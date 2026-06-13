Du côté des machines de bureau, trois modèles seraient concernés. Le Mac Studio ouvrirait le bal avec l’arrivée attendue des puces M5 Max et d’une nouvelle M5 Ultra. La machine actuelle, commercialisée il y a un peu plus d’un an, embarque aujourd’hui des M4 Max et M3 Ultra. À ce stade, aucun remaniement esthétique ne semble au programme. Le constructeur miserait avant tout sur un surplus de puissance pour son ordinateur destiné aux tâches les plus lourdes, alors que les besoins de calcul, notamment autour de l’intelligence artificielle, continuent d'exploser.

L’iMac devrait lui aussi passer à la génération M5 avant la fin de l’année. Le modèle M4 étant arrivé fin 2024, Apple préparerait une évolution assez classique sur le plan technique avec un gain de performances au programme. Un autre changement serait envisagé : une nouvelle palette de couleurs. La marque à la pomme avait déjà revu les teintes de l’iMac M4, mais une nouvelle sélection serait déjà au programme pour cette prochaine version.

Le Mac mini ferait lui aussi partie des modèles appelés à évoluer cette année. L’ordinateur compact d’Apple serait attendu avec deux configurations, l’une équipée d’une puce M5, l’autre d’une M5 Pro. Là encore, aucun changement de design ne serait prévu. Cette mise à jour prendrait surtout la forme d’une évolution matérielle.