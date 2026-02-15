Le processeur Ryzen 9 7940HS est une valeur sûre de la gamme basse consommation d’AMD. C’est la raison pour laquelle Geekom a décidé de mettre à jour son A7 Max, un mini-PC qui évolue d’année en année et semble aujourd’hui solidement armé… malgré la très nette inflation qui contraint son fabricant à revoir certains éléments à la baisse.
- Design toujours aussi réussi, bien fini
- Ryzen 9 7940HS performant
- 2x USB4, 2x RJ45 2,5 GbE
- Pas moins de 4 USB en façade
- Lecteur de cartes SD
- Geekom avance une garantie de 3 ans
- iGPU handicapé par le 1x 16 Go RAM
- Pas d'USB-C en façade
- Chauffe bien présente
- Ventilation pas si discrète
Un as de la compacité, avec une belle palette d’USB
Ce n’est pas une surprise puisque la gamme A7 Max existe depuis plusieurs années déjà. Notre cobaye du jour adopte un design très classique pour un mini-PC. Il repose effectivement sur une base pratiquement carrée de 13,5 centimètres de long pour 13,2 cm de large. Son épaisseur se limite à 4,6 cm pour un modèle qui n’occupera donc qu’un très faible volume. Bien sûr, le poids est à l’avenant avec seulement 695 grammes sur la balance.
Geekom ne fait pas dans l’originalité débridée et ne propose qu’un seul coloris pour son mini-PC. Un coloris qui nous semble en mesure de convenir au plus grand nombre grâce au côté passe-partout de cette robe gris-argent. Il convient toutefois de préciser qu’il faut faire avec une brique d’alimentation externe. Donnée pour une puissance de tout de même 120 watts, elle reste compacte à 9,9 x 8,6 cm pour 2,4 cm d’épaisseur et un poids de 280 grammes.
À l'intérieur, la machine et, dessous, quelques accessoires. ©Nerces pour Clubic
Bien sûr, cette brique se branche sur l’arrière du mini-PC avec un jack DC. Un connecteur qui rejoint la jolie panoplie déployée par Geekom. En effet, on peut compter sur la présence de deux HDMI 2.0 (4K@60Hz), d’un USB-A 2.0 et d’un USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps). Citons également les deux ports RJ45 qui ont le bon goût d’être en 2,5 GbE et, clou du spectacle, deux ports USB4 Type-C capables de fournir du 40 Gbps, excusez du peu.
Deux câbles, un kit de fixation VESA et l'indispensable alimentation. ©Nerces pour Clubic
La riche connectique à l’arrière est complétée par de nombreux USB en face avant. C’est assez rare en effet, mais Geekom a disposé pas moins de quatre USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) afin de permettre le branchement simplifié de nombreux périphériques. Seul regret, aucun USB-C en façade. Enfin, la connectique se complète d’un verrouillage Kensington sur le côté droit du mini-PC et d’un sympathique, mais devenu trop rare, lecteur de cartes SD sur le côté gauche.
Très honnêtement, au regard du volume réduit de la machine (818 cm³ soit à peine plus de 0,8 litre), nous serions vraiment mal venus de critiquer la proposition de Geekom à qui on peut simplement faire remarquer qu’elle fait l’impasse sur l’OCuLink, mais les USB4 sont là pour compenser. Si, une chose tout de même, alors que certaines concurrentes glissent un trou ClearCMOS, l’A7 Max en est dépourvu. Rien de trop grave.
4x USB-A en façade et 2x USB4 sur l'arrière : impeccable. ©Nerces pour Clubic
En revanche, Geekom reste fidèle à ses habitudes et si les accessoires sont peu nombreux, l’essentiel est bien présent. En plus de l’indispensable câble d’alimentation pour relier la brique externe à une prise secteur, on dispose donc d’un câble HDMI et, plus important, du kit de fixation VESA. Si certains fabricants font une croix sur cette option, ce n’est pas le cas de Geekom et l’A7 Max pourra donc se fixer le plus simplement du monde, derrière un moniteur par exemple.
Qu’est-ce qu’il a dans le ventre ?
Pour mettre en place cette fixation VESA, il convient bien sûr de retourner l’A7 Max : c’est là que l’on peut repérer les deux trous de fixation. C’est aussi là que l’on remarque la présence des quatre patins en caoutchouc. Ils assurent la stabilité du mini-PC et servent aussi à couvrir les quatre vis maintenant les deux parties du boîtier solidaires l’une de l’autre. On aimerait que Geekom change de technique car si c’est plus élégant, cela implique « d’arracher » les patins pour ouvrir la bête (ils se remettent aisément, mais sans doute pas 150 fois).
Sous le PC, les deux vis pour la fixation VESA et les quatre patins en caoutchouc à décoller pour ouvrir la machine. ©Nerces pour Clubic
Autre reproche que l’on peut faire à Geekom : une fois la plaque inférieure retirée, il n’est pas si facile d’accéder aux composants, la faute à la présence des deux câbles d'antenne pour le sans-fil, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Certains concurrents parviennent à les glisser sur le côté et cela n’entrave alors plus l’accès : sur l’A7 Max, il faut faire attention en retirant les éléments pour ne pas détacher des antennes qui ne sont pas si simples à remettre.
L’un dans l’autre, nous arrivons tout de même à accéder aux deux emplacements SO-DIMM prévus pour accepter jusqu’à 64 Go de mémoire vive en DDR5. Dans le cas présent, un seul emplacement est occupé par une barrette de 16 Go : Geekom a choisi de faire des économies tout en laissant la possibilité aux utilisateurs d’évoluer aisément vers le 32 Go… et tant pis si cela veut dire se passer du double-canal pour le moment. Contraint par l’inflation actuelle sur la DRAM, ce choix n’est pas idiot, mais il aura un certain impact sur les performances.
En faisant attention aux antennes, on peut soulever la plaque de métal et accéder aux deux emplacements : un seul est occupé. ©Nerces pour Clubic
Même constat du côté des ports M.2. Cette fois, trois emplacements sont même disponibles. Le premier, au format 2230, est occupé par la carte Wi-Fi/BT. Le second au format M.2 2280 Key-M peut accepter un SSD NVMe ou un SATA : il est occupé par le WPBSN4M8-1TGP, un modèle NVMe de 1 To produit par une marque totalement inconnue. Enfin, le troisième port est toujours en 2280, mais Key-B (2 détrompeurs), il ne pourra donc accueillir qu’un SSD M.2 en SATA. Attention.
Regardez l'empilement de ports M.2 sur la gauche et, à droite, un zoom sur l'indispensable pile bouton pour garder les paramètres du BIOS. ©Nerces pour Clubic
Enfin, comme souvent avec les mini-PC, l’accès au cœur de la machine est compliqué : le système de refroidissement est solidement fixé pour maintenir le processeur au frais. De toute façon, le Ryzen 9 7940HS fourni par AMD est soudé à la carte mère et ne peut être remplacé. Il s’agit d’une puce plus que correcte avec ses 8 cœurs CPU Zen 4, son cache de 24 Mo et sa solution graphique Radeon 780M dotée de 12 unités de calcul RDNA 3.
Si cette puce signée AMD a de solides arguments à faire valoir en termes de puissance CPU ou GPU, elle ne peut toutefois pas en dire autant pour l’intelligence artificielle. Sans NPU à mettre réellement en avant, AMD se contente d’indiquer un « jusqu’à 10 TOPS ». Pas vraiment enthousiasmant.
Logiciel : Windows 11 Pro préinstallé… et c'est tout
Habitués que nous sommes des mini-PC en général et des modèles Geekom en particulier, nous n'avons pas été surpris de voir, au premier démarrage de la machine, Windows 11 Pro procéder à la finalisation de son installation.
Cette procédure de préinstallation rend la mise en place dans la machine très rapide… pourvu que vous ne connectiez aucun réseau en attendant que le PC boucle cette première opération. Vous aurez, ensuite, tout le temps pour réaliser les multiples mises à jour de Windows. Aucun problème à ce niveau.
En revanche, nous sommes toujours un peu déçus de ne voir aucune option logicielle chez les fabricants de mini-PC. Que Geekom ne nous encombre pas avec des Norton et autres McAfee – les habitués des vieux Packard-Bell auront la référence – tant mieux, mais qu'elle ne propose pas d'option Linux pour ne pas payer inutilement un Windows est un peu dommage.
Et côté performances, ça donne quoi ?
Pas exactement une nouvelle puce (AMD l’a lancée en début d’année 2023), le Ryzen 9 7940HS n’a pas souvent eu les honneurs des mini-PC. Est-ce qu'AMD ne serait pas en train d'écouler ses stocks et Geekom n'aurait-elle pas sauté sur l'occasion ?
CPU-Z donne quelques précisions sur l'AMD Radeon 780M. ©Nerces pour Clubic
Test processeur sur Cinebench 2024
Comme d’habitude sur les mini-PC, nous débutons notre batterie de test par un tour sur Cinebench 2024. Il sollicite lourdement le Ryzen 9 7940HS qui peut compter sur ses 8 cœurs CPU pour faire bonne mesure.
En effet, sans être renversants, les résultats, surtout en multi-thread, sont convaincants : à 845 points, l’A7 Max est proche du Beelink SER9 Max et de son récent Ryzen 7 H 255. Attention cependant, nous y reviendrons, mais la chauffe est alors importante.
Test stockage sur CrystalDiskMark
Nous l’avons souligné en préambule, Geekom a été contrainte de réduire la voilure sur certains points pour ne pas exploser son budget et le SSD ainsi proposé n’est « que » de 1 To. De plus, il ne s’agit pas d’une référence connue, CrystalDiskInfo nous retournant une obscure mention WPBSN4M8-1TGP.
Performances relevées sur CrystalDiskMark : débits et IOPS. ©Nerces pour Clubic
Qu’à cela ne tienne, nous sommes tout de même en présence d’un modèle PCIe Gen 4 et les performances relevées avec CrystalDiskMark n’ont rien de honteux. Nous avons déjà vu plus rapide (même en PCIe Gen 4), mais en séquentiel nous sommes à près de 7 000 Mo/s pour la lecture et près de 6 000 Mo/s pour l’écriture. Et, même en aléatoire, le bilan est très correct avec, notamment, 806K IOPS pour le test d’écriture.
Test général sur PCMark
PCMark constitue notre test suivant. S’il reste un outil de mesure, il a l’avantage de simuler des usages plus communs faits de travaux de bureautique, de visioconférence, de retouches d’images, voire de montage vidéo.
Un peu plus équilibré que le Ryzen 7 H 255 du SER 9 Max testé il y a peu, le Ryzen 9 7940HS permet à l’A7 Max de mieux se comporter sur PCMark. Il signe effectivement un joli score de 8 277 points en Essentials et de 12 855 points en Productivity. Seul le test Digital Content Creation met en difficulté la puce qui souffre donc côté iGPU avec 8 520 points (contre 9 380 pour le SER9 Max). L’A7 Max semble donc être plus à son aise sur les tâches productives que sur le multimédia, le jeu vidéo.
Test graphique sur 3DMark
Sur le papier, le Ryzen 9 7940HS et le Ryzen 7 H 255 sont équipés de la même solution graphique intégrée Radeon 780M. Pour autant, nous venons de voir que sur PCMark, le second l’emportait assez nettement sur la partie plus graphique du test. Cela se vérifie avec les deux scènes 3DMark que nous avons retenues, Fire Strike (la plus basique) et Time Spy Extreme (la plus lourde).
À gauche, Fire Strike et, à droite, le plus exigeant Time Spy Extreme. ©Nerces pour Clubic
Sur Fire Strike, l’écart est même très impressionnant avec un score graphique de 8 493 points pour le SER9 Max quand notre mini-PC du jour ne peut afficher que 4 782 points. Un écart qui se confirme sur la plus moderne Time Spy Extreme : on parle ici de 1 350 points de score graphique pour le SER9 Max contre 747 points seulement pour l’A7Max. Rappelons toutefois que Beelink avait équipé sa machine de 64 Go de RAM… contre 16 Go pour Geekom. Pas si mal finalement, non ?
Test jeu vidéo, Forza Horizon 5 et Shadow of the Tomb Raider
Afin de vérifier de quoi la solution graphique est capable, nous avons reconduit notre protocole jeux vidéo des mini-PC en utilisant donc Forza Horizon 5 d’un côté et Shadow of the Tomb Raider de l’autre. Il ne s’agit pas de jeux de la dernière fraîcheur, mais ils offrent déjà un défi intéressant à ce genre de petites configurations.
Forza Horizon 5, à gauche en « très bas », à droite en « extrême ». ©Nerces pour Clubic
Nous avons d’abord lancé Forza Horizon 5 en 1 280 points par 720 avec les détails graphiques sur « très bas ». En lui-même, le résultat n’est pas si mal avec 108 images par seconde (ips), mais comparé à ce que pouvaient donner le SER9 Max et son Ryzen 7 H 255 (166 ips), nous sommes loin du compte. Ce n’est logiquement pas mieux en poussant les détails au maximum : 27 ips contre 44 ips.
Shadow of the Tomb Raider, à gauche en « très bas », à droite en « très haut ». ©Nerces pour Clubic
Pour notre second essai ludique, c’est Shadow of the Tomb Raider qui est retenu et il est à nouveau question d’un écart substantiel entre les deux Ryzen. Avec les détails au minimum en 1 280 x 720 points, on parle ici de 67 ips contre 117 ips ! Détails au maximum, il n’y a évidemment pas de miracle et il est alors question de 35 ips pour l’A7 Max contre 63 ips pour le SER9 Max.
Aucun problème pour jouer à Unrailed ou Horizon Chase Turbo, même à quatre simultanément en écran partagé. ©Nerces pour Clubic
De tels résultats ne veulent évidemment pas dire que l’A7 Max de Geekom ne peut servir à faire du jeu vidéo, mais il faudra faire d’importantes concessions ou, peut-être, se lancer dans une mise à jour RAM pour passer à 32 Go voire 64 Go. Notez donc qu'en l'état, sur l’A7 Max, il sera bien plus confortable de se tourner vers de petites productions moins gourmandes comme nos classiques Horizon Chase Turbo et Unrailed, lesquels tournent sans broncher.
Chauffe et nuisances sonores
Comme à chaque lancement de mini-PC se pose, avec l’arrivée de l’A7 Max, la question de la dissipation thermique. Avec un volume de moins de 0,9 litre, Geekom n’a pas beaucoup d’espace pour la solution de refroidissement et fait logiquement craindre que la machine se transforme en vrai petit four dès lors qu’elle est sollicitée.
Geekom se félicite bien sûr de la solution qu’elle a mise en place avec d’un côté un « flux d’air optimisé » et, de l’autre, l’utilisation d’un « double caloduc en cuivre ». Son système global, baptisé Ice Blast 2.0, est présenté comme « puissant, silencieux, connecté ». La partie connectée, nous la cherchons toujours, mais nous avons plutôt été satisfaits de l’équilibre entre puissance de refroidissement et nuisances sonores.
Attention, il est hors de question de qualifier l’A7 Max de silencieux. Relativement discret pourquoi pas, mais la ventilation se fait entendre et plus encore si vous passez par des scénarios aussi exigeants que notre stress test sur Cinebench 2024. Dans de tels cas, sans qu’il soit question de throttling, nous avons frôlé les 90°C avec un maximum d’exactement 89,9°C. Notez que c’est nettement plus chaud que sur le SER9 Max signé Beelink (81,1°C), dans des conditions similaires.
Plus gênant, ces résultats s’obtiennent sans de réels gains côté nuisances sonores. L’A7 Max n’est pas un mini-PC très bruyant, mais il n’est pas non plus silencieux et se montre d’ailleurs un peu moins discret que le SER9 Max : 37,6 dB chez Geekom contre 37,1 dB pour Beelink. Dans un cas comme dans l’autre, le ventilateur de type blower sait donc se manifester et nous estimons que cela compromet son positionnement dans un salon par exemple.
Enfin, impossible de terminer ce test sans évoquer la consommation. Là encore, la comparaison avec le SER9 Max ne tourne pas à l’avantage de Geekom. Si les deux mini-PC sont dotés d’une brique de 120 watts, elle est bien plus sollicitée avec l’A7 Max qui affiche un maximum de 84,5 watts sur notre stress test Cinebench 2024 quand le SER9 Max se contentait de 75,3 watts. Bien sûr, il s’agit d’un maximum qui accentue les écarts : sur une vidéo YouTube 4K par exemple, les deux machines sont autour de 30 watts.
Geekom A7 Max R9 7940HS, l’avis de Clubic
Afin de réduire les coûts, Geekom a décidé de distribuer son A7 Max dans une configuration plus « légère » que de coutume. Alors que la plupart des mini-PC de ce type étaient associés à 32 Go voire 64 Go de mémoire vive, il faut ici se contenter de 16 Go qui font également sauter le fonctionnement double-canal. Compte tenu de la situation actuelle – que nous espérons temporaire – sans doute s’agit-il d’un compromis judicieux.
Cela permet à Geekom de proposer son A7 Max à un prix sensiblement inférieur à celui du SER9 Max que nous testions il y a peu sans que l’impact sur les performances ne soit trop prononcé. Attention, impact il y a et la solution graphique intégrée est particulièrement handicapée par cette double limite de 16 Go / simple canal, mais 1/ ce n’est pas rédhibitoire, la machine fonctionne bien et 2/ cela pourra évoluer dans quelques semaines (mois ?).
Par ailleurs, Geekom a plutôt bien fait les choses avec la présence de nombreux ports USB en face avant, le double contrôleur réseau 2,5 GbE et les deux USB4 (40 Gbps) sur l’arrière de la machine. Seul regret alors qu’une évolution vers 32 Go sera un jour souhaitable, ce n’est pas aussi simple d’accéder aux ports SO-DIMM que sur d’autres mini-PC.
- Design toujours aussi réussi, bien fini
- Ryzen 9 7940HS performant
- 2x USB4, 2x RJ45 2,5 GbE
- Pas moins de 4 USB en façade
- Lecteur de cartes SD
- Geekom avance une garantie de 3 ans
- iGPU handicapé par le 1x 16 Go RAM
- Pas d'USB-C en façade
- Chauffe bien présente
- Ventilation pas si discrète
Fiche technique Geekom A7 Max R9 7940HS
|Processeur
|AMD Ryzen 9 7940HS
|Taille de la mémoire
|16 Go
|Carte graphique
|AMD Radeon 780M Graphics
|Bluetooth
|Oui
|Wi-Fi
|Oui
|Système d'exploitation
|Windows 11
|Processeur
|AMD Ryzen 9 7940HS
|Fréquence du processeur
|5.2GHz
|Taille de la mémoire
|16 Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Fréquence Mémoire
|5,600MHz
|Carte graphique
|AMD Radeon 780M Graphics
|Configuration disque
|SSD 1 To
|Lecteur de carte mémoire
|Carte SD
|Connecteurs panneau avant
|4x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 1x jack audio 3,5 mm
|Connecteurs panneau arrière
|1x USB-A 2.0 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 2x USB-C 4.0 (40 Gbps) 2x HDMI 2.0 (4K@60Hz) 2x RJ45 2,5 GbE 1x jack DC
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.2
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Hauteur
|45.9mm
|Largeur
|135mm
|Profondeur
|132mm
|Poids
|695g
Les alternatives au mini-PC Geekom A7 Max :
- Conception élégante, bonnes finitions
- Ryzen 7 H 255 très performant
- iGPU Radeon 780M capable de jouer
- Compacité et sobriété du design
- Très bon niveau de puissance
- USB4 et réseau Ethernet 2.5 GbE