Le plus connu des journalistes Tech de Bloomberg s'est exprimé au sujet du Mac mini. Mark Gurman suggère qu'Apple pourrait lancer une nouvelle mouture de son petit ordinateur de bureau dès les prochains jours, potentiellement.
L'Oracle des produits Apple s'est à nouveau exprimée. Après nous avoir parlé de l'arrivée prochaine d'un nouvel iMac M6 toujours plus coloré, Mark Gurman, journaliste de Bloomberg souvent bien informé quand il s'agit d'Apple, nous fait part de nouvelles informations concernant cette fois le prochain Mac mini. Et en l'occurrence, ce dernier arriverait sur le marché incessamment sous peu.
Vers un Mac mini M5 ou M6 « dès les prochains jours » ?
Selon les informations du journaliste, Apple pourrait en effet commercialiser une nouvelle mouture de son petit ordinateur de bureau « dès les prochains jours, potentiellement », c'est-à-dire sans attendre la Keynote de septembre (durant laquelle Apple annoncera ses nouveaux iPhone 18), ou l'habituel lancement automnal de nouveaux Mac.
Le lancement d'un nouveau Mac mini interviendrait quoi qu'il en soit près de deux ans après la commercialisation du Mac mini M4, qui profitait en fin d'année 2024 d'un tout nouveau châssis nettement plus compact… mais qui n'avait pas connu de remplaçant l'année dernière.
Apple chercherait donc à rattraper ce retard sans plus attendre avec l'arrivée d'un modèle M5 ou M6, car toujours selon Gurman, la firme aurait testé deux versions de cette nouvelle génération de Mac mini : l'une équipée de l'actuelle puce Apple M5 (déployée entre autres sur les MacBook Air et MacBook Pro), l'autre de la future puce M6, attendue cet automne.
La problématique de l'approvisionnement sera centrale
Reste à savoir si Apple réussira à aplanir, avec ce nouveau modèle, les soucis d'approvisionnement rencontrés depuis des mois par l'actuel Mac mini M4. Rien n'est moins sûr.
« Le Mac mini a représenté un casse-tête pour la chaîne d'approvisionnement d'Apple ces derniers mois, les livraisons aux clients nécessitant des semaines, voire des mois, avant d'aboutir. Tim Cook a indiqué que la résolution du problème prendrait du temps, et l'impact du nouveau modèle sur les délais d'attente reste incertain », commente d'ailleurs Mark Gurman à ce propos.
Notons par ailleurs qu'Apple doit aussi composer avec une contrainte supplémentaire : faire fabriquer un nombre croissant de Mac mini sur le sol américain, au sein de son usine de Houston (au Texas), pour apaiser (ou amadouer ?) l'administration Trump.
Une décision politique qui devrait concerner la prochaine mouture de l'appareil, et qui pourrait engendrer des complications d'ordre logistique : la majorité des pièces et composants du Mac mini émanant d'usines chinoises et plus largement asiatiques.
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