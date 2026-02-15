Afin de réduire les coûts, Geekom a décidé de distribuer son A7 Max dans une configuration plus « légère » que de coutume. Alors que la plupart des mini-PC de ce type étaient associés à 32 Go voire 64 Go de mémoire vive, il faut ici se contenter de 16 Go qui font également sauter le fonctionnement double-canal. Compte tenu de la situation actuelle – que nous espérons temporaire – sans doute s’agit-il d’un compromis judicieux.

Cela permet à Geekom de proposer son A7 Max à un prix sensiblement inférieur à celui du SER9 Max que nous testions il y a peu sans que l’impact sur les performances ne soit trop prononcé. Attention, impact il y a et la solution graphique intégrée est particulièrement handicapée par cette double limite de 16 Go / simple canal, mais 1/ ce n’est pas rédhibitoire, la machine fonctionne bien et 2/ cela pourra évoluer dans quelques semaines (mois ?).

Par ailleurs, Geekom a plutôt bien fait les choses avec la présence de nombreux ports USB en face avant, le double contrôleur réseau 2,5 GbE et les deux USB4 (40 Gbps) sur l’arrière de la machine. Seul regret alors qu’une évolution vers 32 Go sera un jour souhaitable, ce n’est pas aussi simple d’accéder aux ports SO-DIMM que sur d’autres mini-PC.