Bien installée dans le paysage du mini-PC, Minisforum ne se contente plus de petites machines sages. La marque s'attaque désormais à des configurations bien plus ambitieuses, capables de mettre en valeur son savoir-faire, de nourrir les appétits de l’IA… et de vider les comptes en banque. Le MS-02 Ultra entre clairement dans cette catégorie : un petit monstre, au tarif tout sauf raisonnable. Précisons tout de suite qu'il n’est pas livré avec une GeForce RTX. Mais la tentation était trop belle de voir ce qu'une telle carte pouvait donner dans un châssis pareil.
- Châssis et finitions remarquables
- Performances du Core Ultra 9 285HX
- 64 Go de DDR5 (ext. 256 Go)
- 3x PCIe, 4x M.2, 2x USB4, 2x 25 GbE !
- Alimentation 350 W intégrée
- Accessibilité des composants
- Possibilité d'une CG PCIe x16
- Tarif très élevé de la configuration
- Nuisances sonores importantes
- Limité à des cartes PCIe low profile
24 cœurs CPU dans un volume de moins de 5 litres
Au premier coup d’œil posé sur le MS-02 Ultra, difficile de ne pas être emballé par son design. Certes, la machine est plus encombrante que nombre de mini-PC passés entre nos mains, mais sa conception respire le travail bien fait et son format « super-mini-tour » lui donne un côté plus sérieux que les mini-PC traditionnels : alors, c’est vrai, ça fait un peu jugement au faciès, mais le fait est que la première impression laissée par le MS-02 Ultra est excellente.
Sur la boîte, les principales caractéristiques du PC sont présentées. ©Nerces pour Clubic
La bête se présente donc dans un format « tour » d’exactement 22 centimètres de haut pour 21,6 cm de profondeur et une épaisseur de 9,7 cm. De fait, nous obtenons un volume d’à peine plus de 4,6 litres… étrangement plus faible que ce qu’avance Minisforum (4,8l), mais on ne va pas s’en plaindre ! Il est à noter que, contrairement à de nombreux mini-PC, il n’est pas question d’ajouter à ce volume celui d’une alimentation externe : elle est intégrée à la machine. Pratique.
Gros plan sur la partie la plus originale du PC : les deux ports 25 GbE ! ©Nerces pour Clubic
Uniformément noir, le MS-02 Ultra est très sobre dans sa livrée avec simplement des grilles aménagées sur les différentes faces de la machine : certaines serviront pour l’entrée d’air quand d’autres sont dédiées à l’expulsion. Notons tout de même une originalité : la présence de patins en caoutchouc sur deux faces, la paroi de gauche et le dessous de la machine. L’idée est toute simple : permettre de positionner le PC à la verticale ou à l’horizontale. Bien vu.
Il convient par ailleurs d’évoquer un point fort surprenant quand on se saisit pour la première fois du MS-02 Ultra : il est bigrement dense ! On ne peut pas parler d’une machine à proprement parler lourde, mais le fait est que nous sommes très largement au-dessus des standards du mini-PC : nous avons mesuré la bête à environ 3,45 kg dans la configuration qui nous a été envoyée (1x SSD, carte réseau 25 GbE, pas de carte graphique dédiée). Un beau bébé !
Un bébé qui, vous l’aurez compris, fait la part belle au réseau. Oui, il est question de proposer la bagatelle de quatre connecteurs à l’arrière du boîtier : 2x 10 GbE en RJ45 et 2x 25 GbE en SFP+. À cela, on ajoute un HDMI 2.1 dit « FRL » pour signifier qu’il atteint une bande passante de 48 Gbps, un USB4 (40 Gbps) et trois USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps), alors qu’une prise d’alimentation secteur et une fente de verrouillage Kensington complètent la panoplie.
Sur l’avant de la machine, les choses paraissent de fait frugales. On dispose malgré tout de trois USB répartis en un USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) et, excusez du peu, deux USB4 (40 Gbps) capables de gérer, comme celui de l’arrière, le DisplayPort 2.0 et le Power Delivery 15 watts ! Enfin, un petit combo jack audio 3,5 mm est de la partie, ainsi qu’un bouton de mise sous tension avec LED de contrôle intégrée. Allez, pour la forme, critiquons l’absence de fente ClearCMOS.
Qu’est-ce qu’il a dans le ventre ?
Avant d’entrer dans le détail des composants intégrés par Minisforum, il convient de revenir sur la simplicité d’ouverture et d’accès compte tenu des exigences d’une telle configuration. Deux vis moletées sont placées aux extrémités de la machine et il suffit de les retirer pour que la configuration vienne très simplement en faisant coulisser un tiroir. Franchement, la conception est une merveille et on peut sans peine découvrir les composants essentiels.
À l'intérieur, la machine et, dessous, quelques accessoires. ©Nerces pour Clubic
Tout d'abord, retournons le châssis pour découvrir les extensions autorisées par Minisforum sur le MS-02 Ultra. Alors que notre configuration est dotée de 64 Go de DDR5-4800, il est possible de lui ajouter deux autres barrettes SO-DIMM pour un total de 128 Go, voire de tout remplacer pour atteindre les 256 Go de mémoire vive ! À proximité, un port M.2 est occupé par la carte Wi-Fi 7 et un autre, au format 2280, accueille déjà un SSD, un Kingston PCIe Gen 4 d’une capacité de 1 To.
Il est à noter qu’un troisième M.2, toujours 2280, est libre sur ce recto du PCB. Retournons la bête pour découvrir quatre zones. La première est occupée par l’alimentation, un bloc de 350 watts, mais à propos duquel nous ne connaissons aucun autre détail. La seconde zone est liée au premier port PCIe : sur notre modèle, il est occupé par une carte réseau dotée de 2 ports 25 GbE SFP+ qui ajoute, parce que pourquoi pas, deux ports M.2 pour SSD NVMe PCIe Gen 4.
À l'intérieur, la machine et, dessous, quelques accessoires. ©Nerces pour Clubic
Sur la troisième zone, on trouve le système de refroidissement et quel système ! Il se compose d’un canal traversant le boîtier avec six caloducs et deux ventilateurs pour une dissipation de 140 watts. Un refroidisseur qui se charge de maintenir au frais le CPU, mais également les deux SO-DIMM principaux, ceux qui sont occupés par les 64 Go de DDR5-4800 déjà évoqués.
Venons-en au processeur, un modèle signé Intel de génération Arrow Lake, le Core Ultra 9 285HX. Il garde les 24 cœurs du Core Ultra 9 285K testé il y a déjà quelques mois, mais doit abaisser les fréquences de base : 2,1 GHz pour les E-cores (contre 3,2 GHz) et 2,8 GHz pour les P-cores (vs 3,7 GHz). En revanche, le turbo est le même sur les deux puces : 4,6 GHz sur les E-cores et 5,5 GHz sur les P-cores, il y a juste un écart sur le turbo max à 5,5 GHz contre 5,7 GHz.
Le cache reste identique, ainsi que les caractéristiques de l’Intel Graphics et ses 4 cœurs Xe, alors que le PBP baisse logiquement sur le 285HX, puce mobile oblige : on parle ici de 55 watts contre 125W sur le Core Ultra 9 285K. Enfin, la quatrième et dernière zone est peut-être la plus intéressante, surtout si on se réfère aux habitudes des mini-PC. Nous avons déjà évoqué la présence d’un port PCIe et bien cette zone en contient deux de plus.
À l'intérieur, la machine et, dessous, quelques accessoires. ©Nerces pour Clubic
Oui, sur une machine d’à peine 4,6 litres de volume, on profite bien de trois ports PCIe ! Le plus intéressant est d'ailleurs sur cette quatrième zone car les deux ports étant côte à côte, on peut envisager des configurations très variées. Pour notre part, nous avons plutôt profité qu’un des deux soit câblé en PCIe x16 afin de lui associer une carte graphique double-slot. Attention, l’épaisseur du PC étant ce qu’elle est, les cartes doivent être demi-hauteur, ou low-profile.
À l'intérieur, la machine et, dessous, quelques accessoires. ©Nerces pour Clubic
Compte tenu du faible nombre de modèles disponibles et de l’absence totale de carte un tant soit peu moderne chez AMD, nous avons opté pour une NVIDIA, en l’occurrence, une GeForce RTX 5060 signée Gigabyte. Elle dispose de trois petits ventilateurs pour assurer son refroidissement et Minisforum a plutôt bien pensé le truc : les ventilateurs sont tournés vers le haut du boîtier sans que leur flux d’air ne vienne perturber celui du CPU.
Logiciel : Windows 11 Pro préinstallé… et c'est tout
De manière un peu étonnante compte tenu de l'orientation professionnelle d'une machine comme le MS-02 Ultra, Minisforum a opté pour un « service minimum » côté logiciel. Un service composé du seul Windows 11.
Il s'agit bien sûr d'une édition Pro du système d'exploitation de Microsoft et l'OS est préinstallé sur le SSD Kingston. Au premier démarrage, il suffira de passer quelques écrans pour valider les dernières étapes de l'installation avant d'être en mesure de profiter du PC. Notez que, sans surprise, de nombreuses mises à jour seront encore à faire. Minisforum ne peut pas faire de miracle.
Et côté performances, ça donne quoi ?
Minisforum n’a pas encore opté pour des puces Panther Lake sur ses solutions et le Core Ultra 9 285HX est donc ce que la firme pouvait trouver de plus moderne. Il affiche des caractéristiques de très haut niveau… en dehors toutefois de son NPU donné pour seulement 13 TOPS, pas avec ça que l’on va révolutionner l’IA, mais le GPU GB206-250 de la GeForce viendra peut-être à son secours.
CPU-Z donne des précisions sur l'Intel Graphics, un iGPU faiblard. ©Nerces pour Clubic
Test processeur sur Cinebench 2026
Faisons évoluer les choses et attaquons d’emblée par la dernière version de notre test CPU, Cinebench 2026. Là, nous parlons de 516 points en singlethread, 6 781 points en multithread et de 47 801 points GPU.
Bien sûr, sur ce dernier chiffre, il ne s’agit pas du score de l’iGPU du processeur Intel, mais bien du résultat de la GeForce RTX 5060 : comme quoi, malgré les progrès des iGPU, les cartes graphiques dédiées représentent un boost monumental… quand on peut en glisser une !
Prenons ici le temps pour une remarque d’importance : le fait d’ajouter une carte graphique dédiée pousse le MS-02 Ultra à revoir à la baisse l’enveloppe thermique du CPU Intel : il ne semble alors plus pouvoir aller au-delà de 110 watts quand il atteint jusqu’à 140W sans carte graphique.
Test stockage sur CrystalDiskMark
Nous l’avons déjà précisé, le MS-02 Ultra dispose de multiples capacités pour le stockage avec pas moins de quatre emplacements M.2 disponibles pour des SSD NVMe. Minisforum s’est toutefois contenté d’un seul SSD sur notre configuration de test, un modèle Kingston PCIe Gen 4 x4 de 1 To.
Performances relevées sur CrystalDiskMark : débits et IOPS. ©Nerces pour Clubic
Autant être clair, ce n’est pas le plus rapide des modèles PCIe Gen 4 que nous avons pu essayer à Clubic. Pour autant, en séquentiel nous sommes à 6 136 Mo/s en lecture et 5 348 Mo/s en écriture. Pour l’aléatoire, on peut compter sur 260K IOPS en lecture et 234K IOPS en écriture. Il n’y a donc pas de quoi pavoiser, mais les performances sont tout à fait honorables.
Test général sur PCMark
PCMark constitue notre test suivant. S’il reste un outil de mesure, il a l’avantage de simuler des usages plus communs faits de travaux de bureautique, de visioconférence, de retouches d’images voire de montages vidéo.
À partir de ce test, nous allons vous présenter deux résultats selon que l’on utilise l’iGPU du Core Ultra 9 285HX ou le GPU de la GeForce RTX 5060 sur tout ce qui peut exploiter ce GB206-250. De fait, le test essentials de PCMark ne peut en tirer un réel profit : on passe de 9 014 à 9 540 points.
À gauche, les résultats PCMark avec l'IGPU du Core Ultra 9 285HX et, à droite, avec la carte graphique GeForce RTX 5060. ©Nerces pour Clubic
En revanche, sur le test digital content creations le bond est remarquable (10 152 contre 16 657 points) et c’est encore plus vrai sur le test productivity (14 410 contre 23 805 points). De fait, au général il n’y a pas photo : alors que le score du seul Core Ultra est correct (7 861 points), le résultat obtenu avec la GeForce RTX 5060 pulvérise tous les autres mini-PC (11 171 points).
Test graphique sur 3DMark
Vous vous en doutez, les différences observées sur PCMark devraient être encore plus marquées sur un test strictement graphique comme 3DMark. Nous ne multiplierons pas les mesures avec, juste, nos deux scènes favorites, Fire Strike (la plus basique) et Time Spy Extreme (la plus lourde).
À gauche, les résultats 3DMark Fire Strike avec l'IGPU du Core Ultra 9 285HX et, à droite, avec la carte graphique GeForce RTX 5060. ©Nerces pour Clubic
À gauche, les résultats 3DMark Time Spy Extreme avec l'IGPU du Core Ultra 9 285HX et, à droite, avec la carte graphique GeForce RTX 5060. ©Nerces pour Clubic
Premier constat, sur Fire Strike comme sur Time Spy Extreme, l’iGPU du Core Ultra 9 285HX procure des résultats somme toute corrects. Des résultats qui devraient permettre de s’amuser (un peu) avec sans qu’il soit question de se mesurer à la GeForce RTX 5060 : là, c’est simple, on pulvérise une fois encore tout ce que l’on a pu voir sur un mini-PC. Sur Fire Strike, on passe de 4 752 à 36 494 points et, sur Time Spy Extreme, d’un petit 952 à 6 353 points !
Test jeux vidéo, Forza Horizon 5 et Shadow of the Tomb Raider
Bien sûr, les résultats sous 3DMark ne sont pas une surprise, mais il convenait de les vérifier avec de vrais jeux. Pour ce faire, vous en avez l’habitude maintenant, nous utilisons deux jeux certes un peu anciens, mais toujours bien vaillants : Forza Horizon 5 d’un côté et Shadow of the Tomb Raider de l’autre, dans les deux cas en 1 280 points par 720 avec les détails graphiques au maximum.
À gauche, les résultats Forza Horizon 5 avec l'IGPU du Core Ultra 9 285HX et, à droite, avec la carte graphique GeForce RTX 5060. ©Nerces pour Clubic
Sur Forza Horizon 5, les deux captures parlent d’elles-mêmes : à gauche, à seulement 20 images par seconde de moyenne, le Core Ultra 9 285HX est incapable de faire bonne figure. Sachez que même en passant les détails au minimum, nous n’atteignons « que » 72 images par seconde (ips). Pourquoi « que » ? Parce qu'avec le niveau de détails au maximum, la GeForce RTX 5060 assure une moyenne de 156 ips. Non, il n’y a pas match.
À gauche, les résultats Shadow of the Tomb Raider avec l'IGPU du Core Ultra 9 285HX et, à droite, avec la carte graphique GeForce RTX 5060. ©Nerces pour Clubic
Changement de décor, on passe sur Shadow of the Tomb Raider, mais même « punition » pour l’iGPU du Core Ultra 9 285HX. Alors que ce dernier n’assure une moyenne que de 34 ips (63 ips en détails bas), nous profitons de 210 ips de moyenne sur la GeForce RTX 5060 ! Là encore, c’est clairement le jour et la nuit entre l’iGPU et la carte dédiée.
À gauche, Black Myth: Wukong et, à droite, Cyberpunk 2077. ©Nerces pour Clubic
Plutôt que de faire tourner nos habituelles productions indépendantes (parfaites pour des iGPU un peu limités), nous avons profité de la GeForce RTX 5060 pour lancer deux AAA : Black Myth: Wukong et Cyberpunk 2077. Quel bonheur de se dire que de tels titres sont jouables sur un PC si compact. Attention cependant, il ne faut pas non plus espérer jouer en 1 440p.
Enfin, nous avons terminé notre aperçu des performances du MS-02 Ultra en faisant un rapide point intelligence artificielle. Alors que Minisforum semble destiner sa machine à un tel usage, les 13 TOPS du Core Ultra 9 285HX nous racontaient une histoire bien différente.
À gauche, les résultats Procyon test generation avec l'IGPU du Core Ultra 9 285HX et, à droite, avec la carte graphique GeForce RTX 5060. ©Nerces pour Clubic
Pour en avoir le cœur net, nous avons une fois encore comparé le processeur Intel et la carte dédiée GeForce RTX 5060, ici sur deux benchs de la suite Procyon. Le premier – ci-dessus –, il s’agit de tester la génération de textes avec plusieurs modèles comme Phi 3.5 ou Mistral 7B. La GeForce l’emporte par un facteur de 7 à 9 selon le cas !
À gauche, les résultats Procyon image generation avec l'IGPU du Core Ultra 9 285HX et, à droite, avec la carte graphique GeForce RTX 5060. ©Nerces pour Clubic
Le second test de la suite Procyon que nous avons retenu se penche sur la génération d’images avec le fameux Stable Diffusion en version 1.5. Dans les deux cas, on parle de précision FP16 avec des réglages identiques : la GeForce atteint le score de 1 778 points quand l’infortuné Core Ultra doit se contenter de 71 points. Inutile de vous faire un dessin, non ?
Chauffe et nuisances sonores
Nous l’avons précédemment souligné, Minisforum s’est arrangé pour que le refroidisseur soit aussi adapté que possible à la configuration de la machine. Hélas, comme nous allons le voir maintenant, nous sommes encore loin du compte et la chauffe peut être un réel problème.
Pour commencer, évacuons ce qui, justement, ne pose pas de problème : insérée dans son emplacement PCIe x16, la carte graphique est à l’écart du reste des composants. Résultat, si au plus fort de la charge, le GPU monte en température, nous n’avons jamais atteint les 80 °C et la ventilation reste modérée.
Malgré les jolies images, le refroidissement est à la peine. ©Minisforum
Difficile en revanche d’en dire autant pour la partie CPU. Il n’est pas question de surchauffer, mais sur nos travaux les plus lourds, le Core Ultra 9 285HX est monté jusqu’à 91 °C alors que la GeForce RTX 5060 n’était pas installée et jusqu’à 88 °C avec la carte ajoutée. Le capteur package du CPU pouvait même monter jusqu’à 94 °C.
Un peu plus gênant encore, cette montée en température s’accompagne d’une ventilation qui n’hésite pas à monter dans les tours. En charge, nous entendons comme de petites turbines au sein de la machine et nous relevons jusqu’à 48,1 dB(A)… Oui, c’est bruyant et même franchement gênant pour qui est juste à proximité. Notez que même au repos, la ventilation est mesurée à 33,4 dB(A).
Enfin, terminons notre aperçu des nuisances avec la consommation : le PC est presque raisonnable compte tenu de la puissance affichée. Rappelons que le bloc d’alimentation de 350 watts paraît bien dimensionné grâce à la limitation appliquée au CPU quand une carte graphique est installée. Alors qu’au repos la consommation s’établit autour de 25W, nous avons pu relever jusqu’à 250W sur les tâches les plus gourmandes. Si la machine est compacte, elle consomme bien plus qu’un mini-PC classique !
Minisforum MS-02 Ultra, l’avis de Clubic
Véritable bête de course dans un format incroyablement compact, le MS-02 Ultra est aussi une machine un peu déséquilibrée qui n’est clairement pas le PC de Monsieur Tout-le-Monde, et ce, pour plusieurs raisons. Bien sûr, pour son prix tout d’abord car, quand bien même il est justifié, sortir plus de 1200 euros (sans RAM, sans SSD) n’est pas à la portée de tous.
Autre « souci » pour Minisforum, malgré sa puissance globale, le MS-02 Ultra souffre de sa solution graphique intégrée. Le Core Ultra 9 285HX est certes une « bête de course », mais son iGPU est encore en décalage et ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Minisforum s’est arrangée pour qu’il soit possible d’associer une carte graphique dédiée.
Pour autant, la machine est impressionnante et constitue une sorte de vitrine technologique avec ses 24 cœurs CPU, son maximum de 256 Go de RAM, ses 4 ports M.2, ses deux ports 25 GbE, son USB4… Il paraît délicat de faire plus complet dans un volume de moins de 5 litres ! Reste qu'il nous est difficile de vous dire qui peut en être la cible, mais la prouesse technique est là.
- Châssis et finitions remarquables
- Performances du Core Ultra 9 285HX
- 64 Go de DDR5 (ext. 256 Go)
- 3x PCIe, 4x M.2, 2x USB4, 2x 25 GbE !
- Alimentation 350 W intégrée
- Accessibilité des composants
- Possibilité d'une CG PCIe x16
- Tarif très élevé de la configuration
- Nuisances sonores importantes
- Limité à des cartes PCIe low profile
Fiche technique Minisforum MS-02 Ultra
|Processeur
|Intel Core Ultra 9 285HX
|Taille de la mémoire
|64 Go
|Carte graphique
|Intel Graphics
|Bluetooth
|Oui
|Wi-Fi
|Oui
|Système d'exploitation
|Windows 11
|Processeur
|Intel Core Ultra 9 285HX
|Fréquence du processeur
|5.5GHz
|Taille de la mémoire
|64 Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Fréquence Mémoire
|4,800MHz
|Carte graphique
|Intel Graphics
|Mémoire vidéo
|32Go
|Configuration disque
|SSD 1 To
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
|Connecteurs panneau avant
|1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 2x USB4 (40 Gbps) 1x 3.5 mm audio
|Connecteurs panneau arrière
|3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 1x USB4 (40 Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x RJ45 2.5 GbE 1x RJ45 10 GbE 2x SFP+ 25 GbE
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.4
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|7
|Hauteur
|220mm
|Largeur
|97mm
|Profondeur
|216mm
|Poids
|3,450g
Les alternatives au mini-PC Minisforum MS-02 Ultra :
- Conception élégante, bonnes finitions
- Ryzen 7 H 255 très performant
- iGPU Radeon 780M capable de jouer
- Design toujours aussi réussi, bien fini
- Ryzen 9 7940HS performant
- 2x USB4, 2x RJ45 2,5 GbE