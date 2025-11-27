Sur Clubic, nous ne comptons plus les références de mini-PC à base de la star des processeurs AMD pour solution compacte, le fameux Ryzen AI MAX+ 395 avec ses 16 cœurs CPU Zen 5 et ses 40 cœurs GPU RDNA 3.5.

Pour n'en citer que deux, nous avons par exemple évoquer les cas de l'EVO-X2 de GMKtec, aussi compact que possible ou du MS-S1 MAX signé Minisforum qui se montre autrement plus encombrant, mais intègre l'alimentation et semble se prémunir de toute surchauffe grâce à une solution de refroidissement musclée comme rarement sur un mini-PC.

Peu connu sous nos latitudes, le fabricant AOOSTAR semble décidé à emprunter une voie radicalement différente qui, d'ailleurs, a passablement changé entre les premières annonces de la machine et le design qui nous est aujourd'hui présenté en photo… mais toujours pas montré en « chair et en os ».