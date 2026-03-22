En ces temps de surcoûts majeurs sur la DRAM et la NAND, il devient difficile de trouver des machines dotées de plus de 16 Go de RAM/512 Go de SSD. Avec le NucBox K16, GMKtec a choisi son camp : le SSD qui peut être amélioré/complété est bien à 512 Go, mais la RAM – soudée – reste à 32 Go et tant pis pour le renchérissement de la machine.

Une telle quantité de mémoire vive est appréciable sur de nombreuses tâches et sera notamment utile pour la retouche photo, le montage vidéo ou l’intelligence artificielle. En revanche, nous sommes un peu déçus par les performances relevées sur notre protocole de test, par l'absence de NPU et, plus encore, par l’efficacité énergétique de l’ensemble. Nous avons déjà mesuré plus sobre, mais le CPU n'est qu'en Zen 3+.

Nous n’allons pas tirer sur l’ambulance et le NucBox K16 a bien des atouts à faire valoir. L’excellence de son design et la modernité de sa connectique avec l’implémentation du port OCuLink sont à noter. De la même manière, nous apprécions l’évolutivité de son système de stockage alors que les 32 Go sont un gage de pérennité. Reste que GMKtec ne brade pas non plus sa machine, il faudra bien peser le pour et le contre avant de se laisser convaincre.