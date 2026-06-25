La crise de la RAM fait sentir violemment ses effets du côté d'Apple. Le géant américain vient en effet de changer ses prix du jour au lendemain sur ses Mac, et ça va piquer !
La pénurie de RAM, due à la demande très élevée de l'intelligence artificielle, fait bien sentir dorénavant ses effets sur le marché. On a ainsi vu les prix des Microsoft Surface changer fortement du jour au lendemain. Et il n'y aura aucune exception semble-t-il à cette inflation. Ainsi, même un Apple, avec ses belles grosses marges, va devoir augmenter ses prix, nous alertait Tim Cook il y a une semaine. Une alerte qui devient aujourd'hui une réalité.
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Le MacBook Neo voit déjà son prix hausser
Cette semaine, Amazon organise le Prime Day, événement durant lequel il y a de belles offres à saisir. Et ça semblera d'autant plus le cas pour les MacBook que ceux-ci viennent de subitement enregistrer une hausse de prix qui fait mal.
Et ça touche toutes les gammes, à commencer avec le dernier MacBook Neo, qui avait été mis au monde afiun de pouvoir ouvrir la marque aux portefeuilles modestes. Son tarif en France passe ainsi d'un coup du de 699 à 799 euros - soit une hausse de 100 €.
Le tarif des MacBook Air et MacBook Pro prennent plusieurs centaines d'euros en plus
Et plus on avance en gamme, plus ces hausses de prix sont conséquentes. Le MacBook Air M5 de base prend ainsi 200 € dans la vue d'un coup, avec un tarif qui passe de 1 199 à 1 399 €, quand le coût du MacBook Pro s'élève de 300 €, avec une nouvelle étiquette à 2 199 € (contre 1 899 € initialement).
Enfin, l'iMac enregistre lui aussi une hausse de prix de 300 €, pour atteindre les 1 799 €, et le Mac Studio ferme la marche avec un 500 € en plus sur le ticket de caisse, son nouveau tarif étant aujourd'hui de 2 999 €.
À noter qu'il s'agit pour le moment des nouveaux prix pratiqués du côté de l'Apple Store. Ces derniers vont aussi devenir les tarifs standards du côté des distributeurs le temps que les stocks se renouvellent. Autant dire que si vous voulez ne pas avoir à payer aussi cher, il y a des offres intéressantes durant ce Prime Day, comme le MacBook Air M4 accessible à 999 €.