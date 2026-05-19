Laurent_Marandet

Dommage, qu’il n’y ait qu’un seul port RJ45, cela empêche d’en faire un routeur, sauf à utiliser un dongle usb C / ethernet RJ45.

Cela dit j’ai eu beaucoup de déboires avec les mini PC, y compris les Zotac. Dès que l’on installe autre chose que Windows, on a souvent besoin de taper sur une touche du clavier, ou pire, aller dans le bios pour remttre le périphérique de boot qui a sauté. Gênant quand il n’y a ni écran ni clavier sur place.

De plus les mises à jour du bios sont parfaitement introuvables pour ces produits chinois.

Maintenant je préfère de loin mettre un serveur DELL d’occasion R210 ou R220, c’est indestructible et il y a une carte remote access IDRAC, qui permet en utilisant un téléphone en partage de connexion sur le LAN de réinstaller à 800km de distance le logiciel de routeur PFSense.