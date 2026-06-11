La rumeur circule depuis désormais plusieurs mois : le géant de Cupertino plancherait sur un MacBook Ultra équipé d'un écran OLED tactile. Deux technologies qui n'ont, à ce jour, jamais osé franchir les frontières du Mac.

Cet ordinateur portable ultra haut de gamme serait décliné avec des puces M6 Pro et M6 Max, dans un châssis plus fin. Une montée en gamme qui s’accompagnerait d’un prix environ 20 % supérieur à celui des MacBook Pro M5. Le contrepied parfait du MacBook Neo commercialisé plus tôt cette année, qui a quant à lui ouvert les portes du Mac à un plus large public grâce à un prix de départ fixé à 699 euros.

Quoi qu'il en soit, la dernière version de macOS (et iPad OS) nous permet d'en apprendre plus sur les fonctionnalités qui seraient parfaitement taillées pour ce nouveau MacBook. Et la première d'entre elles concerne l'arrivée de Direct Touch dans Sidecar.