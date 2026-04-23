Le modèle de base du Mac mini M4, proposé habituellement à un tarif attractif avec 256 Go de stockage, est désormais totalement indisponible à la vente sur la boutique officielle. Plus inquiétant encore, cette rupture ne se limiterait plus à une seule variante. Si l’on regarde de plus près l’état des stocks d’Apple, toutes les configurations équipées de 256 Go de stockage seraient dans la même situation, quelle que soit la quantité de mémoire vive associée. Cette dégradation progressive aurait d’ailleurs commencé dès le début du mois d’avril, lorsque les options de 32 Go et 64 Go de RAM auraient déjà disparu des étals numériques.

Les revendeurs tiers ne seraient pas mieux lotis, avec des stocks qui fondent à vue d’œil et des délais de livraison qui s’envolent sur la plupart des plateformes de commerce en ligne. Sur l’Apple Store, les rares modèles encore commandables afficheraient des temps d’attente décourageants, allant de six semaines pour une version 512 Go à plus de dix semaines pour d’autres configurations personnalisées. Cette disparition des stocks s’expliquerait par une pénurie mondiale de puces de mémoire vive et de stockage SSD qui frapperait l’ensemble de l’industrie technologique de plein fouet.

Apple aurait ainsi choisi de prioriser ses stocks de composants pour la gamme MacBook, jugée plus stratégique en volume et en revenus, au détriment de ses ordinateurs de bureau dont les ventes sont historiquement moins importantes. Cette stratégie de « sacrifice » du Mac mini permettrait à la firme de maintenir des délais raisonnables sur ses ordinateurs portables.