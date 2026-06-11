iOS 26 est la version de tous les changements pour les iPhone. Non contente de modifier, à des fins d'uniformisation, la nomenclature de son système d'exploitation, elle a aussi profondément perturbé l'aspect visuel bien connu des utilisateurs et utilisatrices avec Liquid Glass, un nouveau design basé (jusqu'à l'excès) sur la transparence. Résultat : iOS 26 est l'une des versions les moins populaires du système d'exploitation des iPhone depuis 2015.