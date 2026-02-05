La dernière bêta d'iOS 26.3 contient une référence intéressante à trois puces qu'Apple n'a pas encore annoncées. Derrière des références pour l'instant un peu opaques, se cachent les processeurs Apple Silicon M5 Pro, M5 Max et M5 Ultra, dont le lancement semble désormais bien proche.
Personne n'en doutait, mais ça se confirme encore un peu plus : les meilleurs ordinateurs portables d'Apple vont bientôt profiter d'une toute nouvelle fournée de puces M5, désormais mentionnées dans du code propre à la bêta d'iOS 26.3. Le premier concerné sera bien sûr le MacBook Pro, qui a déjà hérité d'une mouture M5 « classique » il y a quelques mois, et qui devrait donc dans les prochaines semaines se décliner en versions M5 Pro et M5 Max. En parallèle, un processeur M5 Ultra serait aussi d'actualité, avec une surprise hypothétique à la clé.
Trois nouvelles puces M5 mentionnées dans la dernière bêta d'iOS 26
Comme évoqué, du code d'iOS 26 fait explicitement allusion à au moins deux de ces trois nouveaux SoC : les futurs processeurs M5 Max et M5 Ultra en l'occurrence. Ils y sont désignés par les références T6051 et T6052, elles-mêmes associées aux noms de plateformes H17C et H17D, rapporte MacRumors. Dans l'immédiat, faut par contre se livrer à un petit jeu de décryptage pour y voir plus clair.
Le 17 fait bien référence au processeur M5 (on sait en effet que la puce M5 standard porte le numéro H17G dans l'inventaire d'Apple) ; quant aux lettres qui suivent, le « C » est habituellement utilisé pour désigner les puces Max, tandis que la lettre « D » est traditionnellement vouée aux puces Ultra. La lettre « S », qui n'apparaît pas dans les bribes de code qui nous intéressent aujourd'hui, est enfin dédiée aux puces Pro.
M5 Pro, M5 Max… et M5 Ultra pour un nouveau Mac Studio ?
Le fait qu'Apple ne fasse pas mention de sa puce M5 Pro pour l'instant peut être analysé de deux façons : soit la firme n'a tout simplement pas encore ajouté sa référence dans le code d'iOS 26.3 (ce qui est l'hypothèse la plus crédible), soit Apple miserait cette année sur des MacBook Pro sous processeurs M5 Max et M5 Ultra. Ce qui serait une première surprenante.
Compte tenu de l'organisation habituelle d'Apple en la matière, nous aurions plutôt tendance à penser que le MacBook Pro continuera bien de se décliner en versions « Classique », Pro et Max ; et qu'un Mac Studio de nouvelle génération, équipé d'un processeur M5 Ultra arrivera en parallèle des nouveaux MacBook Pro M5 Pro / Max (ou quelques semaines après). Une piste d'ailleurs évoquée il y a quelques mois par d'autres rumeurs.
Ces premières références à la puce M5 Ultra sont en tout cas prometteuses, car la puce M4 n'avait pour sa part jamais été déclinée en version Ultra… laissant la gamme de processeurs Apple Silicon en proie à étonnante incohérence l'année dernière. À sa place, une puce M3 Ultra, qui n'avait pas fait l'unanimité.