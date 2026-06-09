En octobre 2019, lorsque l'iPhone 11 sort des usines d'Apple, on accueille iOS 13, un système d'exploitation rétrocompatible jusqu'à l'iPhone 6s. Son prédécesseur, l'iPhone 6, lancé en 2014, n'est pas supporté. Ces cinq années de support logiciel ont longtemps été la norme pour Apple, qui n'a toutefois jamais gravé dans le marbre la longévité de ses appareils. On savait juste qu'elle était, à l'époque en tout cas, largement supérieure à celle des smartphones Android. Depuis, la concurrence s'est largement rattrapée : Samsung, Honor et Google promettent désormais sept ans sur le haut de gamme. Fairphone est même en tête du classement avec les huit ans promis à son récent Fairphone 6.