Seulement quelques jours après avoir testé le puissant Geekom A9 Max et son AMD Ryzen AI 9 HX 470, nous faisons un pas de côté avec une nouveauté Intel : le processeur Lunar Lake Core Ultra 7 256V est effectivement au cœur du NucBox K13 signé GMKtec. Intel de retour pour des mini-PC polyvalents et dotés d’un GPU costaud ?
Meilleurs prix
- Format compact et très pratique
- Puissance du Core Ultra 7 256V
- Polyvalence : CPU, GPU, NPU
- Remarquable efficacité énergétique
- Accès simple aux SSD, un M.2 libre
- Réseau Ethernet 5 GbE
- 16 Go soudés, non évolutifs
- Manque l'OcuLink côté prises
- Ventilateur vite bruyant
Format atypique, bien pensé
Alors que nous avons l’habitude de mini machines à peu près sur le même schéma, GMKtec bouscule un peu les codes avec sa gamme « NucBox K ». Le K13 est le premier de ce type à passer entre nos mains et c’est vrai que le format plus en longueur n’est pas pour nous déplaire. D’abord, il convient de souligner que la compacité reste de mise : à moins de 0,7 litre de volume total, nous sommes en dessous de nombreuses références, à commencer par le Geekom A9 Max.
Le conditionnement est la preuve qu’à l’intérieur, c’est de l’Intel. ©Nerces pour Clubic
Le NucBox K13 adopte par contre un format sensiblement différent : il mesure donc 187 millimètres de long pour seulement 88 mm de large et 42 mm d’épaisseur. Il prend donc la forme d’une « brique » sans bien sûr que ce soit le moins du monde péjoratif. Le poids est plutôt contenu puisque la machine ne pèse que 540 grammes. À cela, il convient toutefois d’ajouter la brique d’alimentation, externe, qui mesure 100 x 65 x 26 mm pour un poids d’environ 250 g.
Une brique d’alimentation donnée pour une puissance de 100 watts, laquelle va logiquement de pair avec le processeur Intel retenu, mais nous y reviendrons. Notons que, comme toujours, la façade est plus démunie que la face arrière. On y retrouve tout de même deux ports USB Type-A en 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ainsi qu’un jack audio combo casque/micro. Bien sûr, un bouton de mise sous tension est également présent, il intègre une LED de contrôle, mais c’est tout.
Le format, en longueur, permet de placer aisément les connecteurs. ©Nerces pour Clubic
Pour une connectique plus riche, c’est à l’arrière que ça se passe avec deux ports USB4, bien sûr en Type-C : ils sont autant là pour les données (40 Gbps) que pour l’alimentation (Power Delivery 3.0 jusqu’à 100 W) ou l’affichage (DisplayPort 1.4, 4K@60 Hz). Ils sont accompagnés d’un HDMI en 2.1 (4K@60 Hz), d’un USB-A en 2.0 (480 Mbps) et d’un Ethernet RJ45 en 5 GbE tout de même. Enfin, un verrouillage Kensington et un bouton de réinitialisation sont présents.
Kit de fixation VESA et brique d’alimentation 100 W. ©Nerces pour Clubic
Le format « brique » du NucBox K13 convient plutôt très bien à un environnement de bureau tout comme son esthétique sobre. Il y a bien quelques inserts verts un peu « vifs », mais c’est la seule fantaisie que se permet GMKtec. Pour le reste, la machine est uniformément noire avec, d’ailleurs, des matériaux qui ne retiennent pas mal les traces de doigts. Notez que si le plastique est utilisé pour les plaques extérieures, décoratives, le châssis est bien en métal.
Qu’est-ce qu’il a dans le ventre ?
C’est le cas sur tous les mini-PC : pour l’ouvrir, il faut retourner la bête. Là, on en profite pour noter la présence de deux petits trous avec pas de vis : il s’agit des emplacements pour les vis de la fixation VESA fournie par GMKtec. C’est d’ailleurs, en dehors de la brique d’alimentation et du câble secteur, le seul accessoire livré par la marque. Nous remarquons surtout la présence d’une seule vis à peu près au milieu du boîtier : c’est elle qui maintient la plaque inférieure en place.
L’ouverture de la machine est simple comme bonjour. ©Nerces pour Clubic
L’ouverture du NucBox K13 sera donc redoutable de simplicité : on retire cette unique vis et on fait très légèrement coulisser la plaque verte. Voilà, c’est tout, il n’y a rien à faire de plus. On découvre alors les seules entrailles accessibles de la machine. On pourrait tout démonter pour aller jeter un œil du côté du processeur, mais c’est un peu plus compliqué et sans grand intérêt : il est soudé à la carte mère et rien, sur ce côté du PCB, n’est ajustable.
Ce processeur est donc un Intel Core Ultra 7 256V. Une puce de génération Lunar Lake qui prend la forme d’un SoC – System on a Chip – avec, en plus des cœurs CPU, les puces de mémoire vive. De fait, les 16 Go du mini-PC ne peuvent être augmentés. Gros point faible. Le processeur est doté de 8 cœurs CPU capables d’atteindre 4,8 GHz en boost et épaulés par 12 Mo de cache de 3ᵉ niveau et, donc, 16 Go de LPDDR5X à 8533 MT/s.
Trois ports M.2 : deux pour SSD 2280 et un pour carte Wi-Fi. ©Nerces pour Clubic
Le Core Ultra 7 256V se distingue aussi par la présence d’un iGPU Arc 140V, lequel repose sur 8 cœurs Xe2 Battlemage. Intel a fait plus moderne avec les Xe3, mais ils devraient offrir des performances graphiques très acceptables… À condition que les 16 Go de RAM ne soient pas un frein. En effet, comme tout iGPU, l’Arc 140V doit puiser dans la RAM : une partie de celle-ci est donc allouée au GPU et chez GMKtec c’est fixé à 9 Go sans que cela ne soit ni modifiable ni extensible.
En revanche, la partie stockage du NucBox K13 est ouverte. Un port M.2 est occupé par un SSD de marque Huawei et un second M.2 est disponible pour un SSD 2280 supplémentaire. Au total, on peut envisager jusqu’à 16 To d’espace. Pas mal. Un troisième M.2 est présent, mais il est occupé par la carte sans-fil (Wi-Fi/Bluetooth). Enfin, notons l’accès très simple à la pile CR2032 qui assure la pérennité des réglages BIOS. Bien vu.
Et côté performances, ça donne quoi ?
S’il n’est pas le plus puissant, le Core Ultra 7 256V dispose – au moins sur le papier – de bien des atouts. Ses huit cœurs, sa RAM rapide et son iGPU relativement musclé devraient assurer de bonnes performances alors qu’Intel met en avant son efficacité thermique/énergétique. Voyons cela.
CPU-Z donne des précisions sur le CPU et son iGPU Arc 140V. ©Nerces pour Clubic
Test processeur sur Cinebench 2026
Premier test et, il faut le reconnaître, première déception. En effet, Cinebench 2026 a refusé de faire tourner son module graphique : les spécifications de l’Arc 140V seraient insuffisantes. Tant pis.
En revanche, pour les tests CPU, le Core Ultra 7 256V assure de belles performances, en particulier sur le single-thread : à 465 points, il n’est pas très loin du Ryzen AI 9 HX 470 du Geekom A9 Max (493 points). C’est nettement moins vrai sur le multi-threads où les 12 cœurs du Ryzen mettent à mal les 8 cœurs du Core Ultra. Reste qu’à 2 086 points, ce dernier n’est pas ridicule.
Test stockage sur CrystalDiskMark
Pour cette machine, GMKtec a noué un contrat avec Huawei, un acteur que nous n’avons pas l’habitude de voir dans le monde du SSD. Un acteur crédible en tout cas au niveau des spécifications et son EXT X200E est dans les clous : 1 To de capacité et une interface PCIe Gen 4 x4.
Performances relevées sur CrystalDiskMark : débits et IOPS. ©Nerces pour Clubic
Côté performances, on ne peut plus vraiment parler d’être dans les clous : c’est carrément l’un des meilleurs SSD PCIe Gen 4 que nous avons pu avoir entre les mains. Il y a encore mieux chez les poids lourds du secteur, mais à 7 134 Mo/s en lecture séquentielle et encore 6 355 Mo/s en écriture séquentielle, on peut dire que ça carbure ! Rien à redire non plus en aléatoire : 191 MIOPS en lecture et 158 MIOPS en écriture, c’est impeccable.
Test général sur PCMark
Comme toujours, nous enchaînons avec PCMark, un outil que nous privilégions car il simule de manière intelligente des usages communs et variés que l’on peut faire de son PC : travaux de bureautique, visioconférence, retouches d’images et montages vidéo notamment.
Sur le test essentials, le NucBox K13 n’a clairement pas à rougir de la comparaison avec la concurrence, ses 6 868 points sont dans la fourchette haute des mini-PC. Même chose d’ailleurs pour les tests digital content creation (9 254 points) et productivity (12 350 points). Le Core Ultra 7 256V est à chaque fois dépassé par le Ryzen AI 9 HX 470 utilisé par Geekom, mais l’écart n’est pas si énorme alors que la différence de prix entre les deux machines est colossale.
Test graphique sur 3DMark
Cinebench 2026 n’a pas apprécié l’Intel Arc 140V, mais nous avions bon espoir que 3DMark soit un peu plus coopératif. Là, nous utilisons comme toujours trois scènes : Fire Strike (la plus basique), Time Spy Extreme (intermédiaire) et Steel Nomad (la plus moderne/exigeante).
À gauche, Fire Strike et, à droite, le plus exigeant Time Spy Extreme. ©Nerces pour Clubic
Nous avions apprécié les résultats obtenus par l’A9 Max de Geekom et son Ryzen, mais force est de constater que le Core Ultra 7 256V fait ici largement mieux ! Très largement même : 7 985 points contre 5 064 sur Fire Strike, 1 867 contre 1 101 sur Time Spy Extreme et même 724 contre 387 sur Steel Nomad. Carton plein !
Test jeu vidéo, Forza Horizon 5 / Shadow of the Tomb Raider
Une telle réussite sur 3DMark inspire confiance et nous avons donc reconduit deux jeux habituels avec une certaine assurance : Forza Horizon 5 et Shadow of the Tomb Raider ne sont pas les plus exigeants des jeux, mais ils sont déjà lourds pour un iGPU.
Forza Horizon 5 et Shadow of the Tomb Raider réglés en 1 280 x 720 avec les détails graphiques au maximum. ©Nerces pour Clubic
Nous avons bien sûr commencé en 720p avec les détails graphiques au maximum. Quelle ne fut pas notre surprise de voir à nouveau le Radeon 890M du Ryzen AI 9 HX 470 utilisé par Geekom largement distancé par notre NucBox K13 du jour et pas qu’un peu : 56 images par seconde contre 40 sur Shadow of the Tomb Raider et 32 IPS contre 18 sur Forza Horizon 5 !
Forza Horizon 5 et Shadow of the Tomb Raider réglés en 1 280 x 720 avec les détails graphiques, cette fois, au plus bas. ©Nerces pour Clubic
Des performances qui ne sont toutefois pas encore complètement jouables et qui nous poussent donc à revoir les réglages à la baisse. Toujours en 720p, mais avec les détails au minimum cette fois, les ips s’envolent : 95 IPS sur Tomb Raider et même 102 IPS sur Forza Horizon 5. Notez cependant qu’en détails minimum, le Ryzen AI 9 HX 470 est cette fois au-dessus : une histoire de pilotes peut-être ?
Aucun problème pour jouer à Horizon Chase Turbo ou à Tricky Towers, et ce, même avec quatre joueurs en simultané. ©Nerces pour Clubic
Vous vous en doutez, alors qu’il assure de belles performances sur de grosses productions, le NucBox K13 n’aura aucun mal à faire tourner tous les jeux indépendants et sera un excellent candidat pour l’émulation. Nous avons pu jouer sans la moindre difficulté à Horizon Chase Turbo, Tricky Towers ou Unrailed, et ce, même lorsque le mode écran partagé était configuré pour quatre joueurs à la fois.
Et l’intelligence artificielle dans tout ça ?
Terminons par notre, maintenant habituel, petit tour du côté de l’intelligence artificielle. On s’en doute, avec seulement 16 Go de mémoire vive partagée, le NucBox K13 ne pourra pas briller dans toutes les situations, mais comme Intel met largement en avant les 115 TOPS totaux de sa puce…
Pour le vérifier, nous n’avons pas fait des dizaines de tests et nous nous sommes donc focalisés sur deux modules de la suite Procyon, imaginée par UL, les auteurs de 3DMark/PCMark.
Dans un premier temps, c’est donc l’outil de génération de texte et ses quatre modèles parmi les plus populaires (Llama 2, Llama-3.1, Mitral-7B ou encore Phi-3.5) que nous avons expérimentés. Eh bien, à 702, 896, 879 et 910 points, le Core Ultra 7 256V est largement devant le Ryzen AI 9 HX 470, clairement pas adapté aux travaux sur l’intelligence artificielle.
Sur le second module de mesure – dédié à la génération d’images –, la limite des 16 Go risque toutefois d’être un handicap encore un peu plus important. Rappelons que seulement 9 Go peuvent être alloués à la VRAM : forcément, Stable Diffusion 1.5 va se sentir à l’étroit. Pourtant, à 248 points, nous sommes encore largement au-dessus de ce que proposait l’A9 Max et son Ryzen AI 9 HX 470 (179 points). Preuve en est que la quantité de mémoire vive est importante, mais qu’une puce pensée pour l’IA l’est encore plus. Attention cependant, gardez en tête que les 16 Go de RAM ne sont pas évolutifs. Impossible donc d’envisager des modèles un tant soit peu ambitieux. Dommage, le CPU avait de la ressource.
Consommation, chauffe et nuisances sonores
Son format un peu différent de ce que nous avons l’habitude de voir interroge forcément : le NucBox K13 sera-t-il en mesure de refroidir correctement ses composants ? Et le processeur Intel Core Ultra 7 256V avec son TDP affiché de seulement 17 W de base pour 37 W en « Turbo max. » est-il vraiment si peu calorifère ?
Premier constat, lorsque la charge est maximale et soutenue, le mini-PC est en difficulté. Ce n’est pas vraiment une surprise, mais cela mérite d’être souligné. Cela dit, Intel annonce une température de fonctionnement maximale de 100 °C : nous n’y sommes pas avec un maximum relevé à 85,8 °C. De plus, dès que la charge baisse un peu, la température chute nettement pour plutôt se tenir autour des 75 °C. Mieux, cette chaleur ne se propage pas au reste des composants : le SSD n’a jamais atteint les 48 °C.
En revanche, pour évacuer cette chaleur, le système de refroidissement est mis à rude épreuve et le ventilateur nous le fait savoir. En charge moyenne, on n’entend qu’un léger ronronnement, mais à pleine charge, la ventilation est sonore (45 dB voire 48 dB) et le bruit, aigu, assez désagréable.
GMKtec compense avec une consommation redoutablement faible. Souvenez-vous des presque 100 W engloutis par l’A9 Max pour des résultats, certes meilleurs, mais pas écrasants. Là, nous plafonnons à 33,5 W. Oui, à peine plus d’un tiers de la consommation de l’A9 Max. L’efficacité énergétique est donc très largement en faveur de la puce Intel, donc de GMKtec.
GMKtec NucBox K13 : l’avis de Clubic
S’il n’y avait pas cette limite de 16 Go – RAM non évolutive – et ce bruit parfois gênant du ventilateur, GMKtec aurait sans doute pu se targuer d’un résultat proche de la perfection. Hélas, ces défauts sont là et impliquent donc de peser le pour et le contre.
16 Go de mémoire vive, compte tenu des prix actuels, c’est très correct. On peut toutefois supposer que les prix ne resteront pas éternellement hauts et, là, le NucBox K13 se prive d’une certaine ouverture. On aurait d’ailleurs aimé voir comment il s’en sort avec la possibilité d’allouer un peu plus de RAM à la partie GPU. Impossible non plus d’éluder la question de la ventilation : on s’y fait bien sûr, mais cette petite turbine pourrait agacer lors des sessions lourdes/longues sessions de travail.
Il nous faut toutefois reconnaître qu’une telle puissance et, surtout, une telle efficacité énergétique pour un prix finalement relativement faible au regard de la situation actuelle, ça va en intéresser plus d’un. Le NucBox K13 adopte un format compact intéressant, dispose d’une connectique moderne et affiche une consommation étonnamment faible. À moins de 800 euros, c’est un PC à considérer.
- Format compact et très pratique
- Puissance du Core Ultra 7 256V
- Polyvalence : CPU, GPU, NPU
- Remarquable efficacité énergétique
- Accès simple aux SSD, un M.2 libre
- Réseau Ethernet 5 GbE
- 16 Go soudés, non évolutifs
- Manque l'OcuLink côté prises
- Ventilateur vite bruyant
Fiche technique GMKtec NucBox K13
Résumé
|Processeur
|Intel Core Ultra 7 256V
|Taille de la mémoire
|16 Go
|Carte graphique
|Intel Arc 140V
|Bluetooth
|Oui
|Wi-Fi
|Oui
Informations générales
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|Intel Core Ultra 7 256V
|Type de processeur
|8 cœurs / 8 threads, fréquence max. 4,8 GHz
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|16 Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Fréquence Mémoire
|8,533MHz
Graphismes
|Carte graphique
|Intel Arc 140V
Stockage
|Configuration disque
|SSD 512 GB ou 1 To
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
Connectique
|Connecteurs panneau avant
|2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Mbps) 1x jack audio
|Connecteurs panneau arrière
|1x HDMI 2.1 (4K@120 Hz) 1x RJ45 5 GbE 1x USB-A 2.0 (480 Mbps) 2x USB-C 4.0 (PD 3.0, DP 1.4, 40 Gbps) 1x DC alimentation
Réseau sans-fil
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.2
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|42mm
|Largeur
|187mm
|Profondeur
|88mm
|Poids
|540g
Les alternatives au GMKtec NucBox K13 :
- Conception élégante, bonnes finitions
- Ryzen 7 H 255 très performant
- iGPU Radeon 780M capable de jouer
- Puissance globale du Ryzen 9
- Riche connectique (2x USB4...)
- Châssis en métal, design réussi