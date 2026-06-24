S’il n’y avait pas cette limite de 16 Go – RAM non évolutive – et ce bruit parfois gênant du ventilateur, GMKtec aurait sans doute pu se targuer d’un résultat proche de la perfection. Hélas, ces défauts sont là et impliquent donc de peser le pour et le contre.

16 Go de mémoire vive, compte tenu des prix actuels, c’est très correct. On peut toutefois supposer que les prix ne resteront pas éternellement hauts et, là, le NucBox K13 se prive d’une certaine ouverture. On aurait d’ailleurs aimé voir comment il s’en sort avec la possibilité d’allouer un peu plus de RAM à la partie GPU. Impossible non plus d’éluder la question de la ventilation : on s’y fait bien sûr, mais cette petite turbine pourrait agacer lors des sessions lourdes/longues sessions de travail.

Il nous faut toutefois reconnaître qu’une telle puissance et, surtout, une telle efficacité énergétique pour un prix finalement relativement faible au regard de la situation actuelle, ça va en intéresser plus d’un. Le NucBox K13 adopte un format compact intéressant, dispose d’une connectique moderne et affiche une consommation étonnamment faible. À moins de 800 euros, c’est un PC à considérer.