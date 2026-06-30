Le Mac Studio devrait bien bénéficier d’une mise à jour d’ici la fin de l’année, mais celle-ci resterait dans la continuité de la formule actuelle. La véritable évolution interviendrait plus tard, avec un modèle M7 Ultra attendu à l’horizon 2028.
Apple envisagerait une évolution en deux temps pour son ordinateur de bureau le plus puissant. Selon Mark Gurman de Bloomberg, un premier rafraîchissement équipé de puces M5 Max et M5 Ultra serait toujours prévu cette année. Il viendrait remplacer une gamme aujourd’hui construite autour des M4 Max et M3 Ultra, lancée début 2025. Cette mise à jour resterait toutefois assez discrète, sans véritable changement de design, se limitant essentiellement à une amélioration des performances grâce aux nouvelles puces.
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Un Mac Studio M5 Ultra attendu cette année, sans nouveau design
La prochaine mise à jour du Mac Studio ne devrait donc pas chercher à réinventer la machine. D’après les informations de Bloomberg, la firme de Cupertino viserait d’abord un remplacement des puces actuelles par des variantes M5 Max et M5 Ultra. Pour les utilisateurs professionnels, ce serait déjà une remise à niveau bienvenue, surtout sur la configuration la plus élevée, encore associée à une puce M3 Ultra.
Des informations précédentes évoquaient une arrivée autour de la WWDC, mais la crise autour de la mémoire aurait retardé cette fenêtre de sortie. Mark Gurman maintient néanmoins que la version M5 Ultra est « prévue cette année ». Cette génération ne serait donc pas celle d’un grand changement esthétique ou matériel. Elle servirait plutôt à remettre le Mac Studio dans le rythme d’Apple Silicon après une période d’attente plus longue que prévu.
Cette prudence n’a, à vrai dire, rien d’étonnant pour un ordinateur de bureau de la marque à la pomme. Cette dernière conserve souvent ses châssis pendant plusieurs années, notamment sur des machines professionnelles où les changements internes priment fréquemment sur le design.
Le M7 Ultra en 2028, avec une piste autour du refroidissement
La suite promet néanmoins d'être plus intéressante. Toujours selon Bloomberg, Apple aurait dans ses cartons une version M5 Ultra prévue cette année et une mise à jour M7 Ultra pour 2028. Apple sauterait ainsi les déclinaisons haut de gamme de la génération M6, notamment les puces M6 Pro et M6 Max, pour accélérer l’arrivée du M7. Le M6 de base resterait bien prévu, mais les machines les plus puissantes basculeraient ensuite directement vers la génération suivante. Le M7 arriverait d’abord en version standard, avant des variantes Pro et Max attendues plus tard, puis un M7 Ultra destiné au Mac Studio en 2028.
Apple travaillerait également sur un meilleur dissipateur thermique afin d’améliorer les performances de refroidissement lorsque la machine doit encaisser des charges plus lourdes liées à l’IA exécutée directement sur l’appareil. Cela étant, les informations disponibles à l'heure actuelle ne permettent pas de dire si cette modification concerne le modèle M5 Ultra ou le futur Mac Studio M7 Ultra.
Bloomberg évoque par ailleurs la possibilité d’un redesign avec la génération M7 Ultra. Apple aurait donc plusieurs pistes en développement, mais la seule échéance explicitement avancée pour une évolution plus profonde reste 2028. Le Mac Studio devrait d’abord évoluer par petites touches avec les puces M5 Max et M5 Ultra. Pour une mise à niveau plus ambitieuse, il faudrait donc regarder vers le modèle M7 Ultra attendu en 2028.