et seulement 1 636 Mo/s en écriture.

Les deux configurations ne sont certes pas à comparer sur un même pied d’égalité, mais elles nous donnent quand même une petite idée de la montée en gamme dont on profite cette année. De quoi faire passer la pilule que constitue cette absence de SSD modulaire sur les nouveaux Mac mini… En dépit d’une hausse de prix spectaculaire qui s’avère, pour sa part, bien plus difficile à digérer.