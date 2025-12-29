Alors que la concurrence plie déjà ses écrans depuis des années, la Pomme peaufine sa copie avec une surprise de taille pour 2026. Le géant californien s'apprête à délaisser sa précieuse reconnaissance faciale pour renouer avec une vieille connaissance : le capteur d'empreinte TouchID.
L'attente autour du premier téléphone pliable de Cupertino devient un véritable feuilleton technologique aux rebondissements inattendus. Prévu pour débarquer alors que les autres constructeurs sont sur ce marché depuis 5 ans, l'iPhone Fold ne compte pas simplement copier ses voisins de classe. Les dernières indiscrétions techniques révèlent un choix de conception qui fera sourire les puristes et grimacer les amateurs de nouveauté à tout prix. Pour des raisons de place et de gros sous, Face ID devra laisser sa place au bon vieux Touch ID, relégué au rang de souvenir sur le haut de gamme depuis près d'une décennie.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Quand la finesse impose un régime drastique aux capteurs
La quête obsessionnelle de la minceur chez Apple fait une nouvelle victime collatérale. Avec une épaisseur annoncée de moins de cinq millimètres une fois déplié, le futur appareil ne dispose tout simplement pas de l'espace vital nécessaire pour loger la complexe machinerie de la reconnaissance faciale. Les ingénieurs de la marque ont dû se rendre à l'évidence : il est physiquement impossible de faire entrer les multiples caméras et projecteurs lasers de Face ID dans un châssis aussi anorexique sans créer une disgracieuse protubérance. Plutôt que de défigurer leur nouveau bébé ou d'installer deux systèmes coûteux pour chaque écran, ils ont opté pour le pragmatisme brutal.
Le retour en grâce du capteur d'empreinte sur la tranche latérale sonne comme une petite revanche pour cette technologie jugée obsolète par le marketing maison il y a quelques années. Ce choix technique force l'utilisateur à réapprendre des gestes oubliés, mais apporte une ergonomie que la reconnaissance faciale peine parfois à offrir. Déverrouiller son téléphone posé à plat sur une table ou le sortir de sa poche déjà prêt à l'emploi devient soudainement plus naturel. C'est là toute l'ironie de la situation : Apple nous vendra probablement cette contrainte technique comme une avancée ergonomique majeure, redécouvrant les vertus d'un bouton physique à l'instar de ce que l'équipe marketing de Cupertino a fait lorsque la technologie est arrivée sur le bouton Power des derniers iPad.
Le prix de la nostalgie risque de faire tousser
Ce retour aux sources technologique ne s'accompagnera malheureusement pas d'un retour aux tarifs de l'époque. Si l'abandon de Face ID et l'optimisation des charnières permettent à la firme de réaliser de substantielles économies de production, le consommateur final ne devrait pas en voir la couleur sur sa facture. Les estimations situent toujours ce bijou pliable dans une stratosphère tarifaire avoisinant les deux mille euros, un montant qui place l'appareil hors de portée du commun des mortels. Payer le prix d'une petite voiture d'occasion pour retrouver une technologie d'identification présente sur l'iPhone 5s demande une certaine forme de courage bancaire.
La pilule passera peut-être mieux si l'on considère la fiabilité à toute épreuve du lecteur d'empreinte face aux caprices occasionnels de la reconnaissance faciale. Fini les échecs cuisants au réveil ou les contorsions ridicules pour bien placer son visage dans le champ de vision du capteur. L'iPhone Fold promet ainsi d'être le plus cher mais aussi le plus pratique des téléphones à clapet, mariant le futur de l'écran flexible avec la sécurité rassurante du passé. Reste à savoir si le public acceptera de vider son compte épargne pour un appareil qui, techniquement, fait un pas en arrière pour mieux sauter dans le grand bain du pliable.