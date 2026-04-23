Le petit ordinateur de bureau d’Apple, autrefois symbole d’accessibilité, semble aujourd’hui avoir disparu des rayons et de l’Apple Store. Simple signe d’un renouvellement ou crise plus profonde ?
L’inquiétude grandit chez les utilisateurs qui espéraient s’équiper du plus abordable des ordinateurs fixes d’Apple. En l’espace de quelques jours, le catalogue de la boutique officielle s’est vidé de ses configurations les plus populaires, affichant une mention « indisponible » qui détonne avec les habitudes de la firme. Si les ruptures de stock ne sont pas rares dans le secteur de la tech, le caractère systématique de ce retrait pour le Mac mini intrigue. Entre des chaînes de production sous tension et des choix stratégiques discrets de la part de Cupertino, plusieurs facteurs pourraient expliquer ce blocage soudain. Derrière ce qui ressemble à une simple gestion d’inventaire pourrait en réalité se cacher une situation bien plus complexe.
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Les Mac Mini disparaissent progressivement des rayons
Le modèle de base du Mac mini M4, proposé habituellement à un tarif attractif avec 256 Go de stockage, est désormais totalement indisponible à la vente sur la boutique officielle. Plus inquiétant encore, cette rupture ne se limiterait plus à une seule variante. Si l’on regarde de plus près l’état des stocks d’Apple, toutes les configurations équipées de 256 Go de stockage seraient dans la même situation, quelle que soit la quantité de mémoire vive associée. Cette dégradation progressive aurait d’ailleurs commencé dès le début du mois d’avril, lorsque les options de 32 Go et 64 Go de RAM auraient déjà disparu des étals numériques.
Les revendeurs tiers ne seraient pas mieux lotis, avec des stocks qui fondent à vue d’œil et des délais de livraison qui s’envolent sur la plupart des plateformes de commerce en ligne. Sur l’Apple Store, les rares modèles encore commandables afficheraient des temps d’attente décourageants, allant de six semaines pour une version 512 Go à plus de dix semaines pour d’autres configurations personnalisées. Cette disparition des stocks s’expliquerait par une pénurie mondiale de puces de mémoire vive et de stockage SSD qui frapperait l’ensemble de l’industrie technologique de plein fouet.
Apple aurait ainsi choisi de prioriser ses stocks de composants pour la gamme MacBook, jugée plus stratégique en volume et en revenus, au détriment de ses ordinateurs de bureau dont les ventes sont historiquement moins importantes. Cette stratégie de « sacrifice » du Mac mini permettrait à la firme de maintenir des délais raisonnables sur ses ordinateurs portables.
La crise des composants obligerait Apple à faire des choix stratégiques
Une autre explication résiderait dans l’engouement pour l’intelligence artificielle locale. Le Mac mini, grâce à sa mémoire unifiée, serait devenu une machine de choix pour les modèles de langage (LLM), provoquant une demande supérieure aux prévisions. En parallèle, une telle raréfaction est souvent l’indice qu’un rafraîchissement vers la puce M5 serait en préparation pour vider les inventaires actuels.
Cependant, le cas du Mac Studio tempère cet optimisme. Bloomberg aurait rapporté qu’une mise à jour de cette station de travail n’interviendrait pas avant octobre. Apple se retrouverait donc dans une position délicate, incapable de répondre à la demande sur son segment desktop alors que ses propres logiciels exigent toujours plus de ressources matérielles pour fonctionner de manière fluide.
Cet arrêt des ventes placerait Apple dans une situation inconfortable, contraignant les clients à choisir des modèles bien plus onéreux. Reste à savoir si Cupertino stabilisera ses chaînes d’ici l’été ou si cette pénurie n’est que le prélude à une réorganisation plus coûteuse de ses gammes fixes. Le Mac mini, autrefois entrée de gamme, devient aujourd’hui un véritable objet de luxe par sa seule rareté.