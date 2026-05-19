Marque française encore peu connue, Altyk conçoit des machines qui vont du portable pour étudiant au PC gamer en passant par une gamme complète de mini-PC. Avec son nom à coucher dehors, le F2-I716-N05 appartient à cette gamme. Il en est même l’un des plus puissants représentants, mais que vaut-il face à la concurrence chinoise ?
Meilleurs prix
- Qualité de fabrication, finitions
- Des performances CPU intéressantes
- Discrétion de la ventilation
- Facile à démonter, à faire évoluer
- Garantie de 3 ans, SAV en France
- Disponibilité des pièces garantie 5 ans
- Tarif plus élevé que la concurrence
- Performances limitées de l'iGPU
- SSD de 500 Go seulement
- Pas de port USB 4 ou Thunderbolt
Le Mini-PC conçu en France
Sur Clubic, lorsque nous parlons mini-PC, nous citons souvent des marques comme Beelink, Geekom, GMKtec ou NiPoGi. Toutes ont en commun d’être chinoises et de se montrer agressives sur les tarifs. En toute logique, basée en France, Altyk ne peut pas lutter sur le seul terrain des prix et doit se trouver d’autres atouts pour se distinguer. Le conditionnement est le premier de ces atouts, celui que l’on constate dès que l’on reçoit le (petit) colis en provenance de ce fabricant basé en périphérie de Nantes.
Altyk insiste sur les trois ans de garantie. À raison ! ©Nerces pour Clubic
Carton recyclé, sobriété et simplicité sont ici les maîtres mots. Aucun dessin extravagant, la boîte n’est illustrée que par le logo de la marque et la mention « Le mini PC ». À l’ouverture, un petit guide d’utilisation – évidemment en parfait français – est accessible, il masque l’accès au PC en lui-même. En-dessous, un second compartiment renferme le boîtier d’alimentation, le câble secteur et quelques vis. Pas d’autre accessoire, pas de câble réseau ou DisplayPort notamment.
Au premier coup d’œil, on sent que ça respire la qualité. Le PC est assemblé en France avec des composants produits en Chine : Altyk a pris son temps pour trouver les bons partenaires. Les matériaux ne semblent pas devoir être au rabais et en saisissant la bête, cette première impression se confirme. De base, c’est la densité du produit qui impressionne et, dans la foulée, le châssis tout métal fait aussi bonne figure. Nous sommes loin des plastiques approximatifs utilisés par certains concurrents et cela fait plaisir à voir.
Les quelques accessoires et, surtout, la brique d’alimentation. ©Nerces pour Clubic
Uniformément gris foncé et très compact, le F2-I716-N05 mesure 4 centimètres d’épaisseur pour une base carrée de 11,5 cm de côté. Le poids est à l’image de la densité évoquée plus haut, mais à 570 grammes environ, il n’y a rien de problématique. Nous l’avons dit, le mini-PC est accompagné d’un bloc d’alimentation externe : relativement imposant, ce dernier mesure 13 x 5,7 x 3,1 cm pour un poids de presque 310 g.
La bonne impression laissée par le mini-PC se poursuit alors que l’on regarde le châssis de plus près. Sur les côtés, deux larges grilles facilitent l’aération alors que, sur l’avant, on trouve les connecteurs classiques : 2x USB-A 3.2 Gen 2 et 1x USB-C 3.2 Gen 2. Le bouton de mise sous tension – avec LED de contrôle – et deux petits trous complètent les choses : le premier sert à réinitialiser le BIOS alors que le second lance la procédure de réinitialisation de l’OS. Bien vu.
Jolie série de ports sur l’avant et l’arrière : seul manque l’USB 4. ©Nerces pour Clubic
La connectique est logiquement plus complète sur l’arrière. Un port USB-C est dédié à l’alimentation – ça nous change du jack des produits chinois – et un autre USB-C 3.2 Gen 2 est présent avec Power Delivery 3.0. 2 USB-A 2.0 sont présents, ainsi que 2 HDMI hélas « seulement » à la norme 2.0. Enfin, le réseau filaire n’est pas oublié avec un port Ethernet RJ45 en 2,5 GbE. Dommage donc, l’OCuLink, mais surtout l’USB 4 ne sont donc pas au programme : Altyk nous a précisé qu’il ne voulait pas intégrer une puce supplémentaire. Rien de trop grave cependant.
Qu’est-ce qu’il a dans le ventre ?
Souvent, lorsque nous testons des mini-PC, nous regrettons un système d’ouverture qui n’est, selon le cas, pas très élégant (trous de vis visibles) ou pas très pratique (patins à décoller pour accéder aux vis). Altyk parvient à concilier praticité et élégance avec des pieds facilement escamotables : il sera très simple de les enlever/remettre à l’envi. Ensuite, les quatre vis deviennent apparentes et autre bon point, enlever la plaque de base se fait sans risque.
Les pieds en caoutchouc se retirent simplement pour ouvrir le PC et, à l’intérieur, notez comme les antennes sont bien rangées. ©Nerces pour Clubic
Contrairement à certains concurrents, Altyk ne fixe aucune nappe, aucune antenne à cette base et il n’y a donc pas lieu de craindre d’arracher quoi que ce soit. En revanche, il faut retirer quatre autres vis pour accéder aux composants : la plaque ainsi retenue permet de caler les pads thermiques dédiés au refroidissement des SSD. Là, tout est une nouvelle fois clair avec les deux ports SO-DIMM pour la mémoire vive et les trois ports M.2 destinés à la carte Wi-Fi et aux SSD.
Sur notre version de test, deux SO-DIMM de 8 Go sont en place pour un total de 16 Go de DDR4-3200 sachant qu’il existe une version avec 32 Go. Le port M.2 2230 est occupé par la carte Wi-Fi 6E qui rend aussi possible le Bluetooth 5.3. Un port M.2 2280 est monopolisé par le SSD, ici un modèle signé Kingston en technologie PCIe Gen 4 et d’une capacité de 500 Go. Un second port 2280 est donc disponible pour étendre le stockage.
Comme sur la plupart des mini-PC, ces composants sont les seuls réellement accessibles. Bien sûr, on pourrait tout démonter pour voir le processeur, mais c’est un peu plus compliqué et n’aurait guère d’intérêt puisque celui-ci est soudé à la carte mère. Il s’agit d’un Core i7-1280P de génération Alder Lake conçu par Intel. Il dispose de 6 cœurs performants et 8 cœurs efficaces pour un total de 14 cœurs/20 threads et une fréquence boost de 4,8 GHz.
Le SSD Kingston débarrassé de son pad thermique et, sur le côté, les second et troisième ports M.2, le 2230 est pris par la carte Wi-Fi. ©Nerces pour Clubic
Notez que pour Altyk, l’intégration d’un tel processeur est une première. Jusque-là, la marque française se limitait aux Core i5 pour des raisons d’échauffement. Altyk met un point d’honneur à ce que ses machines tournent dans les meilleures conditions possibles et se refusait donc à risquer le throttling dans ses mini-PC. En travaillant avec divers partenaires, elle semble donc être parvenue à cet objectif même sur un i7. Nous vérifierons cela bien sûr.
Logiciel : Windows 11 Famille ou Pro, au choix
Si sur certains aspects du matériel, Altyk se veut innovante, il en va autrement de l’aspect logiciel. Là, la marque française fait comme tout le monde : c’est Windows 11 à tous les étages !
Il ne faut guère plus de quelques minutes pour finaliser l’installation et se retrouver sur le bureau de Windows. ©Nerces pour Clubic
Le choix se fait au moment de la commande : il est possible d’opter pour l’une ou l’autre des deux versions de l’OS de Microsoft, Famille ou Pro. Dans un cas comme dans l’autre, Altyk prend soin de préinstaller le système de sorte qu’il ne reste presque plus rien à faire pour l’utilisateur une fois la machine reçue et branchée : une toute petite étape de finalisation et, tout de même, un petit temps de mise à jour.
Altyk ne peut effectivement prévoir les dernières updates de Microsoft ou, pour cette machine sur base Alder Lake, d’Intel. Les versions les plus récentes des pilotes seront sans doute à déployer. Petit regret cependant car comme la plupart de ses concurrents, Altyk ne propose pas de mini-PC sous Linux alors que l’OS au pingouin gagne chaque jour en popularité. Bientôt peut-être…
Et côté performances, ça donne quoi ?
L’architecture Alder Lake n’est certes pas ce qu’il y a de plus moderne chez Intel, mais cela devrait être suffisant pour un mini-PC, d’autant que nous parlons tout de même d’un CPU 14 cœurs. De manière plus générale, la configuration retenue par Altyk inspire plutôt confiance.
CPU-Z donne toutes les précisions sur le CPU et son iGPU Iris Xe. ©Nerces pour Clubic
Test processeur sur Cinebench 2026
Nous démarrons comme à chaque fois par un test spécifiquement conçu pour évaluer le seul processeur, Cinebench 2026. Là, le Core i7-1280P s’en sort avec les honneurs (2 369 points) et domine par exemple le Ryzen 7 7735HS (2 185 points) même s’il reste très loin du Core Ultra 9 285HX (6 781 points) que nous avions pu découvrir lors du test du Minisforum MS-02 Ultra. Nous ne parlons ici que des résultats en multi-thread, de loin les plus intéressants.
Test stockage sur CrystalDiskMark
Nous enchaînons avec CrystalDiskMark qui nous permet d’évaluer le SSD. Rappelons que contrairement à de nombreux fabricants, Altyk a opté pour un modèle de qualité, un Kingston en PCIe Gen 4. Il ne fait que 500 Go, mais pour un début, c’est correct : il sera ensuite possible d’en acheter un plus gros à mettre à côté… Quand les prix seront retombés.
Forcément, grâce au PCIe Gen 4, nous obtenons des débits plus que corrects. Ainsi, en lecture séquentielle, nous approchons des 5,5 Go/s avec, toutefois, un petit coup de moins bien en écriture séquentielle, seulement 3,3 Go/s.
Performances relevées sur CrystalDiskMark : débits et IOPS. ©Nerces pour Clubic
En aléatoire, point faible des SSD, ça reste intéressant avec 58 Mo/s en lecture et 141 Mo/s en écriture. À l’usage, aucun problème bien sûr : le SSD suffit à rendre la machine rapide et réactive.
Test général sur PCMark
Un bon comportement qui se retrouve sur PCMark. Vous le savez, ce test est toujours un outil de choix dans la mesure où il simule des usages communs et variés faits de travaux de bureautique, de visioconférence, de retouches d’images voire de montages vidéo.
Par rapport aux mini-PC les plus puissants que nous avons pu tester, le F2-I716-N05 est forcément en retrait, mais il soutient très bien la comparaison avec des modèles comme le GMKtec NucBox K16. Il fait même bien mieux sur le test essentials (7 606 points contre 6 856). En productivity, les deux font jeu égal (10 380 points contre 10 825) et c’est logiquement en digital content creation que le modèle Altyk a plus de mal (6 563 points contre 7 471) : il paie ici la solution graphique intégrée un peu faible, surtout par rapport à celle d’un Ryzen récent.
Test graphique sur 3DMark
Cette solution graphique est d’ailleurs lourdement mise à l’épreuve sur 3DMark. Là, nous utilisons comme toujours trois scènes : Fire Strike (la plus basique), Time Spy Extreme (intermédiaire) et Steel Nomad (la plus moderne/exigeante).
À gauche, Fire Strike et, à droite, le plus exigeant Time Spy Extreme. ©Nerces pour Clubic
Surprise, sur les deux premières, le Core i7-1280P s’en sort honorablement et, contrairement à ce que nous avancions sur le test PCMark, il domine un mini-PC à base de Ryzen 7 7735HS. L’écart est faible, mais il va dans le sens de la machine Altyk.
Il est en revanche clair que la puce Intel est équipée d’un iGPU moins moderne et cela se voit sur Steel Nomad. La troisième scène 3DMark sanctionne nettement l’Intel Iris Xe Graphics avec seulement 168 points quand l’AMD Radeon Graphics atteint 252 points. Remarquez, même 252 points, ça reste trop faible pour aborder les jeux les plus récents avec confiance.
Test jeu vidéo, Forza Horizon 5/Shadow of the Tomb Raider
Puisque nous parlons de jeux, il est plus que temps d’en lancer justement. Si vous suivez nos tests de mini-PC, vous savez cependant que nous ne prenons pas les plus modernes, mais des titres entre deux eaux : Forza Horizon 5 d’un côté et Shadow of the Tomb Raider de l’autre.
Forza Horizon 5 et Shadow of the Tomb Raider réglés en 1 280 x 720 avec les détails graphiques au maximum. ©Nerces pour Clubic
Hélas, on pouvait s’y attendre après notre aperçu 3DMark, les deux titres représentent des défis insurmontables pour le mini-PC d’Altyk au niveau des détails graphiques le plus élevé, et ce, même en se limitant à une définition de 1 280 x 720 points. Là, on est à 31 images par seconde pour Tomb Raider et à peine 18 ips sur Forza Horizon 5. Injouable.
Forza Horizon 5 et Shadow of the Tomb Raider réglés en 1 280 x 720 avec les détails graphiques, cette fois, au plus bas. ©Nerces pour Clubic
Ce n’est pas encore parfait, mais en réduisant le niveau de détails au plus bas, les conditions changent tout de même largement. Sur Shadow of the Tomb Raider, cela devient jouable (58 IPS), mais encore un peu juste pour un jeu de course automobile comme Forza Horizon 5 (53 IPS) qui a besoin d’une bonne vitesse d’animation pour être agréable.
Aucun problème pour jouer à Horizon Chase Turbo ou à Tricky Towers, et ce, même avec quatre joueurs en simultané. ©Nerces pour Clubic
De manière générale, les grosses productions seront donc trop exigeantes pour le F2-I716-N05, mais ce n’est pas vraiment une surprise. Il vaudra mieux se rabattre sur des jeux indépendants, des titres un peu plus anciens ou de l’émulation. Nos essais sur Horizon Chase Turbo ou Tricky Towers sont là pour confirmer qu’il est possible de jouer, même à plusieurs en local, sur ce genre de machines. Il faut simplement être raisonnable.
Consommation, chauffe et nuisances sonores
Nous le soulignions en début d’article, Altyk ne souhaitait pas proposer de mini-PC équipé d’un processeur aussi costaud qu’un Core i7 tant qu’il n’était pas sûr de pouvoir en assurer le refroidissement, loin de toute possibilité de throttling. Rappelons que le throttling est la réduction automatique de la fréquence d’un processeur quand celui-ci devient trop chaud. Il affecte de nombreux mini-PC et limite donc l’intérêt des puces les plus puissantes.
Les premiers mini-PC d’Altyk se contentaient de puces comme le Core i3-N305 : avec un TDP de 15 watts, c’est à peine si le processeur atteignait les 50 °C. Plus récemment, des modèles dotés de Core i5-1240P ont commencé à faire monter la température avec des mesures autour de 80 °C et c’est finalement le même type de valeurs que nous retrouvons aujourd’hui sur notre exemplaire à base de Core i7-1280P.
Malgré un volume particulièrement restreint d’à peine 0,5 litre, le F2-I716-N05 est donc parfaitement capable de maintenir le processeur au frais, et ce, même au plus fort des sollicitations. Mieux, Altyk garde les autres composants au frais alors que seul le CPU dispose d’un refroidissement actif. Sur le SSD, nous avons mesuré une température maximale de 56 °C alors que les barrettes de SO-DIMM n’atteignent, elles, jamais le seuil des 50 °C.
Le système de refroidissement compact entièrement désossé. ©Nerces pour Clubic
Nous l’avons dit, un seul ventilateur est présent au sein de la machine. Il s’agit d’un modèle de type blower qui vient donc expulser l’air chaud sur le côté gauche de la machine. Bien sûr, il convient de faire attention à ne pas obstruer les différentes grilles aménagées par Altyk. Soulignons que malgré ce blower – pas forcément les modèles les plus silencieux – la machine est restée très discrète, même au plus fort de la charge.
Là, nous sommes assez loin de la plupart des modèles déjà passés entre nos mains : nous n’avons jamais eu cette impression de « montagnes russes » dans la gestion du ventilateur qui reste calme en toutes circonstances. Aucun problème pour travailler à côté, aucun risque d’être dérangé. Enfin, et ce n’est pas le moins important, Altyk garantit sa machine pendant 3 ans avec un service après-vente situé en France et une garantie de disponibilité des pièces sur 5 ans. Rasurant.
Altyk F2-I716-N05 : l’avis de Clubic
Soyons honnêtes, tester une machine conçue et assemblée en France, ça fait un petit pincement au cœur. Nous ne sommes évidemment pas dupes et il n’est pas question d’avoir une fabrication dans l’Hexagone, mais rien que cette conception, ça change pas mal de choses. On sent que pour se démarquer de la concurrence chinoise, Altyk a misé sur la qualité de fabrication, le souci du détail.
Ainsi, depuis le niveau de finition du châssis jusqu’à la simplicité d’accès des composants en passant par la discrétion de la machine en fonctionnement, il n’y a guère de critiques à formuler. Sur le strict plan technique, c’est presque un sans-faute réalisé par Altyk qui, seul regret, ne propose hélas que du Windows pour l’accompagnement logiciel de ses configurations. Pas de Linux, dommage.
Le niveau de performances est conforme à ce que l’on attend d’une telle machine et si les tarifs sont plus élevés que les concurrents chinois, cela reste raisonnable. C’est le prix à payer pour du matériel plus finement travaillé, conforme à la législation européenne (en matière d’alimentation notamment), avec une garantie de 3 ans et dont le support technique est basé en France.
- Qualité de fabrication, finitions
- Des performances CPU intéressantes
- Discrétion de la ventilation
- Facile à démonter, à faire évoluer
- Garantie de 3 ans, SAV en France
- Disponibilité des pièces garantie 5 ans
- Tarif plus élevé que la concurrence
- Performances limitées de l'iGPU
- SSD de 500 Go seulement
- Pas de port USB 4 ou Thunderbolt
Fiche technique Altyk Mini PC F2-I716-N05
Résumé
|Processeur
|Intel Core i7-1280P
|Taille de la mémoire
|16 Go
|Carte graphique
|Intel Iris Xe Graphics
|Bluetooth
|Oui
|Wi-Fi
|Oui
Informations générales
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|Intel Core i7-1280P
|Fréquence du processeur
|4.8GHz
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|16 Go
|Type de mémoire
|DDR4
|Fréquence Mémoire
|3,200Hz
Graphismes
|Carte graphique
|Intel Iris Xe Graphics
Stockage
|Configuration disque
|SSD 512 Go
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
Connectique
|Connecteurs panneau avant
|2 ports USB-A 3.2 Gen 2 1 port USB-C 3.2 Gen 2
|Connecteurs panneau arrière
|2 ports USB-A 2.0 1 port USB-C 3.2 Gen 2 1 port USB-C (alimentation) 2 ports HDMI 2.0 1 port Ethernet RJ45 2.5 GbE
Réseau sans-fil
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.3
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|40mm
|Largeur
|115mm
|Profondeur
|115mm
|Poids
|570g
Les alternatives à l’Alty Mini PC F2-I716-N05 :
- Design toujours aussi réussi, bien fini
- Ryzen 9 7940HS performant
- 2x USB4, 2x RJ45 2,5 GbE
- Joli design, compact et pratique
- Ports OCuLink et USB4 en façade !
- 32 Go de mémoire vive