On le sait, Apple considère un appareil comme vintage quand sa date de commercialisation a eu lieu entre 5 et 7 années auparavant. Et c'est maintenant le cas de deux modèles en plus, à savoir l'iPhone 7 Plus, ainsi que le très populaire à son époque iPhone 8. La liste des iPhone vintage est dorénavant la suivante :

iPhone 4 (8 Go) ;

iPhone 5 ;

iPhone 6s (16 Go/64 Go/128 Go) ;

iPhone 6s Plus ;

iPhone SE ;

iPhone 7 Plus ;

iPhone 8 (64 Go/256 Go) ;

iPhone 8 (PRODUCT)RED ;

iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED ;

iPhone X ;

iPhone XS Max.