Le HP Omen Max 16 ne cherche pas le spectaculaire. Et c’est précisément ce qui fait sa force. Là où beaucoup de machines de jeu cèdent encore à la tentation du « toujours plus », HP opte pour une approche mesurée : un châssis sobre et rigoureux, un refroidissement parmi les plus efficaces de sa catégorie, et un niveau sonore étonnamment contenu.

Même en pleine charge, la machine reste étonnamment calme. Le système de ventilation, entièrement revu, offre une constance rare, que ce soit sur de longues sessions de jeu ou lors de tâches plus lourdes.

Et puis il y a l’écran. La dalle OLED 240 Hz donne immédiatement le ton : contraste profond, couleurs maîtrisées, temps de réponse impeccable… Une vitrine idéale pour les jeux rapides, mais aussi un confort appréciable pour un usage polyvalent.

À l’usage, l’Omen Max 16 donne cette impression précieuse de machine qui sait ce qu’elle fait — et qui le fait bien.