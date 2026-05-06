Le Mac Studio perd sa configuration 512 Go de RAM, le Mac mini ses options 32 et 64 Go. La troisième vague de retraits en trois mois.
Depuis mars, Apple retire discrètement des configurations de ses deux machines de bureau les plus populaires. La dernière salve, repérée le 5 mai, touche particulièrement fort. Le Mac Studio M3 Ultra n'est plus disponible qu'en version 96 Go de RAM : les options 128 et 256 Go ont disparu. Le Mac mini M4 Pro plafonne désormais à 48 Go au lieu de 64 Go. Le Mac mini M4 standard, lui, ne propose plus que 16 ou 24 Go (la version 32 Go a été retirée dans la foulée). Les rares modèles encore commandables affichent des délais de 9 à 10 semaines.
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Trois mois de retraits progressifs
En mars, Apple avait commencé par supprimer l'option 512 Go de RAM du Mac Studio. En avril, les configurations 32 et 64 Go du Mac mini étaient déjà passées en « actuellement indisponible ». La semaine dernière, c'est le Mac mini d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage qui a disparu. La semaine dernière, c'est le Mac mini d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage qui a disparu. Sur l'Apple Store français, le prix plancher passe de 699 à 949 euros, soit 250 euros de plus pour accéder au modèle 512 Go.
En trois mois, Apple a donc progressivement réduit sa gamme de bureau à ses configurations les plus modestes en mémoire vive. Pire encore : sur la majorité des modèles, une commande passée aujourd'hui affiche un délai de livraison de 9 à 10 semaines, soit mi-juillet au minimum.
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Tim Cook a publiquement reconnu la situation lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre fiscal. Le PDG d'Apple a admis que l'entreprise avait sous-estimé la demande pour le Mac mini et le Mac Studio en tant que plateformes d'exécution d'outils d'IA locale et d'agents. Il a ajouté que l'équilibre entre offre et demande pourrait prendre « plusieurs mois ». Impossible de commander un Mac mini depuis plusieurs semaines déjà sur l'Apple Store français pour la plupart des configurations.
La DRAM aspirée par les serveurs d'IA
La raison de fond dépasse les Mac, dépasse même Apple. La demande mondiale en puces mémoire (DRAM et HBM) explose sous la pression des centres de données dédiés à l'IA. Les géants du cloud (Google, Microsoft, Amazon, Oracle) absorbent des volumes massifs pour alimenter leurs GPU d'entraînement, ce qui crée un effet d'éviction sur la DRAM classique utilisée dans les ordinateurs grand public. Samsung, SK Hynix et Micron, les trois principaux fabricants mondiaux, ont tous réorienté une partie de leur capacité de production vers la HBM, plus rentable. Micron est allé jusqu'à abandonner sa marque grand public Crucial pour concentrer ses ressources sur les puces destinées aux serveurs.
Cook a prévenu que les coûts de la mémoire seraient « significativement plus élevés » dans les mois à venir. Cette prédiction concerne autant les Mac que l'ensemble du marché PC : les analystes anticipent des hausses de prix DRAM de 13 à 18 % au second semestre 2026. L'architecture unifiée des puces Apple Silicon aggrave le problème : la mémoire y est soudée directement sur le SoC. Impossible d'en ajouter après l'achat, contrairement à un PC classique.
Pour les acheteurs français qui prévoyaient un Mac mini ou un Mac Studio bien doté en mémoire, le calcul a changé. Deux options : accepter une configuration plus modeste au prix actuel, ou attendre la fin de la pénurie avec la quasi-certitude de payer plus cher.
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