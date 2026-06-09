Hier soir, Apple a levé le rideau sur iOS 27, la toute nouvelle version du logiciel qui anime ses iPhone. Et, alors que l'on s'attendait logiquement à ce que les modèles les plus anciens restent sur la touche, la marque a fait une annonce étonnante.
C'est officiel : iOS 27 pourra être installé sur les mêmes smartphones qu'iOS 26 cette année. Un support logiciel étendu, qui porte ainsi à sept ans le suivi de la marque — une première, qui fait donc de l'iPhone 11 le mobile de sa génération à bénéficier de la plus grande longévité.
L'iPhone 11 devient le smartphone Apple avec la meilleure longévité
En octobre 2019, lorsque l'iPhone 11 sort des usines d'Apple, on accueille iOS 13, un système d'exploitation rétrocompatible jusqu'à l'iPhone 6s. Son prédécesseur, l'iPhone 6, lancé en 2014, n'est pas supporté. Ces cinq années de support logiciel ont longtemps été la norme pour Apple, qui n'a toutefois jamais gravé dans le marbre la longévité de ses appareils. On savait juste qu'elle était, à l'époque en tout cas, largement supérieure à celle des smartphones Android. Depuis, la concurrence s'est largement rattrapée : Samsung, Honor et Google promettent désormais sept ans sur le haut de gamme. Fairphone est même en tête du classement avec les huit ans promis à son récent Fairphone 6.
L'iPhone 11 est donc une petite anomalie dans le catalogue d'Apple. Aucun autre smartphone sorti en 2019 n'est encore mis à jour par les canaux officiels (les bidouilleurs peuvent encore s'en sortir avec LineageOS, par exemple). Lorsqu'il héritera d'iOS 27 en septembre prochain, il sera donc reparti pour un an de support… voire plus ? Ne poussons pas. Il est très improbable que la liste des iPhone compatibles reste une nouvelle fois inchangée l'année prochaine.
Alive, but at what cost
Maintenant, il s'agirait d'adresser l'éléphant dans la pièce. Certes, l'iPhone 11 et sa puce A13 Bionic accueilleront iOS 27 en septembre prochain… mais dans quelles conditions ? Aujourd'hui, utiliser un iPhone 11 avec iOS 26 demande bien quelques concessions. Il faut rappeler que ce modèle n'est pourvu que de 4 Go de RAM. C'est très peu, notamment pour gérer efficacement les innombrables effets de transition et de transparence dynamique de l'interface Liquid Glass.
D'après les utilisateurs et utilisatrices actuels d'iOS 26 sur iPhone 11, les tâches en arrière-plan sont régulièrement killées sans intervention de notre part, la chauffe est occasionnellement excessive, et la batterie se vide bien plus rapidement qu'auparavant. En fait, beaucoup conseillent carrément de ne pas faire la mise à niveau depuis iOS 18. C'est dire.
Pourtant, iOS 27 pourrait offrir un meilleur bilan. Grâce au nouveau CPU Scheduler abordé hier par Apple en ouverture de sa WWDC, on peut espérer des performances en hausse sur tous les iPhone compatibles, y compris le vieillissant iPhone 11. La bêta est désormais disponible pour les développeurs et développeuses ; on ne devrait pas tarder à y voir plus clair sur ces promesses alléchantes. Il faut aussi rappeler que le plus gros des fonctionnalités liées à Apple Intelligence (enfin, celles auxquelles on aura droit, nous autres pouilleux européens) est de toute façon réservé aux iPhone 15 Pro et ultérieurs.
C'est là un revers qu'il faut garder en tête au sujet du support logiciel de nos smartphones : est-il bien pertinent de taper sur les doigts des fabricants qui ne proposent que trois ans de mises à niveau Android sur leurs smartphones milieu de gamme, si les mises à jour enrayent à ce point les performances ? Parfois, s'en tenir à des correctifs de sécurité est bien plus pertinent pour ne pas froisser les consommateurs.