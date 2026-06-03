Le MacBook Air est historiquement la référence en termes de volumes de ventes au sein de la gamme Apple. L'arrivée de ce MacBook Neo, un segment nouveau dans l'univers de la marque à la pomme, change radicalement la donne. Les prochains chiffres trimestriels permettront de mieux évaluer si cette dynamique de lancement se confirme dans la durée ou s'il s'agit d'un effet de nouveauté.