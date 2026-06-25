Et plus on avance en gamme, plus ces hausses de prix sont conséquentes. Le MacBook Air M5 de base prend ainsi 200 € dans la vue d'un coup, avec un tarif qui passe de 1 199 à 1 399 €, quand le coût du MacBook Pro s'élève de 300 €, avec une nouvelle étiquette à 2 199 € (contre 1 899 € initialement).

Enfin, l'iMac enregistre lui aussi une hausse de prix de 300 €, pour atteindre les 1 799 €, et le Mac Studio ferme la marche avec un 500 € en plus sur le ticket de caisse, son nouveau tarif étant aujourd'hui de 2 999 €.

À noter qu'il s'agit pour le moment des nouveaux prix pratiqués du côté de l'Apple Store. Ces derniers vont aussi devenir les tarifs standards du côté des distributeurs le temps que les stocks se renouvellent. Autant dire que si vous voulez ne pas avoir à payer aussi cher, il y a des offres intéressantes durant ce Prime Day, comme le MacBook Air M4 accessible à 999 €.