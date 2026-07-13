Le calendrier d'Apple Silicon, réglé comme du papier à musique depuis la puce M1 de 2020, traverse une phase d'accélération inédite. Selon les informations de Mark Gurman pour Bloomberg, Apple aurait finalisé la conception de sa puce M7 environ six mois seulement après celle de la M6, dont les premiers produits ne sont pourtant pas attendus avant la fin de l'année. Au bout de cette course, une échéance retient l'attention : un M7 Ultra prévu pour 2028, conçu pour prendre en charge jusqu'à 1,5 To de mémoire unifiée.

Une génération M6 réduite au rôle de figurante

Résumons la feuille de route qui se dessine, au conditionnel qu'imposent des informations non confirmées par Apple. Les premiers Mac M6 arriveraient fin 2026, les premiers M7 dès le début de 2027, suivis des déclinaisons Pro et Max fin 2027, puis du M7 Ultra en 2028. La génération M6 ferait donc une apparition éclair, bonjour et adieu dans le même mouvement, Apple ayant déjà sacrifié les M6 Pro et Max pour précipiter l'arrivée de la suivante. La lecture de Gurman est limpide : l'IA ne se contente plus d'être une fonction des puces Apple, elle dicte désormais leur conception et leur calendrier.

Le chiffre qui donne le tournis concerne la mémoire. Le M7 Ultra serait conçu pour adresser jusqu'à 1,5 To de mémoire unifiée, soit environ le double de ce que prévoit le M5 Ultra attendu cette année, et l'équivalent de 96 MacBook Air de base réunis dans une seule tour. Bloomberg glisse toutefois une réserve de taille : Apple ne décidera de proposer, ou non, cette configuration qu'en fonction de l'état du marché des composants, la pénurie actuelle rendant les puces mémoire rares et chères.

La mémoire, nouvelle variable d'ajustement du prix

Voilà où l'histoire concerne aussi les portefeuilles plus modestes. Apple a déjà relevé fortement les tarifs de ses Mac ces dernières semaines, Tim Cook ayant lui-même jugé ces hausses inévitables à cause du coût de la RAM. Ainsi, une machine dont l'argument central est précisément une quantité de mémoire hors norme cumule les facteurs inflationnistes : le composant le plus cher du moment, en quantité jamais vue sur un Mac, sur un produit déjà positionné tout en haut de la gamme. Aucun tarif n'a filtré, et toute estimation relèverait de la spéculation, mais la mécanique des options mémoire d'Apple (facturées au prix fort en temps normal, alors que la pénurie n'existait pas) laisse peu de place au suspense sur la direction générale.

Notons que le Mac Studio actuel devra patienter : la mise à jour M5 Ultra prévue cette année, resterait cosmétique, la vraie mue étant réservée au modèle 2028, avec un possible nouveau design et un refroidissement retravaillé pour encaisser les charges d'IA locale. Deux ans d'attente pour les professionnels, deux ans de fluctuations pour le marché de la mémoire.