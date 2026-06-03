Si le MacBook Air est la star incontestée des ventes de PC portables chez Apple, le nouveau MacBook Neo pourrait bien lui voler la vedette. C'est déjà fait en ce qui concerne les nouvelles générations, mais à l'avenir, le PC portable pas cher, va-t-il dépasser le MacBook Air toutes générations confondues ?
En ce début d'année, le MacBook Neo s'est imposé comme le modèle le plus vendu d'Apple lors de ses premières semaines de commercialisation. Le PC portable pas cher d'Apple, devance largement le MacBook Air M5 et le MacBook Pro M5, alors même que les trois machines ont été mises en vente le 11 mars 2026.
Offre partenaire
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Offre partenaire
Les chiffres du premier trimestre 2026
Sur le trimestre clos en mars 2026, Apple aurait écoulé 1,1 million d'unités du MacBook Neo, contre 900 000 pour le MacBook Air M5 et 550 000 pour le MacBook Pro M5. Ces données, issues de la société d'études de marché IDC, couvrent une période de commercialisation d'environ trois semaines pour les trois appareils.
L'écart entre le MacBook Neo et le MacBook Air reste relativement faible. Par ailleurs, si l'on tient compte des anciens modèles de MacBook Air en circulation. La gamme Air dans son ensemble représentait probablement encore le segment le plus vendu chez Apple sur cette période, qu'il s'agisse des trois semaines de lancement ou du trimestre complet.
Un second trimestre sous haute surveillance
Les chiffres de lancement ne reflètent pas nécessairement la tendance à long terme. Selon Anuroopa Singh, analyste chez IDC citée dans le rapport, les expéditions de MacBook Neo pourraient connaître une hausse notable au cours du trimestre en cours, soit d'avril à juin 2026. Apple aurait en effet dû faire face à des contraintes d'approvisionnement lors du lancement, qui limitaient la disponibilité du produit.
Si cette projection se confirme, le MacBook Neo pourrait devenir le Mac le plus vendu d'Apple sur un trimestre complet, ce qui constituerait un changement notable, le MacBook Air occupant cette position depuis de nombreuses années.
Une dynamique durable ou une hype éphémère ?
Le MacBook Air est historiquement la référence en termes de volumes de ventes au sein de la gamme Apple. L'arrivée de ce MacBook Neo, un segment nouveau dans l'univers de la marque à la pomme, change radicalement la donne. Les prochains chiffres trimestriels permettront de mieux évaluer si cette dynamique de lancement se confirme dans la durée ou s'il s'agit d'un effet de nouveauté.