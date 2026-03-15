Véritable bête de course dans un format incroyablement compact, le MS-02 Ultra est aussi une machine un peu déséquilibrée qui n’est clairement pas le PC de Monsieur Tout-le-Monde, et ce, pour plusieurs raisons. Bien sûr, pour son prix tout d’abord car, quand bien même il est justifié, sortir plus de 1200 euros (sans RAM, sans SSD) n’est pas à la portée de tous.

Autre « souci » pour Minisforum, malgré sa puissance globale, le MS-02 Ultra souffre de sa solution graphique intégrée. Le Core Ultra 9 285HX est certes une « bête de course », mais son iGPU est encore en décalage et ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Minisforum s’est arrangée pour qu’il soit possible d’associer une carte graphique dédiée.

Pour autant, la machine est impressionnante et constitue une sorte de vitrine technologique avec ses 24 cœurs CPU, son maximum de 256 Go de RAM, ses 4 ports M.2, ses deux ports 25 GbE, son USB4… Il paraît délicat de faire plus complet dans un volume de moins de 5 litres ! Reste qu'il nous est difficile de vous dire qui peut en être la cible, mais la prouesse technique est là.