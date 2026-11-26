Le Black Friday 2026, c'est demain, vendredi 27 novembre, mais Amazon a déjà fait chuter le prix de ses propres appareils, de la clé TV à la liseuse en passant par la caméra de surveillance. Nous avons retenu 10 offres en partant des appareils que les lecteurs de Clubic ont le plus achetés ce mois-ci, les deux modèles testés par notre rédaction en tête.
À la veille du Black Friday, nous commençons par les deux appareils testés par notre rédaction, le Fire TV Stick 4K Plus et la Kindle Colorsoft, puis nous classons les huit autres selon ce que nos lecteurs achètent le plus. La sélection couvre la TV connectée, la lecture, la surveillance de la maison, les enceintes et les écrans Alexa, avec des remises de 31 % à 67 % sur les prix affichés par Amazon au relevé du 26 novembre. La plus forte économie en euros revient à la Kindle Colorsoft, 135 € de moins, et les plus fortes en pourcentage à la caméra Blink Outdoor 4 et au duo sonnette et caméra Ring, à -67 %.
- Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99 € au lieu de 84,99 € (-55 %)
- Amazon Kindle Colorsoft 16 Go à 164,99 € au lieu de 299,99 € (-45 %)
- Amazon Fire TV Stick HD à 23,99 € au lieu de 64,99 € (-63 %)
- Caméra Blink Outdoor 4 à 24,99 € au lieu de 74,99 € (-67 %)
- Amazon Fire TV Stick 4K Max à 52,99 € au lieu de 114,99 € (-54 %)
- Sonnette vidéo Ring 2K et caméra intérieure Ring à 49,99 € au lieu de 149,98 € (-67 %)
- Amazon Echo Dot (modèle 2022) à 34,99 € au lieu de 89,99 € (-61 %)
- Amazon Kindle Paperwhite (modèle 2024) à 154,99 € au lieu de 224,99 € (-31 %)
- Amazon Echo Spot à 49,99 € au lieu de 119,99 € (-58 %)
- Amazon Echo Show 8 (nouvelle génération) à 109,99 € au lieu de 219,99 € (-50 %)
Fire TV Stick 4K Plus : la clé 4K notée 8/10 par notre rédaction, à 37,99 € pour le Black Friday
Notre test des Fire TV Stick 4K Plus et 4K Select lui attribue 8/10. Ce modèle prend en charge le Dolby Vision, le HDR10+ et le Dolby Atmos, avec 2 Go de RAM et le Wi-Fi 6, deux points qui le distinguent du 4K Select.
✅ Points forts
- Image et son complets : Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos, selon notre test.
- Streaming plus stable : le Wi-Fi 6 garde une 4K fluide même quand d'autres appareils sont connectés au routeur, selon Amazon.
- À savoir : seulement 8 Go de stockage, dont 4,6 Go libres d'après notre test, et une interface très tournée vers les contenus Amazon.
Kindle Colorsoft : 135 € de remise pour le Black Friday sur la liseuse couleur d'Amazon, à 164,99 €
Nous avons testé la Kindle Colorsoft dans sa version Signature Edition, dont ce modèle 16 Go reprend l'écran E-Ink Kaleido 3 de 7 pouces : 300 ppp en noir et blanc, 150 ppp en couleur. Notre test a surtout salué une rémanence presque absente, la mieux maîtrisée parmi les liseuses couleur que nous avons eues en main, avec des couleurs plus ternes que sur une tablette.
✅ Points forts
- Pages nettes : quasiment pas d'images fantômes, même sur des livres entièrement en couleur, selon notre test.
- Surlignage en couleur : cinq teintes au choix et jusqu'à 8 semaines d'autonomie par charge, selon Amazon.
- À savoir : en 7 pouces, BD, comics et PDF A4 restent pénibles à lire, et Audible n'était pas disponible en France sur la liseuse lors de notre test.
Fire TV Stick HD : la clé la moins chère de la sélection, à 23,99 €
Ce lecteur Full HD se branche sur le port HDMI du téléviseur, qui l'alimente via le câble USB-C fourni, sans adaptateur secteur. Amazon le présente comme son lecteur HD le plus rapide à ce jour et le livre avec une télécommande vocale Alexa. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- Aucune prise en plus : il est alimenté directement par la TV, en USB-C.
- Format compact : fin et léger, il ne bloque pas les ports HDMI voisins, selon Amazon.
- À savoir : l'image plafonne à la Full HD ; pour un téléviseur 4K, le Fire TV Stick 4K Plus de cette sélection coûte 14 € de plus.
Blink Outdoor 4 : la caméra extérieure sans fil à -67 % avant le Black Friday, à 24,99 €
Cette caméra de quatrième génération filme en 1080p, avec vision nocturne infrarouge et audio bidirectionnel, et fonctionne sur piles AA au lithium fournies. Amazon annonce jusqu'à deux ans d'autonomie, et jusqu'à quatre ans avec un module d'extension de piles. Nous ne l'avons pas testée.
✅ Points forts
- Deux zones de confidentialité : pour exclure une partie du champ de vision, chez les voisins par exemple.
- Alertes plus rapides : détection de mouvements double zone, avec notification sur le smartphone, selon Amazon.
- À savoir : la détection des personnes passe par l'abonnement Blink, vendu séparément.
Fire TV Stick 4K Max : 62 € de remise sur le stick haut de gamme d'Amazon, à 52,99 €
Amazon le présente comme son stick de streaming le plus puissant : 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos, avec un mode Écran dynamique qui affiche plus de 2 000 photos ou œuvres d'art quand la TV est en veille. Nous avions testé la première génération du Fire TV Stick 4K Max en 2021. Nous n'avons pas testé ce modèle.
✅ Points forts
- Navigation rapide : un processeur annoncé pour démarrer les applications plus vite, selon Amazon.
- Mode galerie : plus de 2 000 photographies et œuvres d'art à afficher sur la TV.
- À savoir : il coûte 15 € de plus que le Fire TV Stick 4K Plus de cette sélection, noté 8/10 par notre rédaction, qui gère les mêmes formats d'image et de son.
Sonnette Ring 2K et caméra intérieure : le duo à 49,99 €, 99,99 € sous le prix barré
Ce lot associe la nouvelle sonnette vidéo sans fil Ring, en 2K avec un zoom jusqu'à 6x, et la caméra intérieure Ring en 1080p. Les deux appareils ont l'audio bidirectionnel, et la sonnette une vision nocturne en couleur par faible luminosité, selon Amazon. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Porte et intérieur couverts : un seul achat pour surveiller l'entrée et une pièce de la maison.
- Confidentialité : un cache pivotant bloque l'objectif et coupe le micro de la caméra intérieure.
- À savoir : le prix barré de 149,98 € est la somme des prix des deux appareils affichée par Amazon, et l'enregistrement des vidéos dans le cloud demande un abonnement Ring.
Echo Dot (2022) : l'enceinte Alexa à -61 %, à 34,99 €
Cette enceinte connectée fonctionne en Wi-Fi ou en Bluetooth et lit Amazon Music, Spotify, Deezer ou Apple Music. Ses capteurs de mouvement et de température intérieure déclenchent des routines de maison connectée. Nous ne l'avons pas testée.
✅ Points forts
- Musique et podcasts : Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify ou Deezer, en Wi-Fi comme en Bluetooth.
- Micros coupables : un bouton les déconnecte électroniquement.
- À savoir : c'est le modèle 2022 ; l'Echo Dot nouvelle génération est affiché à 54,99 € chez Amazon au relevé du 26 novembre.
Kindle Paperwhite (2024) : jusqu'à 12 semaines d'autonomie annoncées, à 154,99 €
Cette liseuse a un écran de 7 pouces antireflet à contraste élevé et résiste à l'eau, selon Amazon. Notre test de la Kindle Colorsoft rappelle qu'Amazon conseille la Paperwhite à qui veut un texte plus net et mieux contrasté que sur l'écran couleur. Nous ne l'avons pas testée.
✅ Points forts
- Autonomie : jusqu'à 12 semaines par charge en USB-C, contre 8 pour la Colorsoft, selon Amazon.
- Lecture de nuit : un affichage réglable du blanc à l'ambre.
- À savoir : c'est la remise la plus faible de la sélection, -31 % sur le prix conseillé affiché par Amazon.
Echo Spot : le réveil connecté Alexa à -58 %, à 49,99 €
Ce réveil affiche l'heure, la météo et le titre en cours sur un cadran personnalisable, et sert d'enceinte pour la musique, les podcasts et les livres audio. Une routine Alexa peut réveiller en musique avec un éclairage progressif, selon Amazon. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- Réveil en douceur : musique et éclairage progressif, programmés par une routine Alexa.
- Maison connectée : lumières compatibles pilotées à la voix ou du bout du doigt sur l'écran.
- À savoir : la remise de 70 € se calcule sur un prix conseillé de 119,99 € affiché par Amazon.
Echo Show 8 : 110 € de moins sur l'écran connecté de 8,7 pouces, à 109,99 €
Cette nouvelle génération a un écran tactile HD de 8,7 pouces, 15 % plus grand que celui du modèle 2023, et un hub connecté intégré, selon Amazon. Sa caméra à cadrage automatique et son zoom 3,3x servent aux appels vidéo. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- Son plus ample : deux fois plus de basses que l'Echo Show 8 de 2023, selon Amazon.
- Pas de hub séparé : les appareils compatibles se pilotent directement, flux des caméras compris.
- À savoir : pour un simple réveil connecté, l'Echo Spot de cette sélection coûte 60 € de moins.
Black Friday 2026 : c'est demain, vendredi 27 novembre
Le Black Friday 2026 a lieu demain, vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday suit le lundi 30 novembre. Amazon n'a pas attendu le jour J : au relevé du 26 novembre, huit des dix appareils de cette sélection portaient déjà le badge « Top Offre Black Friday », et les deux Fire TV Stick 4K Plus et HD le badge « Offre à forte demande ». Les prix peuvent encore bouger demain : relisez-les avant de commander, et suivez les nouvelles offres dans notre direct Black Friday 2026 et sur notre page Black Friday.
Black Friday : comment savoir si une promo Amazon vaut vraiment le coup ?
Partez de l'usage : une clé pour la TV, une liseuse, une caméra pour l'entrée, une enceinte ou un écran pour piloter la maison. Vérifiez ensuite la génération du modèle, car Amazon vend souvent l'ancienne et la nouvelle côte à côte pendant le Black Friday, à des prix différents. Ajoutez enfin le coût des abonnements éventuels, en particulier pour l'enregistrement des vidéos des caméras Blink et Ring, avant de comparer deux offres.
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