Un temps épargnés par la hausse des composants, les mini-PC sont frappés à leur tour et, aujourd’hui, rares sont les machines à proposer plus de 16 Go de mémoire vive. Geekom tente pourtant le coup avec son A9 Max version 2026. Une machine qui se distingue par la puissance de son processeur, le Ryzen AI 9 HX 470. LE mini-PC à tout faire ?
- Puissance globale du Ryzen 9
- Riche connectique (2x USB4...)
- Châssis en métal, design réussi
- 32 Go de RAM, 2 To de SSD
- Alimentation compacte
- Tarif tout de même très élevé
- Pas d'USB-C sur l'avant du PC
- Antennes qui gênent l'ouverture
- Second port M.2 en 2230/2260
Un petit air de déjà-vu ?
À la manière de nombreux autres fabricants de mini-PC, Geekom n’essaie pas de réinventer la roue à chaque nouveau produit. De fait, le design de sa dernière création, l’A9 Max 2026, est pour ainsi dire identique à celui des précédents A9 et même de la plupart des machines du groupe. On se retrouve donc avec un parallélépipède sur base presque carrée d’exactement 137 sur 134 millimètres pour une épaisseur de 42 mm et un poids de 690 grammes.
L’alimentation est donnée pour 150 watts. ©Nerces pour Clubic
Des dimensions réduites qui assurent à l’A9 Max un volume d’à peine plus de 0,7 litre, sachant qu’il faut tout de même ajouter la brique d’alimentation externe. Donnée pour une puissance de 150 watts, elle mesure exactement 100 mm de long pour 65 mm de large et 24 mm d’épaisseur avec un poids d’à peu près 240 g. Comme trop souvent encore chez les fabricants chinois, elle n’est pas passée à l’USB-C et se branche via un jack d’alimentation, sur l’arrière du mini-PC.
Une fois n’est pas coutume, parlons donc connecteurs avant de décrire le design de la machine. L’A9 Max dispose donc, outre le jack d’alimentation, de deux USB Type A (1x 3.2 Gen 2, 1x 2.0), de deux HDMI 2.1 (4K@120 Hz), de deux USB Type C 4.0 avec mode DisplayPort et de deux RJ45 Ethernet 2,5 GbE. L’un dans l’autre, on peut exploiter un maximum de quatre écrans sur cette machine et profiter d’une liaison « presque 5 GbE » en agrégeant les deux ports RJ45.
Sur l’avant, les 4 USB-A sont toujours pratiques alors qu’à l’arrière, on profite de deux USB 4 pour plus de polyvalence. Bravo Geekom. ©Nerces pour Clubic
Sur l’avant de l’A9 Max, ce ne sont pas moins de quatre USB Type A qui sont proposés, qui plus est tous en 3.2 Gen pour des débits de 10 Gbps. On regrette simplement qu’aucun ne soit en Type-C, mais cette richesse est déjà remarquable. Geekom complète son offre avec un combo jack audio casque/micro et un bouton de mise sous tension avec LED de contrôle. Enfin, notons la présence d’un toujours pratique lecteur de cartes SD sur le côté de la machine.
Pour en revenir au design adopté par Geekom, il s’agit toujours d’un PC entièrement gris argent, la marque ne proposant aucun autre coloris. Cette robe, associée aux coins arrondis, n’est pas sans rappeler le dessin du Mac Mini et Geekom n’a d’ailleurs jamais caché sa source d’inspiration. Enfin, sous le PC, deux trous sont prévus pour la fixation VESA afin de placer la machine à l’arrière d’un moniteur par exemple, et quatre pieds en caoutchouc assurent son maintien tout en masquant les vis. Pratique et… Pas complètement.
Qu’est-ce qu’il a dans le ventre ?
« Pas complètement » car, comme souvent, il faut retirer ces pieds pour ouvrir le châssis et accéder aux composants du mini-PC. Heureusement, s’ils sont collés, les pieds sont également fixés par de petits ergots en plastique : on peut se dire que même après avoir été « arrachés » une dizaine de fois, ils devraient toujours rester en place. Hélas, ce n’est pas la seule difficulté que nous réserve Geekom à l’ouverture de l’A9 Max.
Nous connaissons les versions précédentes, nous ne sommes donc pas surpris, mais nous regrettons que Geekom n’ait pas amélioré le système. De fait, les quatre pieds et vis ôtés, on retire la plaque en plastique du fond de la machine… Pour révéler une seconde plaque, en métal cette fois. Il faut à nouveau jouer du tournevis pour retirer les quatre fixations et c’est là qu’il faut faire attention : sur cette plaque sont collées les antennes Wi-Fi/Bluetooth et il n’y a pas beaucoup de jeu. D’autres fabricants ont montré qu’il était possible de procéder autrement. Dommage.
L’ouverture de la machine est relativement simple… ©Nerces pour Clubic
À partir de là, on découvre les entrailles du PC. Sur le PCB, nous retrouvons deux SO-DIMM pour la mémoire en DDR5, la pile CR2032 qui sera relativement facile à remplacer et trois ports M.2, dont deux sont occupés. Au format 2230, le moins accessible est peuplé par la carte Wi-Fi. Le second, en 2280, abrite le SSD, un modèle Kingston PCIe Gen 4 de 2 To. Enfin, le troisième est disponible, mais attention, il est trop court pour un modèle 2280 : il est officiellement prévu pour un 2230, mais un 2260 doit pouvoir passer.
Comme c’est le cas sur 99 % des mini-PC, nous ne pouvons voir plus en détail la configuration de la machine : l’accès aux autres composants impliquerait un démontage complet, sans grand intérêt puisque, de toute façon, le processeur est soudé à la carte. Il s’agit, nous l’avons dit, d’un Ryzen AI 9 HX 470. Nom de code Gorgon Point, il est doté de 12 cœurs/24 threads pour sa partie CPU avec une fréquence boost de 5,2 GHz et un cache combiné de 36 Mo pour un TDP ajustable de 15 à 54 W.
RAM et SSD sont évolutifs… Enfin pas en ce moment vu les prix ! ©Nerces pour Clubic
En plus d’un NPU XDNA 2 de 55 TOPS, cette puce se distingue de la masse des CPU par sa solution graphique intégrée (iGPU). Un Radeon 890M doté de 16 cœurs graphiques à la fréquence boostée de 3,1 GHz. En architecture RDNA 3.5, cet iGPU doit permettre à la machine de très bien se comporter sur de nombreux scénarios. Le jeu vidéo est clairement un des objectifs, même s’il ne sera pas encore question de remplacer une carte graphique dédiée.
Et côté performances, ça donne quoi ?
Associer une telle puissance CPU et GPU dans un si petit volume est encore rare. Hélas, l’A9 Max doit faire avec deux contraintes : la quantité de RAM qui limite de fait la mémoire partagée au GPU (un handicap pour les tâches d’IA) et la dissipation thermique. Il ne faudrait pas que tout ce petit monde se mette à surchauffer !
CPU-Z donne des précisions sur le CPU et son iGPU Radeon 890M. ©Nerces pour Clubic
Test processeur sur Cinebench 2026
Avec sa version 2026, l’outil Cinebench est devenu un programme plus complet qui peut aussi bien évaluer la partie CPU que GPU d’un processeur. Cela dit, il y a encore quelques soucis avec certains pilotes et nous n’avons ainsi jamais pu mener à son terme le test graphique qui restait bloqué sur la mention « finish rendering… ». Tant pis.
En revanche, aucun problème pour les tests CPU qui, d’ailleurs, offrent de beaux résultats. En single-thread et en single-Core, nous aboutissons à respectivement 493 et 660 points, mais c’est surtout en multi-threads que le Ryzen 9 HX 470 fait des merveilles. À 4 609 points, il est devant la plupart des mini-PC passés au labo de Clubic. Remarquable.
Test stockage sur CrystalDiskMark
Nous l’avons déjà souligné, Geekom emploie pour le stockage un SSD Kingston PCIe Gen 4. La marque ne se moque donc pas de nous et son SSD est capable d’excellentes performances, même si ce n’est pas le meilleur de sa catégorie. Notons aussi la capacité de 2 To, plutôt rare en ces temps de crise.
Performances relevées sur CrystalDiskMark : débits et IOPS. ©Nerces pour Clubic
CrystalDiskMark annonce des débits en séquentiel de 5 912 Mo/s en lecture et 5 497 Mo/s en écriture. En aléatoire, on parle de 143 MIOPS en lecture et de 123 MIOPS en écriture. Il y a bien plus rapide, même en PCIe Gen 4, mais le Kingston fait partie d’une très honorable « seconde catégorie ». Il sera bien suffisant pour 99,9 % des usages.
Test général sur PCMark
Comme toujours, nous enchaînons avec PCMark, un outil que nous privilégions car il simule de manière intelligente des usages communs et variés que l’on peut faire de son PC : travaux de bureautique, visioconférence, retouches d’images et montages vidéo notamment.
Sur le test essentials, le Ryzen 9 HX 470 signe un excellent résultat (9 362 points), mais c’est surtout dans les deux autres catégories que la puce AMD brille. En digital content creation (11 005 points), on sent que le GPU fait des merveilles, mais c’est surtout en productivity que le processeur d’AMD met tout le monde d’accord : 14 446 points, c’est un record pour un mini-PC passé entre nos mains.
Test graphique sur 3DMark
Une solution graphique Radeon 890M que nous avions donc très envie de passer au crible de 3DMark. Là, nous utilisons comme toujours trois scènes : Fire Strike (la plus basique), Time Spy Extreme (intermédiaire) et Steel Nomad (la plus moderne/exigeante).
À gauche, Fire Strike et, à droite, le plus exigeant Time Spy Extreme. ©Nerces pour Clubic
Que l’on parle de Fire Strike ou de Time Spy Extreme, le GPU du Geekom A9 Max fait des merveilles. Bien sûr, on reste un cran en dessous d’une carte graphique dédiée, mais plus de 5 000 points sur la première scène, c’est assez remarquable.
En revanche, les 387 points sur Steel Nomad inquiètent un peu pour la prise en charge de jeux un peu lourds/modernes.
Test jeu vidéo, Forza Horizon 5/Shadow of the Tomb Raider
Vous en avez l’habitude, nous n’utilisons pas les jeux les plus exigeants pour évaluer les mini-PC. Cependant, qu’il s’agisse de Forza Horizon 5 ou de Shadow of the Tomb Raider, cela met déjà pas mal à contribution le GPU et les solutions les moins musclées n’y « survivent » pas.
Forza Horizon 5 et Shadow of the Tomb Raider réglés en 1 280 x 720 avec les détails graphiques au maximum. ©Nerces pour Clubic
Compte tenu du potentiel théorique du Radeon 890M, nous avons débuté les tests en 720p certes, mais avec les détails au maximum. Eh bien, surprise, sur Shadow of the Tomb Raider, ce n’est pas si mal avec une moyenne de 40 images par seconde. Ce n’est pas suffisant pour jouer confortablement et le résultat sur Forza Horizon 5 (18 IPS) confirme que l’iGPU n’est pas à l’aise.
Forza Horizon 5 et Shadow of the Tomb Raider réglés en 1 280 x 720 avec les détails graphiques, cette fois, au plus bas. ©Nerces pour Clubic
Nous avons donc reconduit les tests, mais avec les détails au minimum cette fois. Là, c’est tout le contraire et sur Forza Horizon 5, ça devient remarquable avec 131 IPS quand on tourne tout de même à 76 IPS de moyenne sur Shadow of the Tomb Raider. Non seulement le jeu vidéo est possible, mais aussi le Full HD, à condition d’accepter quelques concessions graphiques.
Aucun problème pour jouer à Horizon Chase Turbo ou à Tricky Towers, et ce, même avec quatre joueurs en simultané. ©Nerces pour Clubic
Logiquement, après cette première bonne impression, l’épreuve de nos jeux indépendants n’était qu’une formalité. Qu’il s’agisse de Horizon Chase Turbo, de Tricky Towers ou d’Unrailed, tout a parfaitement fonctionné, et ce, même à plusieurs joueurs en écran partagé : jamais, par exemple, la vitesse d’animation d’Horizon Chase Turbo n’a fléchi.
Et l’intelligence artificielle dans tout ça ?
De plus en plus à la mode, de plus en plus incontournable, l’intelligence artificielle est, au moins sur le papier, l’un des débouchés possibles d’une machine comme l’A9 Max. Le Ryzen AI 9 HX 470 avec ses 55 TOPS de NPU et ses 86 TOPS de « puissance globale » semble la puce « accessible » parfaite.
Pour le vérifier, nous n’avons pas fait des dizaines de tests car – nous le soupçonnions – Geekom a un peu loupé le coche : avec seulement 32 Go de mémoire vive, l’A9 Max manque vite d’oxygène pour travailler sur des modèles un tant soit peu ambitieux.
Cela se vérifie d’abord sur le test de génération de texte de la suite Procyon, imaginée par UL, les auteurs de 3DMark/PCMark. Utilisant plusieurs des modèles les plus populaires (Llama-3.1, Mitral-7B ou encore Phi-3.5), le bench ne nous retourne « que » de 313 à 478 points. Un résultat très correct, mais on se sent contraint.
Sur le second module de mesure – dédié à la génération d’images –, la limite des 32 Go est plus palpable encore. Pensez qu’en laissant 8 Go pour la RAM, cela ne fait que 24 Go de VRAM : un peu dur pour Stable Diffusion 1.5 qui retourne logiquement un score de seulement 179 points. Trop juste.
Attention, notre jugement n’est pas sans appel et l’A9 Max a clairement du potentiel dans l’IA, mais il faudra voir à faire une mise à jour pour troquer les deux barrettes de 16 Go contre des 32 Go voire des 64 Go… Et aux prix de tels composants, ça risque de piquer un peu !
Consommation, chauffe et nuisances sonores
C’est la « question à un million » que l’on se pose pour chaque mini-PC : ne risque-t-on pas le throttling ? Une question d’autant plus logique que Geekom utilise un très puissant Ryzen AI 9 HX470. Rappelons que le throttling est la réduction automatique de la fréquence d’un processeur quand celui-ci devient trop chaud. Il affecte de nombreux mini-PC et limite donc l’intérêt des puces les plus puissantes.
Récemment, la marque Altyk avec son F2-I716-N05 a clairement démontré qu’il valait parfois mieux se focaliser sur des puces à faible TDP pour garantir un fonctionnement optimal. Geekom et son Ryzen AI 9 HX470 sont donnés pour un TDP de 54 watts. La marque insiste aussi sur les qualités de sa solution thermique IceBlast 3.0 : elle est constituée d’un ventilateur « silencieux haute performance », d’un « large dissipateur en cuivre » et de deux caloducs.
Sur le principe, cela ne fonctionne pas trop mal. Le Ryzen AI 9 HX470 atteint de hautes températures en pleine charge, mais avec un maximum de 86,9 °C, nous restons en dessous des limites annoncées par AMD (100 °C) et il n’a jamais été question de throttling. De plus, sur des charges plus classiques, la température tourne autour des 75 °C. Une chauffe qui, toutefois, se transmet un peu au SSD (jusqu’à 48 °C), mais surtout à la RAM (jusqu’à 79 °C).
La mémoire vive souffre ici de l’absence de toute ventilation dans cette zone de la machine : le système IceBlast 3.0 est tout entier tourné vers le CPU. Cela dit, même sur cette partie protégée, la chauffe est importante et la ventilation peut rapidement grimper dans les tours. Il faut savoir que lors des charges les plus importantes, nous avons dépassé les 45 dB. Il s’agit pour nous du seuil pour travailler de manière à peu près sereine.
Enfin, côté consommation, il n’y a pas eu de réelle surprise. Si le Ryzen AI 9 HX 470 est donné pour un TDP de 54 W, à la prise, nous avons mesuré un maximum de 95,2 W pour l’ensemble du mini-PC. Un chiffre raccord avec la puissance de la brique externe (150 W) que l’on atteint en pointe sur les charges les plus lourdes. En règle générale, nous étions autour de 65 W sur des travaux lourds, 55 W sur du jeu vidéo et 40 W sur du « tout-venant ».
Geekom A9 Max 2026 : l’avis de Clubic
L’envolée des prix de la DRAM et de la NAND est pour beaucoup dans le tarif très élevé demandé par Geekom pour A9 Max cru 2026. Ce n’est toutefois pas la seule explication : AMD facture au prix fort son excellent CPU Ryzen AI 9 HX 470 et Geekom ne pouvait donc pas passer sous la barre des 1 500 euros pour sa petite machine.
Un investissement qui ne sera pas à prendre à la légère car, malgré ses atouts, le processeur d’AMD n’est pas non plus en mesure de tout faire. Il peut se montrer joueur, mais ne remplacera pas vraiment une carte graphique dédiée. De la même manière, il n’est accompagné « que » de 32 Go de RAM, soit un maximum de 16 Go alloués au GPU : difficile de faire tourner des modèles d’IA performants en si peu d’espace.
Pour autant, il ne faut pas jeter bébé avec l’eau du bain et l’A9 Max 2026 est bel et bien une bête de course. Une machine capable de se prêter à la plupart des scénarios… à condition d’avoir pris le temps de réfléchir à ce qu’on veut en faire. Clairement, ce n’est pas le mini-PC de Monsieur Tout-le-monde, mais c’est une machine qui en a dans son (petit) ventre.
- Puissance globale du Ryzen 9
- Riche connectique (2x USB4...)
- Châssis en métal, design réussi
- 32 Go de RAM, 2 To de SSD
- Alimentation compacte
- Tarif tout de même très élevé
- Pas d'USB-C sur l'avant du PC
- Antennes qui gênent l'ouverture
- Second port M.2 en 2230/2260
Fiche technique Geekom A9 Max (2026)
Résumé
|Processeur
|AMD Ryzen AI 9 HX 470 ou HX 370
|Taille de la mémoire
|32 Go
|Carte graphique
|AMD Radeon 890M
|Bluetooth
|Oui
|Wi-Fi
|Oui
Informations générales
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|AMD Ryzen AI 9 HX 470 ou HX 370
|Type de processeur
|XDNA 2, jusqu’à 55 TOPS
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|32 Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Fréquence Mémoire
|5,600MHz
Graphismes
|Carte graphique
|AMD Radeon 890M
Stockage
|Configuration disque
|SSD jusqu'à 4 To
|Lecteur de carte mémoire
|Carte SD
Connectique
|Connecteurs panneau avant
|4× USB 3.2 1x Prise casque 3,5 mm
|Connecteurs panneau arrière
|1× USB 3.2 1× USB 2.0 2× USB4 2× HDMI 2.1 2× RJ45 2,5 GbE
Réseau sans-fil
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|7
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|5.4
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|46.9mm
|Largeur
|135mm
|Profondeur
|132mm
|Poids
|690g
Les alternatives au Geekom A9 Max 2026 :
- Châssis et finitions remarquables
- Performances du Core Ultra 9 285HX
- 64 Go de DDR5 (ext. 256 Go)
- Conception élégante, bonnes finitions
- Ryzen 7 H 255 très performant
- iGPU Radeon 780M capable de jouer