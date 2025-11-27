Tous les fabricants de mini-PC y vont de leur propre design pour intéger le puissant AMD Ryzen MAX+ 395, mais seul AOOSTAR fait dans la finesse.
La conception d'un mini-PC n'est jamais chose aisée et c'est sans doute la raison pour laquelle de nombreuses entreprises chinoises reposes sur des designs que l'on qualifier de « similaires » pour verser dans l'euphémisme. Pour sa machine à base du plus puissant des APU AMD, AOOSTAR a décidé de se démarquer.
Encore un Ryzen AI MAX+ 395 hors de prix ?
Sur Clubic, nous ne comptons plus les références de mini-PC à base de la star des processeurs AMD pour solution compacte, le fameux Ryzen AI MAX+ 395 avec ses 16 cœurs CPU Zen 5 et ses 40 cœurs GPU RDNA 3.5.
Pour n'en citer que deux, nous avons par exemple évoquer les cas de l'EVO-X2 de GMKtec, aussi compact que possible ou du MS-S1 MAX signé Minisforum qui se montre autrement plus encombrant, mais intègre l'alimentation et semble se prémunir de toute surchauffe grâce à une solution de refroidissement musclée comme rarement sur un mini-PC.
Peu connu sous nos latitudes, le fabricant AOOSTAR semble décidé à emprunter une voie radicalement différente qui, d'ailleurs, a passablement changé entre les premières annonces de la machine et le design qui nous est aujourd'hui présenté en photo… mais toujours pas montré en « chair et en os ».
Un boîtier d'une finesse assez remarquable
AOOSTAR aurait-elle noté quelques problèmes techniques sur son précédent design ou des études auprès des potentiels clients ont-elles montré un certain manque de « sex-appeal » ? Reste que la nouvelle solution diffère nettement.
La philosophie reste la même et alors que la plupart des fabricants adoptent un style compact avec base carrée, AOOSTAR se tourne plutôt vers un châssis très allongé et remarquablement fin. Nous n'avons pas le détail des mensurations de la bête, mais la présence d'un port USB-C en façade permet de se faire une idée de la finesse du produit.
AOOSTAR évoque une machine dont la sortie est « prévue pour bientôt », mais n'entre pas dans les détails se contentant d'indiquer, comme ses concurrentes, que la machine sera dotée de 128 Go de mémoire vive… malgré l'augmentation à peine croyable des tarifs. AOOSTAR évoque aussi la présence de deux ports USB 4.0 et… bien c'est tout !
Les questions du prix de la machine et de la réelle date de disponibilité se posent évidemment, mais on se demande aussi comment AOOSTAR va refroidir un APU qui s'annonce plutôt musclé avec un boîtier aussi fin ?