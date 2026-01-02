Apple a mis à jour sa liste de produits vintage le 31 décembre 2025, y intégrant l'iPhone 11 Pro ainsi que plusieurs autres appareils commercialisés il y a plus de cinq ans.
Votre iPhone est-il vintage ? Apple a deux classifications d'appareils, vintage ou obsolète. Les iPhone "vintage" ne sont pas non plus collector, mais ne seront plus jamais mis à jour, même pas une mise à jour de sécurité, mais ce n'est pas tout.
Le système de classification Apple : vintage vs obsolète
Apple applique une classification binaire pour ses anciens produits. Un appareil devient "vintage" lorsqu'il a été distribué pour la vente il y a plus de 5 ans, mais moins de 7 ans. Au-delà de cette fenêtre de 7 ans, l'appareil bascule dans la catégorie "obsolète".
Cette distinction a des implications directes sur la réparabilité. Les produits vintage restent éligibles aux réparations via les fournisseurs de services agréés Apple, sous réserve de disponibilité des pièces. Cette disponibilité n'est toutefois pas garantie et tend à diminuer progressivement. Les produits obsolètes, en revanche, ne bénéficient plus d'aucun service matériel : Apple cesse de fournir les pièces détachées à ses réparateurs.
Les nouveaux appareils vintage
Les appareils ajoutés à la liste vintage le 31 décembre 2025
- iPhone 11 Pro (2019)
- iPhone 8 Plus 128 Go (2017)
- Apple Watch Series 5 (2019)
- MacBook Air 13 pouces avec processeur Intel (2020)
- iPad Air 3 Cellular (2019)
Exception notable : les MacBook portables bénéficient d'une extension de service limitée aux batteries, pouvant aller jusqu'à 10 ans après l'arrêt de la distribution, conditionnée à la disponibilité des composants.
L'iPhone 11 Pro a reçu iOS 26 en 2025, six ans après sa sortie initiale. Cette longévité logicielle présente cependant une limite : selon les critères habituels de support d'Apple, le modèle pourrait être exclu d'iOS 27 en 2026.
Liste complète des iPhone vintage :
- iPhone (1ère génération)
- iPhone 3G (8 Go, 16 Go, versions Chine continentale)
- iPhone 3GS (8 Go, 16 Go, 32 Go, versions Chine continentale)
- iPhone 4 (16 Go, 32 Go), iPhone 4 CDMA, iPhone 4 GSM (8 Go)
- iPhone 4S, iPhone 4S (8 Go)
- iPhone 5C, iPhone 5S
- iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPhone 6s (32 Go), iPhone 6s Plus (32 Go)
- iPhone SE (1ère génération)
- iPhone 4 (8 Go)
- iPhone 5
- iPhone 6s (16 Go, 64 Go, 128 Go)
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 7 (PRODUCT)RED
- iPhone 8 (64 Go, 128 Go, 256 Go), iPhone 8 (PRODUCT)RED
- iPhone 8 Plus (64 Go, 128 Go, 256 Go), iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED
- iPhone X
- iPhone XS, iPhone XS Max
- iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
Les produits ajoutés à la liste vintage en décembre 2025 devraient théoriquement basculer vers le statut obsolète aux alentours de 2027-2028. À cette date, les propriétaires devront se tourner vers des réparateurs tiers ou des pièces non officielles.