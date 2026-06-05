Le couperet tomberait donc pour plusieurs modèles encore largement en circulation. Si la fuite dit vrai, les possesseurs d’iPhone 11, d’iPhone 11 Pro, d’iPhone 11 Pro Max et d'iPhone SE (2ᵉ génération) devraient faire une croix sur iOS 27. Une décision qui risque de laisser un goût amer à certains utilisateurs, ces appareils restant encore parfaitement fonctionnels au quotidien.

Pas question, toutefois, de les laisser totalement sur le bord de la route. Apple continuerait à assurer un suivi via des correctifs de sécurité sous iOS 26 pendant au moins quelques années, toujours selon les informations avancées par Instant Digital. En clair : pas de nouvelles fonctions, mais un minimum de maintenance pour éviter une obsolescence logicielle trop brutale.

Pour les autres, la porte resterait ouverte à partir de la génération iPhone 12. Les iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max seraient de la partie, tout comme l’iPhone SE de troisième génération et tous les modèles commercialisés ensuite. La liste évoquée par la source va jusqu’aux modèles les plus récents d’Apple, dont les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e et iPhone Air.