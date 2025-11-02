La société GTBox a imaginé un mini-PC véritable couteau-suisse des habitués de la visio-conférence, mais la question des bruits parasites se pose.
Les mini-PC à base de processeur AMD Ryzen 7 8745HS, nous connaissons. En revanche, les mini-PC qui font également office d'enceinte et de kit audio pour de la visio-conférence, voilà qui est plus rare.
Des caractéristiques techniques intéressantes
Sur le papier, le mini-PC tout juste annoncé par la firme GTBox ne sort pas réellement de l'ordinaire. Ce qui ne veut cependant pas dire que c'est le mauvais bougre. Au contraire, il ne semble pas oublier grand-chose.
C'est ainsi que malgré les dimensions très réduites de sa machine – nous allons bien vite y revenir – GTBox intègre un processeur AMD Ryzen 7 8745HS doté de 8 cœurs Zen 4 et capable d'une fréquence maximale de 4,9 GHz. Il dispose d'une solution graphique Radeon 780M avec 12 unités de calcul RDNA 3 à 2,6 GHz de fréquence maximale.
Un couple épaulé par 32 Go de mémoire vive en DDR5 et un SSD NVMe d'une capacité de 1 To. Quelques détails nous manquent à propos de ce dernier – en particulier son format – mais il semble en mesure de délivrer de très correctes performances. D'ailleurs, la machine ne semble rien oublier sur le strict plan des caractéristiques puisque la connectique se montre riche.
En effet, GTBox met en avant la présence d'un port USB4 – un seul toutefois – qui autorise un débit de 40 Gbps, mais il y a bien d'autres connecteurs. Trois USB-A en 3.2 Gen 1 sont également de la partie ainsi qu'un HDMI 2.1 et un DisplayPort 2.0 pour gérer l'affichage. Un jack audio, un jack d'alimentation et, surtout, un RJ45 en 2,5 GbE complètent le tableau.
Le couteau-suisse de la visio-conférence ?
Au-delà de ces caractéristiques intéressantes, mais somme toute classique, GTBox met en avant certaines capacités bien plus surprenantes pour un mini-PC et, en particulier, la présence de hauts-parleurs.
GTBox souligne ainsi que le GTBox T1 – c'est le nom de la machine – est doté de deux speakers afin de lui donner la possibilité de diffuser le son en stéréo. Plutôt avare d'informations à leur propos, la firme précise toutefois qu'ils sont capables d'une puissance de 2x 5 watts. Autant dire qu'il ne sera pas question d'organiser de grandes soirées, mais pour un usage plus classique… pourquoi pas.
Il est à peu près certain que l'usager audiophile ne sera pas satisfait par de tels hauts-parleurs, mais GTBox met en avant un autre usage : la visio-conférence. À ce niveau, nous manquons d'informations à propos d'un éventuel microphone et, surtout, se pose la question de la suppression des bruits ambiants. Se pose aussi la question de bruit de ventilation de la machine.
Des questions auxquelles GTBox n'apporte pas la moindre réponse et qu'il faudra donc attendre de pouvoir vérifier par nous-mêmes. Notons enfin que, proposé à 549 dollars, le GTBox T1 n'est pas le moins du monde évolutif, la firme spécifiant clairement qu'il ne faut pas ouvrir la machine qui ne peut être réassemblée une fois qu'elle aura été démontée. Nous voilà prévenus.