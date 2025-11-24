En 2025, le marché du mini-PC s’est transformé. Plus puissants, mieux refroidis, certains modèles rivalisent désormais avec des tours compactes tout en tenant dans la paume de la main. Parmi les nombreuses machines testées par la rédaction cette année, un modèle s’est imposé par sa maîtrise et sa polyvalence.
Longtemps considérés comme de simples PC bureautiques, les mini-PC de 2025 ont franchi un cap. Ils offrent désormais des processeurs bien mieux exploités, des solutions de refroidissement enfin crédibles, des iGPU suffisamment solides pour jouer en 1080p et une connectique parfois supérieure à celle des ordinateurs portables trois fois plus chers.
Le résultat, c’est un segment devenu pertinent pour le quotidien, la création légère, le multimédia… voire le jeu occasionnel.
Grâce aux 8 cœurs CPU, à sa solution graphique intégrée AMD Radeon 780M Graphics et à ses 32 Go de mémoire vive, la machine est à l’aise dans la plupart des situations et montre une polyvalence assez bluffante.
Nerces, expert mini-PC
NiPoGi AM21-8745 : le mini-PC qui allie performances CPU et GPU à petit prix
Le NiPoGi AM21-8745 n’est pas le mini-PC le plus spectaculaire au premier regard. Son design est discret, presque modeste. Mais à l’intérieur, c’est une démonstration de cohérence.
Il embarque un Ryzen 7 8745HS, un CPU moderne accompagné d’un iGPU Radeon 780M très solide. Un duo qui lui permet un usage extrêmement polyvalent : bureautique, multimédia, création légère… et même du jeu en 1080p avec des réglages équilibrés.
Le refroidissement, souvent le point faible des mini-PC, est ici particulièrement bien géré. Les températures restent contenues, le bruit maîtrisé et les performances stables, même sur la durée.
🛡️En 2025, la question ne se pose plus : vous devez vous protéger des arnaques en ligne ! Rejoignez les millions d'utilisateurs d'Avast et renforcez votre défense contre les cybermenaces d'aujourd'hui. Téléchargez dès maintenant Avast Antivirus Gratuit, obtenez des conseils à l'aide de notre nouvel Assistant IA et déjouez les arnaques en ligne.
(offre partenaire)
La force du NiPoGi ne tient pas uniquement à ses performances. C’est l’ensemble qui convainc : deux slots SO-DIMM faciles d’accès, un SSD NVMe rapide, du Wi-Fi 6, une connectique généreuse (USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet 2,5 GbE), et un châssis compact mais bien ventilé.
À l’usage, on a affaire à un mini-PC simple, rapide et étonnamment agréable. L’iGPU permet même de jouer de manière crédible à des titres récents — un exploit dans ce format et à ce tarif.
Les points forts du NiPoGi AM21-8745 :
- Compacité et sobriété du design
- Très bon niveau de puissance
- USB4 et réseau Ethernet 2.5 GbE
- 2x HDMI, WiFi et Bluetooth
- Une certaine évolutivité (RAM, SSD)
Le NiPoGi AM21-8745 n’est pas le mini-PC le plus luxueux ni le plus impressionnant sur le papier. Mais il incarne parfaitement ce que doit être un mini-PC moderne : compact, bien refroidi, polyvalent, silencieux, et capable d’en faire bien plus que prévu.
Une machine maîtrisée, cohérente, et surtout parfaitement adaptée aux besoins de 2025, ce qui lui vaut le Clubic Award du meilleur mini-PC.
La note finale et le test complet du NiPoGi AM21-8745
Les autres mini-PC qui ont marqué 2025
- Compact avec alimentation intégrée
- RAM et stockage accessibles
- Connectique variée et riche
- Chauffe limitée, faible consommation
- Windows 11 Pro préinstallé
- Peu d'évolution sur l'EQ13
- Puissance graphique en retrait
- DDR4, SSD SATA : dommage
- Pas d'USB4, de lecteur SD
- Compacité assez remarquable !
- Tarif très raisonnable
- Bon comportement général
- 2x HDMI, WiFi et Bluetooth
- Design sympa, PC discret
- Peu de réserve de puissance
- Évolutivité presque inexistante
- Tendance à la chauffe
- Pas de connecteur USB-C
- Design réussi : compact et élégant
- Tarif très raisonnable
- Comportement général agréable
- 2x HDMI, WiFi et Bluetooth
- Une certaine évolutivité (RAM, SSD)
- Puissance graphique en net retrait
- Seulement 8 Go de RAM
- Pas de connecteur USB-C
- La puce M4 Max, ses performances, son insolente maîtrise énergétique
- Un Mac redoutable dans tous les usages de création
- Connectiques nombreuses, SSD rapide
- Ventilateurs inaudibles, chauffe introuvable
- Où est le Wi-Fi 7 ?
- Bouton de démarrage mal placé
- Évolutivité globalement limitée