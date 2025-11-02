Sur le papier, le mini-PC tout juste annoncé par la firme GTBox ne sort pas réellement de l'ordinaire. Ce qui ne veut cependant pas dire que c'est le mauvais bougre. Au contraire, il ne semble pas oublier grand-chose.

C'est ainsi que malgré les dimensions très réduites de sa machine – nous allons bien vite y revenir – GTBox intègre un processeur AMD Ryzen 7 8745HS doté de 8 cœurs Zen 4 et capable d'une fréquence maximale de 4,9 GHz. Il dispose d'une solution graphique Radeon 780M avec 12 unités de calcul RDNA 3 à 2,6 GHz de fréquence maximale.