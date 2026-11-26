L'offre de Black Friday pour la suite Proton VPN Plus prend bientôt fin. Vous pouvez encore saisir cette opportunité comprenant une réduction de - 75 %.
Ne manquez pas l'occasion de vous équiper avec l'un des meilleurs réseaux virtuels privés du marché. Proton VPN vous aide concrètement à accroitre votre cyberconfidentialité au quotidien.
Grâce à cette offre exclusive, saisissez votre suite Proton VPN Plus pour deux ans sans en payer le prix fort. Vous obtenez un prix de 2,49 €/mois au lieu de 9,99 €/mois.
Les points forts de Proton VPN Plus :
- NetShield inclus.
- Jusqu'à 10 appareils simultanément connectés.
- VPN facile à prendre en main.
- storage20779 serveurs
- language149 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Bénéficiez quotidiennement des services de votre réseau virtuel privé
Un VPN facile à prendre en main
L'un des premiers avantages de votre suite Proton VPN Plus est sa dimension intuitive. Commencez par téléchargez l'application sur vos appareils connectés compatibles.
Sur votre ordinateur sous Windows, la prise en main est particulièrement efficace. Vous pouvez définir une connexion automatique, par exemple pour un usage quotidien. Votre suite Proton VPN Plus vous attribue le serveur le plus rapide, selon votre souhait.
Créez plusieurs profils au besoin. Vous définissez un nom, un code couleur, un usage, une géolocalisation de serveur par défaut, et le protocole qui y est associé. Vous pouvez varier ainsi de profil à votre guise.
Le service est clé en main. Proton VPN vous octroie une adresse IP et une géolocalisation de substitution avant chaque navigation en ligne.
Les tiers ne connaissent donc pas vos véritables données et ne peuvent pas les associer avec votre appareil. Cela renforce considérablement le bon respect de votre vie privée.
Proton VPN Plus est aussi compatible avec votre smartphone, sous Android comme sous iOS. Prenez quelques secondes pour paramétrer votre connexion VPN sur cet appareil connecté toujours plus sollicité.
Une solution efficace pour tous vos besoins
Proton VPN Plus est aussi pratique à utiliser dans votre vie personnelle que professionnelle. Vous renforcez votre confidentialité en ligne depuis votre domicile, comme lors de vos mobilités.
Votre suite Proton VPN Plus est notamment bien utile pour masquer votre activité des tiers sur les réseaux publics. Vous pouvez aussi activer NetShield. Cette fonctionnalité bloque à votre place les domaines malveillants, les publicités et les traqueurs en ligne.
Si vous prévoyez une session gaming ou streaming, choisissez le protocole Stealth. Mis au moins par Proton AG, il est stable et rapide.
Activez également la fonctionnalité VPN Accelerator. Sur les connexions VPN les plus lointaines, par exemple vers le Japon, elle vous aide à limiter les ralentissements tout en optimisant le traitement de vos données.
Proton VPN fait l'objet d'un test complet chez Clubic. Lisez l'avis indépendant pour en apprendre davantage sur cette solution.
Voici comment profiter de votre offre spécial Black Friday
Il y a plusieurs manières d'optimiser le rapport qualité/prix de votre abonnement à votre suite Proton VPN Plus.
La première est de choisir l'offre de Black Friday. Vous bénéficiez d'un tarif de seulement 2,49 € par mois pendant 24 mois.
La deuxième est de connecter jusqu'à 10 appareils simultanément, allant de votre ordinateur à votre Smart TV.
Enfin, la troisième est de renouveler votre abonnement à prix préférentiel. Après ces deux années, Proton VPN reste disponible dès 6,99 €/mois, sans obligation.
Vous disposez d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours avec votre souscription. La TVA est applicable en France métropolitaine. Le service client de Proton AG est joignable en français, par chat ou mail. Il vous répond 24/7 en anglais.
- storage20779 serveurs
- language149 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN associe de solides garanties de confidentialité à un service complet et polyvalent. Ses fonctions anti-censure, son excellente formule gratuite sans limite de données et ses très bons résultats en streaming comme en P2P en font une référence particulièrement convaincante.
Les performances sont toutefois moins régulières sur les destinations éloignées, tandis que certaines fonctions et le kill switch présentent encore des limites sur macOS. Les abonnements longue durée sont également moins avantageux que chez certains concurrents.
- Confidentialité solide et audits indépendants réguliers
- Excellent VPN gratuit sans limite de données
- Stealth et Secure Core pour les usages sensibles
- Très bonnes performances en Europe
- Streaming et P2P particulièrement efficaces
- Vaste réseau et applications soignées
- Pertes de débit importantes sur certaines destinations éloignées
- Fonctions inégales selon les plateformes
- Kill switch encore perfectible sur macOS
- Tarifs longue durée moins compétitifs que certains concurrents