Le MacBook Air de 11 pouces avait disparu du catalogue d’Apple en octobre 2016, au moment de l’introduction des premiers MacBook Pro avec Touch Bar. Son format très compact en avait fait un modèle apprécié des utilisateurs nomades, mais Apple n’a depuis jamais proposé d’équivalent avec un écran aussi réduit. La gamme actuelle de MacBook Air débute à 13 pouces et s’étend jusqu’à 15 pouces. Des rumeurs évoquent toutefois un futur MacBook de 12,9 pouces équipé de la puce A18 Pro, dérivée de l’iPhone 16 Pro, et proposé à un prix très agressif pour toucher un plus large public, et notamment les étudiants.

Parallèlement, Apple a ajouté l’iPhone 8 Plus (versions 64 et 256 Go) à sa liste des produits « vintage », ou « anciens » en français. Ces derniers sont des appareils dont la commercialisation a cessé depuis plus de cinq ans, mais encore réparables, avant leur passage en « obsolète » deux ans plus tard.

Lancés en 2017 aux côtés de l’iPhone X, les iPhone 8 et 8 Plus marquent ainsi une nouvelle étape vers la fin de leur support officiel et ne pourront plus être réparés en Apple Store, mais uniquement chez des réparateurs indépendants, s'ils possèdent toujours des pièces détachées compatibles. Il est peut-être temps de changer vers un nouvel iPhone plus récent.