Apple n’en aurait pas encore terminé avec le renouvellement de sa gamme d’ordinateurs cette année. Après trois machines déjà lancées plus tôt, quatre autres modèles seraient encore attendus d’ici la fin 2026.
Après avoir commercialisé trois nouveaux Mac au début de l'année, dont le très populaire MacBook Neo, Apple prépare dorénavant quatre autres modèles pour la seconde moitié de 2026. Certains d'entre eux miseraient avant tout sur un surcroît de puissance, sans bouleversement esthétique. Un futur MacBook haut de gamme pourrait néanmoins se distinguer par des transformations plus marquées.
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Mac Studio, iMac et Mac mini : des mises à jour centrées sur les puces M5
Du côté des machines de bureau, trois modèles seraient concernés. Le Mac Studio ouvrirait le bal avec l’arrivée attendue des puces M5 Max et d’une nouvelle M5 Ultra. La machine actuelle, commercialisée il y a un peu plus d’un an, embarque aujourd’hui des M4 Max et M3 Ultra. À ce stade, aucun remaniement esthétique ne semble au programme. Le constructeur miserait avant tout sur un surplus de puissance pour son ordinateur destiné aux tâches les plus lourdes, alors que les besoins de calcul, notamment autour de l’intelligence artificielle, continuent d'exploser.
L’iMac devrait lui aussi passer à la génération M5 avant la fin de l’année. Le modèle M4 étant arrivé fin 2024, Apple préparerait une évolution assez classique sur le plan technique avec un gain de performances au programme. Un autre changement serait envisagé : une nouvelle palette de couleurs. La marque à la pomme avait déjà revu les teintes de l’iMac M4, mais une nouvelle sélection serait déjà au programme pour cette prochaine version.
Le Mac mini ferait lui aussi partie des modèles appelés à évoluer cette année. L’ordinateur compact d’Apple serait attendu avec deux configurations, l’une équipée d’une puce M5, l’autre d’une M5 Pro. Là encore, aucun changement de design ne serait prévu. Cette mise à jour prendrait surtout la forme d’une évolution matérielle.
MacBook Ultra : le futur MacBook premium d’Apple se précise
La nouveauté la plus attendue concernerait le portable haut de gamme d’Apple. Après le lancement plus tôt cette année de MacBook Pro équipés de puces M5 Pro et M5 Max, un autre modèle serait encore en préparation. Il était d’abord question d’un MacBook Pro M6, mais les rumeurs évoquent désormais le nom de MacBook Ultra.
D'après ce que nous savons pour le moment, la machine adopterait un tout nouveau design, plus fin et plus léger. Elle pourrait aussi intégrer pour la toute première fois un écran OLED, un écran tactile, ainsi qu’une Dynamic Island en remplacement de l’encoche actuelle. Un modem cellulaire C2 conçu par Apple serait également évoqué. Certains éléments semblent d'ailleurs avoir été confirmés par macOS 27 Golden Gate, qui contient plusieurs fonctionnalités tactiles.
Ce futur MacBook Ultra prendrait donc place tout en haut de la gamme. Là où le MacBook Neo a surtout attiré des utilisateurs curieux de découvrir l’univers Mac, cette machine plus ambitieuse paraît davantage pensée pour un public déjà familier de l’écosystème Apple.