L'un des premiers avantages de votre suite Proton VPN Plus est sa dimension intuitive. Commencez par téléchargez l'application sur vos appareils connectés compatibles.

Sur votre ordinateur sous Windows, la prise en main est particulièrement efficace. Vous pouvez définir une connexion automatique, par exemple pour un usage quotidien. Votre suite Proton VPN Plus vous attribue le serveur le plus rapide, selon votre souhait.

Créez plusieurs profils au besoin. Vous définissez un nom, un code couleur, un usage, une géolocalisation de serveur par défaut, et le protocole qui y est associé. Vous pouvez varier ainsi de profil à votre guise.