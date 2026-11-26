À la veille du Black Friday, nous commençons par les deux appareils testés par notre rédaction, le Fire TV Stick 4K Plus et la Kindle Colorsoft, puis nous classons les huit autres selon ce que nos lecteurs achètent le plus. La sélection couvre la TV connectée, la lecture, la surveillance de la maison, les enceintes et les écrans Alexa, avec des remises de 31 % à 67 % sur les prix affichés par Amazon au relevé du 26 novembre. La plus forte économie en euros revient à la Kindle Colorsoft, 135 € de moins, et les plus fortes en pourcentage à la caméra Blink Outdoor 4 et au duo sonnette et caméra Ring, à -67 %.