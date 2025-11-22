Le PC portable gamer a longtemps été synonyme de compromis. Bruyant, massif, énergivore… Et pourtant, en 2025, le segment a pris une autre direction, celle de la maîtrise. Les machines se sont affinées, apaisées, professionnalisées. Dans ce contexte où chaque constructeur semble avoir trouvé son équilibre, un modèle s’est imposé comme une évidence.
On le constate depuis un an : les portables gamer ne cherchent plus à impressionner par la démesure. Ils cherchent à convaincre par la cohérence. Format plus compact, gestion thermique mieux pensée, performances plus stables… Et, surtout, une montée en puissance des écrans OLED avec des taux de rafraichissement très élevés, désormais presque incontournables sur le haut et milieu de gamme.
Les GPU RTX 50 mobiles ont également joué leur rôle : plus efficaces, moins de chauffe, plus faciles à intégrer dans des machines fines. Résultat : le fossé entre portable et desktop n’a jamais été aussi mince.
Surpuissant, bien refroidi, doté d’un bel écran OLED et d’un design réussi, l’appareil ne souffre jamais de la comparaison face aux derniers fleurons de la concurrence.
Nathan Le Gohlisse, expert PC portables
HP revoit son offre et en fait un max pour les joueurs
Le HP Omen Max 16 ne cherche pas le spectaculaire. Et c’est précisément ce qui fait sa force. Là où beaucoup de machines de jeu cèdent encore à la tentation du « toujours plus », HP opte pour une approche mesurée : un châssis sobre et rigoureux, un refroidissement parmi les plus efficaces de sa catégorie, et un niveau sonore étonnamment contenu.
Même en pleine charge, la machine reste étonnamment calme. Le système de ventilation, entièrement revu, offre une constance rare, que ce soit sur de longues sessions de jeu ou lors de tâches plus lourdes.
Et puis il y a l’écran. La dalle OLED 240 Hz donne immédiatement le ton : contraste profond, couleurs maîtrisées, temps de réponse impeccable… Une vitrine idéale pour les jeux rapides, mais aussi un confort appréciable pour un usage polyvalent.
À l’usage, l’Omen Max 16 donne cette impression précieuse de machine qui sait ce qu’elle fait — et qui le fait bien.
L'autre grand point fort de cette machine, c’est son positionnement tarifaire. À performances équivalentes, nombre de concurrents affichent des prix plus élevés, parfois nettement. HP a trouvé la bonne formule : proposer une machine puissante et parfaitement maîtrisée, sans faire grimper la facture.
C’est un portable gamer qui ne s’excuse pas de coûter moins cher : il le justifie pleinement par son intelligence de conception.
Les points forts du HP Omen Max 16 :
- Niveau de performances évidemment (très) généreux
- Système de dissipation efficace (et armé contre la poussière)
- La beauté de l’OLED…
- Assez bonne évolutivité, accès aux composants aisé
Le HP Omen Max 16 n’est pas le portable le plus flamboyant, ni le plus audacieux. Mais il est, de loin, le plus mature. C’est un portable gamer comme on en voit peu : calme, cohérent, puissant et parfaitement équilibré.
En 2025, c’est exactement ce qu’on attendait d’un PC de jeu moderne. Une attente qu’il dépasse tranquillement, et qui lui vaut une victoire sans contestation aux Clubic Awards 2025.
La note finale et le test complet du HP Omen Max 16
Les autres PC portables gamer qui ont marqué 2025
- La RTX 5070 puissante et plus sobre en énergie (malgré des problèmes de jeunesse)
- Rapport équipement / prix avantageux
- Qualité de construction au point
- Bon clavier, avec pavé numérique
- Les décibels à plein régime
- Pas l’écran le plus lumineux qu’on ait vu
- Identification biométrique oubliée
- 512 Go de stockage seulement !
- Châssis bien construit, plutôt fin et discret
- Système de dissipation efficace
- Configuration très à l’aise en Full HD+
- Bon potentiel d’évolutivité, autonomie honnête (5 à 6 heures)
- L’écran bien contrasté, qui pèche malheureusement sur les couleurs et la luminosité
- Cadre d’écran trop souple
- Clavier perfectible
- Une bien belle vitrine pour le Ryzen AI MAX+ 395
- Performances graphiques (hors ray-tracing)
- Asus aux petits soins sur la conception
- Connectiques variées, clavier détachable agréable
- Format un peu balourd, avec un (gros) chargeur à transporter
- Écran IPS « seulement » à plus de 2000 euros, angles de vision réduits
- Haut-parleurs médiocres, port microSD pas très utile
- Autonomie limitée (moins de 2 heures en jeu)
- Une RTX 5090 surpuissante dans un châssis hyper fin
- Design revu et corrigé
- Le Blade 16 a (enfin !) un excellent clavier
- L’écran OLED, son contraste et ses couleurs
- Chauffe marquée en jeu
- Performances du processeur en retrait, pas de SSD PCIe Gen 5
- Trackpad encore un peu dur, haut-parleurs passables
- La mémoire vive désormais soudée (mais plus rapide)