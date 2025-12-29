Le retour en grâce du capteur d'empreinte sur la tranche latérale sonne comme une petite revanche pour cette technologie jugée obsolète par le marketing maison il y a quelques années. Ce choix technique force l'utilisateur à réapprendre des gestes oubliés, mais apporte une ergonomie que la reconnaissance faciale peine parfois à offrir. Déverrouiller son téléphone posé à plat sur une table ou le sortir de sa poche déjà prêt à l'emploi devient soudainement plus naturel. C'est là toute l'ironie de la situation : Apple nous vendra probablement cette contrainte technique comme une avancée ergonomique majeure, redécouvrant les vertus d'un bouton physique à l'instar de ce que l'équipe marketing de Cupertino a fait lorsque la technologie est arrivée sur le bouton Power des derniers iPad.