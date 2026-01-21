Alors que nous ne comprenons toujours pas pourquoi Beelink a décidé de ne pas proposer de système de fixation VESA pour sa machine, le SER9 Max affiche un potentiel assez remarquable pour une mini-machine dont le prix ne crève pas encore le plafond malgré un renchérissement très net de la mémoire DDR5 : on peut encore la négocier à moins de 890 euros (32 Go de RAM, 1 To de SSD).

Pour ce prix, on dispose donc d’une configuration intéressante côté mémoire vive et stockage, mais surtout de la possibilité de faire évoluer tout ça dans les grandes largeurs : jusqu’à 128 Go de RAM et 2 x 8 To de SSD ! Mieux, le SER9 Max dispose surtout d’une excellente locomotive avec le Ryzen 7 H 255. Nous ne comprenons pas très bien à quel jeu joue AMD en renommant ainsi le Ryzen 7 8845HS, mais ce Ryzen 7 H 255 donne des ailes à la machine.

Performante sur toutes les tâches que nous lui avons confiées, la puce est même en mesure de faire un peu de jeu vidéo sans que la fluidité de l’animation ne s’effondre. La présence d’un (très modeste) NPU permet à AMD d’afficher « jusqu’à 16 TOPS » sur l’intelligence artificielle, mais soyons honnêtes, c’est la seule véritable faiblesse de cette puce qui a le bon goût de chauffer très modérément et de consommer plus modérément encore. Elle dynamise un SER9 Max bien sous tous rapports.