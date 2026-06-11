Alors qu'iOS 27 vient d'être dévoilé et qu'une première bêta développeurs est déjà dans la nature, Apple publie les chiffres d'adoption d'iOS 26. Et il y a définitivement quelque chose qui cloche.
iOS 26 est la version de tous les changements pour les iPhone. Non contente de modifier, à des fins d'uniformisation, la nomenclature de son système d'exploitation, elle a aussi profondément perturbé l'aspect visuel bien connu des utilisateurs et utilisatrices avec Liquid Glass, un nouveau design basé (jusqu'à l'excès) sur la transparence. Résultat : iOS 26 est l'une des versions les moins populaires du système d'exploitation des iPhone depuis 2015.
iOS 26 fait moins bien qu'iOS 18 et iOS 8
Dans le cadre de sa WWDC 26, Apple actualise les chiffres d'adoption de son dernier OS, neuf mois après sa mise à disposition auprès des utilisateurs et utilisatrices. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'iOS 26 suscite une sorte de rejet pour certaines et certains.
À ce jour, 79% des iPhone compatibles tournent sous iOS 26. Ce n'est pas si mal, me direz-vous. Sauf que, l'an dernier, iOS 18 avait déjà convaincu 82% des consommateurs. En 2021, iOS 14 atteignait même les 85% d'adoption. Le record absolu revient à iOS 12, en 2019, qui était installé sur 88% des iPhone d'alors.
Seul une version publiée ces 10 dernières années fait pire : iOS 17, en 2024, avec seulement 77% d'adoption à la même période. Il faut dire que cette version a pu causer des soucis d'instabilité, de chauffe et de cruelle baisse d'autonomie sur certains modèles à l'époque.
Pourquoi iOS 26 ne séduit pas ?
Dans le détail, on apprend des données d'Apple que 86% des iPhone sortis ces quatre dernières années ont adopté iOS 26. Le rejet semble donc plutôt se faire sur les générations antérieures (iOS 26 est compatible sur tous les modèles jusqu'à l'iPhone 11, sorti en 2019). Comment l'expliquer ?
Comme tous les ans, et c'est particulièrement vrai pour cette version, iOS 26 s'alourdit avec de nouvelles fonctionnalités et des animations fluidifiées. Les iPhone les plus anciens sont souvent tirés vers le bas par une quantité de RAM insuffisante, qui occasionne des ralentissements et une baisse de l'autonomie pouvant être sensible.
Il faut dire aussi que Liquid Glass est loin de faire l'unanimité. Clivante, même si elle est très impressionnante visuellement, elle en rebute certains qui préfèrent rester sur iOS 18 et ne profiter que des patchs de sécurité.
Avec iOS 27, Apple donne l'impression de vouloir corriger sa copie avec un curseur permettant de régler finement la transparence, mais aussi avec des promesses d'amélioration des performances qui concerneraient tous les modèles compatibles (jusqu'à l'iPhone 11, encore une fois).