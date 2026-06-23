Le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M4 ne se contente pas d’être un ultraportable léger, il devient une vraie machine de travail grâce à sa puissance. La puce M4 offre des performances nettement supérieures aux générations précédentes, avec une réactivité immédiate dans les applications, une excellente tenue en multitâche et des temps de traitement réduits pour la retouche photo ou le montage vidéo léger. Le tout reste fanless et silencieux, ce qui permet de profiter de cette puissance dans un châssis fin, sans bruit de ventilation et avec une autonomie confortable pour tenir une journée de cours ou de télétravail.