Le fait qu'Apple ne fasse pas mention de sa puce M5 Pro pour l'instant peut être analysé de deux façons : soit la firme n'a tout simplement pas encore ajouté sa référence dans le code d'iOS 26.3 (ce qui est l'hypothèse la plus crédible), soit Apple miserait cette année sur des MacBook Pro sous processeurs M5 Max et M5 Ultra. Ce qui serait une première surprenante.

Compte tenu de l'organisation habituelle d'Apple en la matière, nous aurions plutôt tendance à penser que le MacBook Pro continuera bien de se décliner en versions « Classique », Pro et Max ; et qu'un Mac Studio de nouvelle génération, équipé d'un processeur M5 Ultra arrivera en parallèle des nouveaux MacBook Pro M5 Pro / Max (ou quelques semaines après). Une piste d'ailleurs évoquée il y a quelques mois par d'autres rumeurs.

Ces premières références à la puce M5 Ultra sont en tout cas prometteuses, car la puce M4 n'avait pour sa part jamais été déclinée en version Ultra… laissant la gamme de processeurs Apple Silicon en proie à étonnante incohérence l'année dernière. À sa place, une puce M3 Ultra, qui n'avait pas fait l'unanimité.