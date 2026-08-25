Selon les informations du journaliste, Apple pourrait en effet commercialiser une nouvelle mouture de son petit ordinateur de bureau « dès les prochains jours, potentiellement », c'est-à-dire sans attendre la Keynote de septembre (durant laquelle Apple annoncera ses nouveaux iPhone 18), ou l'habituel lancement automnal de nouveaux Mac.

Le lancement d'un nouveau Mac mini interviendrait quoi qu'il en soit près de deux ans après la commercialisation du Mac mini M4, qui profitait en fin d'année 2024 d'un tout nouveau châssis nettement plus compact… mais qui n'avait pas connu de remplaçant l'année dernière.

Apple chercherait donc à rattraper ce retard sans plus attendre avec l'arrivée d'un modèle M5 ou M6, car toujours selon Gurman, la firme aurait testé deux versions de cette nouvelle génération de Mac mini : l'une équipée de l'actuelle puce Apple M5 (déployée entre autres sur les MacBook Air et MacBook Pro), l'autre de la future puce M6, attendue cet automne.