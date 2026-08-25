Apple vient d'annoncer le lancement d'un nouveau Mac mini M6 et d'un Mac Studio M5 Ultra. Les deux ordinateurs de bureau d'Apple se renouvellent pour gagner nettement en puissance et mettre plein cap sur l'IA locale… mais au prix fort : le Mac mini passe la barre des 1000 euros.
La surprise avait été un peu « gâchée » par l'indéboulonnable Mark Gurman, mais qu'importe, Apple dégaine aujourd'hui des versions révisées de ses meilleurs ordinateurs de bureau : les Mac mini et Mac Studio (l'iMac devrait aussi être servi, mais plus tard). Pas de changement de design ou de châssis en vue, mais une sérieuse montée en puissance pour accompagner l'élan d'Apple vers l'IA locale.
Le Mac mini n'est plus une si bonne affaire…
Comme prévu par le journaliste de Bloomberg, le Mac mini arrive donc bel et bien (largement) avant la keynote d'Apple prévue en septembre, ou l'habituel lancement automnal de nouveaux Mac. L'appareil a par conséquent l'insigne honneur d'être le premier produit Apple à embarquer un processeur M6 de toute nouvelle génération… mais aussi d'être le premier à disposer d'une puce 2 nm.
Cette nouvelle puce intègre un CPU à 12 cœurs (2 super cœurs, 4 cœurs de performance, 6 cœurs à haute efficacité énergétique) plus puissant et de plus grand format, note Apple, ainsi qu'un GPU 12 cœurs (avec un Neural Accelerator dans chaque cœur) et un double Neural Engine à 16 cœurs. Le tout peut être couplé à un maximum de 64 Go de mémoire unifiée (170 Go/s de bande passante) et à 2 To de SSD.
Côté performances, Apple évoque jusqu'à 40% de performances CPU supplémentaires par rapport au Mac mini M4, deux fois plus de puissance graphique, des performances en IA quadruplées et deux fois plus de vitesse sur le stockage.
Le Mac mini se décline aussi, désormais, en mouture M5 Pro. On y retrouve alors jusqu'à 18 cœurs CPU, 20 cœurs GPU, ainsi qu'un Neural Engine à 16 cœurs, le tout couplé à un maximum de 64 Go de mémoire unifiée (307 Go/s) là aussi. La différence entre ces deux moutures du Mac mini se joue aussi sur les connectiques, puisque seul le modèle M5 Pro pourra compter sur des ports USB-C Thunderbolt 5, la version M6 s'en tenant à des prises Thunderbolt 4 d'ancienne génération.
Le Mac mini débute à 1049 euros en France en version 16 Go de RAM / 256 Go de SSD, et « dès » 1999 euros en mouture M5 Pro (15 cœurs CPU / 16 cœurs GPU / 24 Go de RAM / 512 Go de SSD). Il est loin le temps du Mac mini M4 à 699 euros. Les deux versions commenceront quoi qu'il en soit à être livrées à compter du 22 septembre prochain.
Le Mac Studio abrite désormais une puce M5 Ultra
L'autre grosse annonce du jour concerne le Mac Studio. Le gros modèle professionnel d'Apple délaisse la puce M3 Ultra, lancée il y a un peu plus d'un an, pour mieux s'équiper d'un processeur M5 Ultra dans sa version la plus haut de gamme. L'Apple M5 Ultra a pour principale particularité de combiner deux puces M5 Max « doubles » afin de former une architecture à quatre puces. Une première pour Apple, rendue possible par la technologie UltraFusion. Cette dernière permet d'offrir une bande passante inter-processeur de plus de 4,4 To/s et une très faible latence.
De quoi permettre à l'Apple M5 Ultra d'aligner jusqu'à 36 cœurs CPU (12 super cœurs et 24 cœurs de performance), jusqu'à 80 cœurs GPU (avec Neural Accelerator dans chaque cœur), un Neural Engine à 32 cœurs et jusqu'à 512 Go de mémoire unifiée. Du lourd, capable de digérer jusqu'à 33 flux 8K ProRes 422 en simultané. Quant à l'IA, Apple annonce que son M5 Ultra peut animer localement des modèles à 1000 milliards de paramètres sans broncher.
Reste que pour profiter de cette puissance de feu, il faut allonger les billets plus que jamais auparavant : comptez 12 429 euros en France pour le Mac Studio M5 Ultra couplé à 256 Go de mémoire unifiée et 1 To de stockage SSD. Pour mettre la main sur la mouture 512 Go, il faudra par contre attendre fin octobre, explique Apple.
Le nouveau Mac Studio existe aussi en mouture M5 Max (18 cœurs CPU / 32 ou 40 cœurs GPU), proposée cette fois à compter de 2999 euros en précommandes, avec 36 Go de RAM et 512 Go de SSD. Quelle que soit la configuration choisie, les commandes ne seront livrées qu'à compter du 22 septembre là aussi.
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