Apple abandonnerait les variantes Pro et Max de sa puce M6 pour accélérer l’arrivée du M7, attendu dès le premier semestre 2027. Derrière ce coup de volant inédit dans la feuille de route Apple Silicon, un seul moteur : la course à l’IA embarquée.
Apple n’a jamais brusqué son calendrier de puces sans raison. Depuis le M1, le schéma était immuable : une puce de base, puis une déclinaison Pro et Max six mois plus tard, et parfois un Ultra en prime. Ce cycle va voler en éclats avec la génération M6. Selon Bloomberg, Apple aurait purement annulé les variantes M6 Pro et M6 Max pour concentrer ses ressources sur le M7, dont les déclinaisons hautes performances arriveraient dès fin 2027. Ce que ça dit de la stratégie d’Apple : la firme de Cupertino considère que la fenêtre pour s’imposer dans l’IA « on-device » est courte, et qu’elle ne peut pas se permettre d’attendre.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
Apple sacrifie le M6 Pro et Max : une première dans l’histoire Apple Silicon
Depuis le lancement du M1 en 2020, Apple n’avait jamais rompu avec sa cadence. La décision de sauter les M6 Pro et M6 Max est donc une rupture nette, sans précédent dans la gamme. Le M6 de base resterait bien au programme, probablement en fin d’année dans le MacBook Pro d’entrée de gamme, le Mac mini et l’iMac, avec une bande passante mémoire attendue autour de 200 Go/s et un GPU redessiné pouvant aller jusqu’à 12 cœurs. Mais les utilisateurs qui visaient un MacBook Pro haut de gamme ou un Mac Studio avec une puce M6 Pro devront patienter directement jusqu’au M7.
Ce saut forcé n’est pas sans conséquence pour les acheteurs. Ceux qui ont besoin de performances Pro dès aujourd’hui se retrouvent dans une position inconfortable : soit ils se contentent du M5 Pro actuel, soit ils attendent une génération entière. Apple assume visiblement ce sacrifice, estimant que l’accélération du M7 vaut le vide temporaire dans sa gamme. Les puces M5 évoquées dans le code d’iOS laissaient déjà entrevoir une transition plus rapide que prévu.
Le M7 et la bande passante mémoire : le vrai nerf de la guerre IA
Concrètement, pourquoi la bande passante mémoire est-elle si centrale ? Parce que les performances d’inférence d’un modèle de langage local dépendent directement de la vitesse à laquelle le SoC peut lire et écrire en mémoire. C’est le goulot d’étranglement numéro un pour faire tourner des LLM en local, et Apple le sait mieux que quiconque depuis que les M5 Max à 128 Go sont devenus les machines de référence pour ce type d’usage. Le M7 de base afficherait 240 Go/s de bande passante, soit 20 % de mieux que le M6 attendu à 200 Go/s, et 57 % au-dessus du M5 actuel à 153 Go/s.
Sauf que ce chiffre mérite d’être tempéré. À 240 Go/s, le M7 de base resterait en dessous du M5 Pro, qui culmine à 307 Go/s. Autrement dit, Apple améliore significativement son entrée de gamme, mais le fossé avec ses propres puces Pro demeure. L’iPad Air M4 avait déjà montré qu’Apple pouvait pousser la mémoire unifiée dans des produits grand public ; le M7 semble vouloir généraliser cette logique à toute la gamme Mac.
La pression concurrentielle qui force Apple à accélérer
Le timing n’est pas anodin. NVIDIA va lancer ses puces RTX Spark pour PC portables Windows pendant que AMD, Intel et Qualcomm poussent leurs propres solutions d’IA embarquée. Apple ne peut plus se permettre de laisser ses Mac en retrait sur l’inférence locale pendant six mois supplémentaires, le temps qu’une génération Pro/Max classique arrive.
La feuille de route qui se dessine est donc la suivante : M5 Ultra et M6 de base en fin 2026, M7 au premier semestre 2027, M7 Pro et M7 Max fin 2027, M7 Ultra en 2028. Un calendrier serré, qui suppose qu’Apple maîtrise parfaitement la montée en puissance du procédé 2 nm de TSMC sur lequel le M7 serait gravé. Reste à voir si cette accélération tiendra face aux aléas de production.
Apple joue un pari risqué : sacrifier une partie de la gamme M6 pour arriver plus vite avec une architecture pensée pour l’IA. Sur le papier, le gain de bande passante du M7 est réel et l’argument concurrentiel tient. Mais pour les professionnels qui avaient prévu de s’équiper en Pro ou Max cette année, la pilule est amère. La vraie question est de savoir si les utilisateurs de Mac haut de gamme accepteront d’attendre 2027 sans migrer vers une solution Windows dopée aux puces NVIDIA ou Qualcomm.