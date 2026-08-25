Côté performances, Apple évoque jusqu'à 40% de performances CPU supplémentaires par rapport au Mac mini M4, deux fois plus de puissance graphique, des performances en IA quadruplées et deux fois plus de vitesse sur le stockage.

Le Mac mini se décline aussi, désormais, en mouture M5 Pro. On y retrouve alors jusqu'à 18 cœurs CPU, 20 cœurs GPU, ainsi qu'un Neural Engine à 16 cœurs, le tout couplé à un maximum de 64 Go de mémoire unifiée (307 Go/s) là aussi. La différence entre ces deux moutures du Mac mini se joue aussi sur les connectiques, puisque seul le modèle M5 Pro pourra compter sur des ports USB-C Thunderbolt 5, la version M6 s'en tenant à des prises Thunderbolt 4 d'ancienne génération.

Le Mac mini débute à 1049 euros en France en version 16 Go de RAM / 256 Go de SSD, et « dès » 1999 euros en mouture M5 Pro (15 cœurs CPU / 16 cœurs GPU / 24 Go de RAM / 512 Go de SSD). Il est loin le temps du Mac mini M4 à 699 euros. Les deux versions commenceront quoi qu'il en soit à être livrées à compter du 22 septembre prochain.