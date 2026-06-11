Alors qu’Apple vient de proposer aux développeurs la bêta de macOS 27 Golden Gate, plusieurs nouveautés intriguent déjà les observateurs. Certaines fonctions inédites semblent taillées pour accompagner l’arrivée supposée d’un MacBook Ultra, futur modèle ultra haut de gamme de la marque.
En début de semaine, lors de la keynote d'ouverture de la WWDC 2026, Apple a éclairci le mystère qui entourait ses futurs systèmes d'exploitation. Parmi eux, nous retrouvons notamment macOS 27 Golden Gate, qui tire un trait définitif sur les Mac Intel. Cette nouvelle version de l'OS embarqué par les ordinateurs de la Pomme pourrait d'ailleurs réserver quelques surprises. En effet, celle-ci semble contenir en son sein des éléments préparant subtilement l'arrivée du MacBook ultra haut de gamme qu'Apple prévoit de commercialiser en fin d'année.
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Sidecar, premier indice d’un MacBook tactile ?
La rumeur circule depuis désormais plusieurs mois : le géant de Cupertino plancherait sur un MacBook Ultra équipé d'un écran OLED tactile. Deux technologies qui n'ont, à ce jour, jamais osé franchir les frontières du Mac.
Cet ordinateur portable ultra haut de gamme serait décliné avec des puces M6 Pro et M6 Max, dans un châssis plus fin. Une montée en gamme qui s’accompagnerait d’un prix environ 20 % supérieur à celui des MacBook Pro M5. Le contrepied parfait du MacBook Neo commercialisé plus tôt cette année, qui a quant à lui ouvert les portes du Mac à un plus large public grâce à un prix de départ fixé à 699 euros.
Quoi qu'il en soit, la dernière version de macOS (et iPad OS) nous permet d'en apprendre plus sur les fonctionnalités qui seraient parfaitement taillées pour ce nouveau MacBook. Et la première d'entre elles concerne l'arrivée de Direct Touch dans Sidecar.
Pour ceux qui l'ignorent, l’iPad peut déjà servir de second écran au Mac grâce à la fonction Sidecar, soit comme affichage supplémentaire, soit en reproduisant l’écran principal. L’usage tactile restait toutefois assez limité jusqu’à présent. L’utilisateur pouvait faire défiler ou zoomer dans certains cas, tandis que les manipulations plus avancées passaient surtout par le trackpad, la souris ou l’Apple Pencil. L’arrivée du Direct Touch permettra ainsi de toucher directement l’interface de macOS affichée sur l’iPad, comme on le ferait avec un véritable écran tactile.
macOS 27 : d'autres indices liés au MacBook Ultra dans la version bêta ?
macOS 27 introduit aussi un geste déjà familier aux utilisateurs d’iPhone : le « pull-to-refresh », le geste de balayage vers le bas pour actualiser. Sur Mac, il permettrait de rafraîchir une page ou un contenu affiché dans des apps comme Safari, Mail, News, Podcasts ou Calendrier en glissant vers le bas sur le trackpad. Apple pourrait avoir étendu cette fonctionnalité au Mac afin de préparer l’arrivée d’un éventuel MacBook Ultra équipé d’un écran tactile.
Autre indice relevé par la bêta de la future mouture de macOS : la nouvelle fonction « Search or Ask », intégrée à Spotlight et portée par la version remaniée de Siri, adopte une interface sombre en forme de pilule. Un design qui pourrait naturellement trouver sa place autour d’une éventuelle Dynamic Island sur un futur MacBook Ultra. Qu'en pensez-vous ?