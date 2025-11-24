Le NiPoGi AM21-8745 n’est pas le mini-PC le plus spectaculaire au premier regard. Son design est discret, presque modeste. Mais à l’intérieur, c’est une démonstration de cohérence.

Il embarque un Ryzen 7 8745HS, un CPU moderne accompagné d’un iGPU Radeon 780M très solide. Un duo qui lui permet un usage extrêmement polyvalent : bureautique, multimédia, création légère… et même du jeu en 1080p avec des réglages équilibrés.

Le refroidissement, souvent le point faible des mini-PC, est ici particulièrement bien géré. Les températures restent contenues, le bruit maîtrisé et les performances stables, même sur la durée.