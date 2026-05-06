La raison de fond dépasse les Mac, dépasse même Apple. La demande mondiale en puces mémoire (DRAM et HBM) explose sous la pression des centres de données dédiés à l'IA. Les géants du cloud (Google, Microsoft, Amazon, Oracle) absorbent des volumes massifs pour alimenter leurs GPU d'entraînement, ce qui crée un effet d'éviction sur la DRAM classique utilisée dans les ordinateurs grand public. Samsung, SK Hynix et Micron, les trois principaux fabricants mondiaux, ont tous réorienté une partie de leur capacité de production vers la HBM, plus rentable. Micron est allé jusqu'à abandonner sa marque grand public Crucial pour concentrer ses ressources sur les puces destinées aux serveurs.

Cook a prévenu que les coûts de la mémoire seraient « significativement plus élevés » dans les mois à venir. Cette prédiction concerne autant les Mac que l'ensemble du marché PC : les analystes anticipent des hausses de prix DRAM de 13 à 18 % au second semestre 2026. L'architecture unifiée des puces Apple Silicon aggrave le problème : la mémoire y est soudée directement sur le SoC. Impossible d'en ajouter après l'achat, contrairement à un PC classique.

Pour les acheteurs français qui prévoyaient un Mac mini ou un Mac Studio bien doté en mémoire, le calcul a changé. Deux options : accepter une configuration plus modeste au prix actuel, ou attendre la fin de la pénurie avec la quasi-certitude de payer plus cher.