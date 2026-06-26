Apple n’a jamais brusqué son calendrier de puces sans raison. Depuis le M1, le schéma était immuable : une puce de base, puis une déclinaison Pro et Max six mois plus tard, et parfois un Ultra en prime. Ce cycle va voler en éclats avec la génération M6. Selon Bloomberg, Apple aurait purement annulé les variantes M6 Pro et M6 Max pour concentrer ses ressources sur le M7, dont les déclinaisons hautes performances arriveraient dès fin 2027. Ce que ça dit de la stratégie d’Apple : la firme de Cupertino considère que la fenêtre pour s’imposer dans l’IA « on-device » est courte, et qu’elle ne peut pas se permettre d’attendre.