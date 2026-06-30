La prochaine mise à jour du Mac Studio ne devrait donc pas chercher à réinventer la machine. D’après les informations de Bloomberg, la firme de Cupertino viserait d’abord un remplacement des puces actuelles par des variantes M5 Max et M5 Ultra. Pour les utilisateurs professionnels, ce serait déjà une remise à niveau bienvenue, surtout sur la configuration la plus élevée, encore associée à une puce M3 Ultra.

Des informations précédentes évoquaient une arrivée autour de la WWDC, mais la crise autour de la mémoire aurait retardé cette fenêtre de sortie. Mark Gurman maintient néanmoins que la version M5 Ultra est « prévue cette année ». Cette génération ne serait donc pas celle d’un grand changement esthétique ou matériel. Elle servirait plutôt à remettre le Mac Studio dans le rythme d’Apple Silicon après une période d’attente plus longue que prévu.

Cette prudence n’a, à vrai dire, rien d’étonnant pour un ordinateur de bureau de la marque à la pomme. Cette dernière conserve souvent ses châssis pendant plusieurs années, notamment sur des machines professionnelles où les changements internes priment fréquemment sur le design.