L’envolée des prix de la DRAM et de la NAND est pour beaucoup dans le tarif très élevé demandé par Geekom pour A9 Max cru 2026. Ce n’est toutefois pas la seule explication : AMD facture au prix fort son excellent CPU Ryzen AI 9 HX 470 et Geekom ne pouvait donc pas passer sous la barre des 1 500 euros pour sa petite machine.

Un investissement qui ne sera pas à prendre à la légère car, malgré ses atouts, le processeur d’AMD n’est pas non plus en mesure de tout faire. Il peut se montrer joueur, mais ne remplacera pas vraiment une carte graphique dédiée. De la même manière, il n’est accompagné « que » de 32 Go de RAM, soit un maximum de 16 Go alloués au GPU : difficile de faire tourner des modèles d’IA performants en si peu d’espace.

Pour autant, il ne faut pas jeter bébé avec l’eau du bain et l’A9 Max 2026 est bel et bien une bête de course. Une machine capable de se prêter à la plupart des scénarios… à condition d’avoir pris le temps de réfléchir à ce qu’on veut en faire. Clairement, ce n’est pas le mini-PC de Monsieur Tout-le-monde, mais c’est une machine qui en a dans son (petit) ventre.